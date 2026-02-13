'डोंट बी शाय'मध्ये महिला दृष्टिकोन आणि नव्या विचारांवर प्राइम व्हिडिओचे निखिल मधोक आणि आलिया भट्ट यांच्यात झाली चर्चा
मुंबई - 'डोंट बी शाय' संदर्भात प्राइम व्हिडिओ आणि इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन्स यांच्यातील सहकार्याची घोषणा झाल्यानंतर 12 फेब्रुवारी रोजी लंडन येथे झालेल्या पहिल्या 'प्राइम व्हिडिओ प्रेझेंट्स: इंटरनॅशनल ओरिजिनल्स' कार्यक्रमात आलिया भट्ट आणि निखिल मधोक एकत्र दिसले. कार्यक्रमात 'डोंट बी शाय' हा एकमेव भारतीय चित्रपट होता, ज्यानं सर्वांचे लक्ष वेधून घेतलं. चर्चेदरम्यान चित्रपटातील पात्रे खास 'फीमेल गेज' (महिला दृष्टिकोन) लक्षात घेऊन कशी लिहिली गेली आहेत, नव्या प्रतिभेला किती महत्त्व दिले गेले आहे आणि या चित्रपटाला पाठिंबा देण्यामागील विचार काय होता, यावर सविस्तर चर्चा झाली. हा चित्रपट 20 वर्षांच्या श्यामिली 'शाय'दास हिची कथा सांगतो. तिला वाटते की तिचे आयुष्य पूर्णपणे सुरळीत आहे, मात्र अचानक आलेल्या एका अनपेक्षित वळणामुळं तिच्या आयुष्यावरील नियंत्रण सुटते.
प्रतिभेला संधी देणे : आलिया भट्टनं महिला पात्राविषय म्हटलं, "आमचा नैसर्गिक कल नेहमीच ताकदीच्या महिला आणि प्रभावी महिला पात्रांकडे असतो. पण या चित्रपटात काही अतिशय आकर्षक पुरुष पात्रेही आहेत, ज्याबद्दल मी खूप उत्सुक आहे. चित्रपटातील दोन मुलांच्या पात्रांना अतिशय वेगळ्या आणि नव्या दृष्टिकोनातून सादर करण्यात आले आहे." निखिल मधोक (डायरेक्टर आणि हेड ऑफ ओरिजिनल्स, प्राइम व्हिडिओ इंडिया) यांनी मजबूत महिला पात्रे आणि नव्या प्रतिभेबद्दल आपले मत व्यक्त करताना सांगितलं,"या कथेत आम्हाला विशेष भावलेली गोष्ट म्हणजे आम्ही नेहमीच 'फीमेल-फर्स्ट' कथानकांना प्रोत्साहन दिले आहे. अशा कथा जिथे महिला पात्रे सक्षम, सूक्ष्मतेनं लिहिलेली आणि स्वतःचे निर्णय घेण्याचा अधिकार असलेली असतात. तसेच, कॅमेऱ्यासमोर आणि कॅमेऱ्यामागे दोन्ही ठिकाणी नव्या प्रतिभेला संधी देणे, ही आमची प्राथमिकता राहिली आहे. 'शाय'चे पात्र ज्या पद्धतीनं लिहिले गेले आहे आणि ज्या दृष्टिकोनातून ही कथा उभी करण्यात आली आहे, ते अत्यंत प्रभावी आहे. याशिवाय, अनेक प्रतिभावान महिला या कहाणीला पाठिंबा देत आहेत. त्यामुळं हा चित्रपट अनेक स्तरांवर आमच्याशी जोडला गेला."
आलिया भट्टनं व्यक्त केलं आपलं मत : चित्रपटातील पारंपरिक भावछटा आणि नव्या आवाजाबद्दल बोलताना आलिया भट्टनं सांगितलं, "मी स्रीतीला सांगितलं होतं, ही कथा आम्हाला द्या, पण तुमच्या स्वतःच्या शैलीत. आणि तिथूनच 'डोंट बी शाय'चा जन्म झाला. आता जेव्हा मी चित्रपटाला एक विशिष्ट आकार घेताना पाहते, तेव्हा मला जाणवते की, यात 'हॉलिडे' किंवा 'समर' फिल्मसारखी एक क्लासिक भावना आहे. यात जुन्या क्लासिक टोनचा स्पर्श आहे, पण नव्या आवाजासह. दिग्दर्शक स्रीतीची स्वतःची एक वेगळी ऊर्जा यात जाणवते आणि प्रेक्षकांसाठी यात एक मोठे आश्चर्य दडलेले आहे." आलिया भट्ट आणि शाहीन भट्ट यांच्या इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन्स या बॅनरखाली निर्मित, तसेच ग्रिश्मा शाह आणि विकेश भुतानी यांच्या सहनिर्मितीत तयार झालेल्या 'डोंट बी शाय'चे लेखन आणि दिग्दर्शन स्रीती मुखर्जी यांनी केलंय. हा आगामी ओरिजिनल चित्रपट प्राइम व्हिडिओवर भारतात तसेच जगभरातील 240हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये विशेष प्रीमियर होणार आहे.
