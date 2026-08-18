भुवन बाम स्टारर 'द रिव्होल्युशनरीज' होणार 'या' दिवशी प्राइम व्हिडिओवर जगभरात प्रदर्शित
भुवन बाम अभिनीत 'द रिव्होल्युशनरीज' वेब सीरीज प्राइम व्हिडिओवर जगभरात सप्टेंबरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 18, 2026 at 12:40 PM IST
हैदराबाद : निखिल अडवाणी यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेली आणि अत्यंत उत्सुकता निर्माण करणारी 'द रिव्होल्युशनरीज' ही वेब सीरीज, भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या चार विसरल्या गेलेल्या नायकांची न ऐकलेली कथा प्रेक्षकांसमोर आणणार आहे. या वेब सीरीजमध्ये भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा आणि गुरफतेह पीरझादा मुख्य भूमिकेत आहेत, तर जेसन शाह, पाओली दाम आणि तोटा रॉय चौधरी यांच्याही यात महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. मंगळवारी, निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर या आगामी वेब सीरीजमधील पात्रांचे प्रोमोज प्रदर्शित केला आणि प्रेक्षकांना यातील प्रमुख पात्रांची ओळख करून दिली. तसेच, त्यांनी मालिकेच्या प्रदर्शनाची तारीखही जाहीर केली.
निखिल मधोक यांनी 'द रिव्होल्युशनरीज'बद्दल दिली प्रतिक्रिया : प्राइम व्हिडिओ इंडियाचे 'एसव्हीओडी ओरिजिनल्स'चे संचालक आणि प्रमुख निखिल मधोक यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे की, 'भारताचा स्वातंत्र्यलढा हा मानवी इतिहासातील सर्वात असाधारण प्रकरणांपैकी एक आहे. हा लढा धैर्य आणि त्यागाच्या अशा कथांनी भरलेला आहे, ज्या आजही पिढ्यानपिढ्या प्रेरणा देत आहेत. संजीव सन्याल यांच्या पुस्तकात अशा अनेक उल्लेखनीय व्यक्ती आणि घटनांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे आणि या वेब सीरीजसाठी त्यातील काही कथांचे रूपांतर करताना आम्हाला अभिमान वाटत आहे.' 'द रिव्होल्युशनरीज' ही एक रोमांचक आणि जोशपूर्ण वेब सीरीज आहे. ही वेब सीरीज चार शूरवीरांवर आणि ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध देशव्यापी सशस्त्र प्रतिकार उभारण्यासाठी त्यांनी केलेल्या अथक प्रयत्नांवर आधारित आहे. सुरुवातीपासूनच हा आमच्यासाठी एक विशेष प्रकल्प राहिला आहे आणि निखिल अडवाणी आणि 'एम्मी एंटरटेनमेंट'च्या टीमसोबत पुन्हा काम करताना आम्हाला खूप आनंद होत आहे.'
निखिल अडवाणी यांनी 'द रिव्होल्युशनरीज'बद्दल केल्या उघड गोष्टी : 'द रिव्होल्युशनरीज'चे निर्माते आणि दिग्दर्शक निखिल अडवाणी यांनी सांगितलं की, "द रिव्होल्युशनरीज'बद्दल मला सर्वात जास्त उत्साहित करणारी गोष्ट म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील अशा नायकांवर प्रकाश टाकण्याची संधी मिळणे, ज्यांच्याबद्दल फारशी माहिती उपलब्ध नाही. संजीव सन्याल यांच्या याच नावाच्या पुस्तकात नोंदवलेल्या वास्तविक घटना आणि धैर्याच्या असाधारण कथांपासून ही वेब सीरीज प्रेरित असली, तरी आम्ही याकडे 'कॅरेक्टर-ड्रिव्हन ॲक्शन ड्रामा' (पात्रांवर आधारित ॲक्शन ड्रामा) म्हणून पाहिले आहे. यात बंडखोरी, त्याग, मैत्री आणि स्वातंत्र्य या गोष्टी भावनिक आणि सिनेमॅटिक दृष्टिकोनातून मांडल्या गेल्या आहेत." यानंतर त्यांनी पुढं सांगितलं की, "प्राइम व्हिडिओबरोबर आमचे दीर्घकालीन आणि यशस्वी संबंध आहेत. या कल्पनेला योग्य ती भव्यता आणि सर्जनशील महत्त्वाकांक्षा देऊन प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांच्या टीमसोबत पुन्हा काम करणे हा एक अद्भुत अनुभव होता. आमच्या कलाकारांनी आणि क्रू-मधील प्रत्येक सदस्यानं आपापल्या भूमिका अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि निष्ठेनं साकारल्या, त्याबद्दल मी त्यांचा अत्यंत ऋणी आहे. मला आशा आहे की जगभरातील प्रेक्षक केवळ या कथेचा थरारच अनुभवणार नाहीत, तर या नायकांच्या अदम्य जिद्दीशीही जोडले जातील."
मधू भोजवानी आणि मोनिशा अडवाणी यांचं निवेदन : निर्मात्या मधू भोजवानी आणि मोनिशा अडवाणी यांनी एका संयुक्त निवेदनात म्हटलं आहे, 'आमच्यासाठी 'द रिव्होल्युशनरीज' ही केवळ एक वेब सीरीज नाही. या असाधारण कथांची आम्हाला जेव्हापासून ओळख झाली, तेव्हापासूनच हे काम आम्ही अत्यंत जिव्हाळ्यानं आणि प्रेमानं केलं आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील आणि ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या प्रकल्पाला साकारण्यासाठी, एक असा शो तयार करण्याच्या ध्येयाप्रती अटळ निष्ठा आवश्यक होती, जो तितकाच धाडसी आणि तितकाच मनोरंजक असेल." भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या पार्श्वभूमीवर आधारित, 'द रिव्होल्युशनरीज' ही वेब सीरीज चार निर्भय तरुण क्रांतिकारकांची - रास बिहारी बोस (बाम), सचिंद्र नाथ सन्याल (सराफ), प्रतिभा लाहिरी (रंता) आणि बाघा जतीन (पीरजादा) - कथा मांडते, ज्यांनी ब्रिटिश साम्राज्यासारख्या महाकाय शक्तीविरुद्ध उभे राहण्याचे धाडस केले. 'द रिव्होल्युशनरीज'चा प्रीमियर 11 सप्टेंबर रोजी भारत आणि जगभरातील 240 हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये प्राइम व्हिडिओवर विशेषरीत्या होणार आहे. ही वेब सीरीज हिंदी भाषेत उपलब्ध असेल आणि त्यासोबत तमिळ, तेलुगू, मल्याळम, कन्नड आणि बंगाली भाषांमधील डबिंग तसेच इंग्रजी आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय भाषांमधील सबटायटल्समध्ये प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.