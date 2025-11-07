ETV Bharat / entertainment

एसएस राजामौलीच्या 'SSMB29'मधील पृथ्वीराज सुकुमारनचं फर्स्ट लूक प्रदर्शित, चित्रपटामधील पात्राचं नाव आलं समोर...

एसएस राजामौली त्यांच्या चित्रपटातील पृथ्वीराज सुकुमारनचा फर्स्ट लूक प्रदर्शित करण्यात आलं आहे.

Globetrotter
'ग्लोबट्रॉटर' (पृथ्वीराज सुकुमारनचे फर्स्ट लुक (पोस्टर))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 7, 2025 at 1:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - दिग्दर्शक एसएस राजामौलीच्या टीमनं शुक्रवारी त्यांच्या आगामी चित्रपटातील पृथ्वीराज सुकुमारनचा फर्स्ट लूक पोस्टर शेअर केला. या चित्रपटाचं नाव 'ग्लोबट्रॉटर' असं आहे. या चित्रपटामध्ये महेश बाबू आणि 'देसी गर्ल' प्रियांका चोप्रा हे मुख्य भूमिकेत काम करणार आहे. दरम्यान या चित्रपटामधील पृथ्वीराज सुकुमारनचं फर्स्ट लूक हे महेश बाबूनं आपल्या एक्सवर शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'दुसऱ्या बाजूला उभा आहे... कुंभाला भेटण्याची वेळ आली आहे.' आता महेश बाबूची ही पोस्ट अनेकांना आवडत आहे. याशिवाय हीच पोस्ट राजमौली यांनी एक्सवर शेअर करत लिहिलं, 'पृथ्वीबरोबर पहिला शॉट घेतल्यानंतर, मी त्याच्याकडे गेलो आणि म्हणालो की तू माझ्या ओळखीच्या सर्वोत्तम अभिनेत्यांपैकी एक आहेस. या भयानक, निर्दयी, शक्तिशाली प्रतिस्पर्ध्याला कुंभाला जिवंत करणे सर्जनशीलतेनं खूप समाधानकारक होतं. खुर्चीवर बसल्याबद्दल पृथ्वीचे आभार (sic).'

पृथ्वीराज सुकुमारनचं फर्स्ट लूक आलं समोर : दरम्यान या चित्रपटामध्ये महेश बाबू, प्रियांका चोप्रा आणि सुकुमारन प्रमुख भूमिकेत आहेत. 7 नोव्हेंबर रोजी, पृथ्वीराज सुकुमारनचा चित्रपटातील खलनायक म्हणून फर्स्ट लूक प्रदर्शित केल्यानंतर आता अनेकजण हा चित्रपट पाहण्यासाठी उत्सुक झाले आहेत. दरम्यान यापूर्वी राजामौलीनं एका पोस्टमध्ये सांगितलं होतं की, पृथ्वीराज सुकुमारनचा चित्रपटातील फर्स्ट लूक हा कोणत्याही दिवशी प्रदर्शित होऊ शकतो. राजामौली यांनी त्यांच्या मागील पोस्टमध्ये लिहिलं होतं, 'आम्हा तिघांसह सेटवर क्लायमॅक्सचे चित्रीकरण सुरू असताना, #GlobeTrotter कार्यक्रमासाठी अधिक तयारी सुरू आहे, कारण आम्ही आतापर्यंत केलेल्यापेक्षाही चांगले काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करत आहोत... १५ नोव्हेंबर रोजी तुम्हा सर्वांना ते पाहण्याची उत्सुकता आहे. त्याआधी, आम्ही तुमचा आठवडा खास बनवणार आहोत, पृथ्वीचा फर्स्ट लूक आज प्रदर्शित होत आहे...'

प्रियांका चोप्रानंचे आगामी चित्रपट : अलीकडेच, प्रियांका चोप्रानं हैदराबादला भेट दिली. यानंतर तिनं एक व्हिडिओ शेअर केला. प्रियांकानं क्लिपमध्ये महेश बाबूलाही टॅग करत चित्रपटाच्या प्रगतीचे संकेत दिले. तसेच यापूर्वी, अभिनेत्याच्या वाढदिवसानिमित्त, राजामौली यांनी शेअर केले होते की, चित्रपटाबद्दलची पहिली अपडेट नोव्हेंबर २०२५ मध्ये येईल. आता, चाहते अपडेट्सची वाट पाहत असताना, निर्मात्यांनी त्यांच्या खास कार्यक्रमाची माहिती उघड केली आहे.

हेही वाचा :

  1. ज्युनियर एनटीआर-राम चरणसह महेश बाबूंनी एसएस राजामौली यांना वाढदिवसानिमित्त दिल्या शुभेच्छा...
  2. 'जियो रे बाहुबली..' हे गाणं लिहिणारे गीतकार शिवशक्ती दत्ता यांचं निधन, वाचा सविस्तर...
  3. 'आरआरआर २'च्या प्रश्नावर राजामौलींचे उत्तर, वाचा सविस्तर ...

TAGGED:

PRITHVIRAJ SUKUMARAN
PRITHVIRAJ SUKUMARAN FIRST LOOK
SSMB29
पृथ्वीराज सुकुमारन
RAJAMOULI SSMB29

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.