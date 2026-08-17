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प्राइम व्हिडिओ 'बबिता सिंग रिपोर्टिंग'च्या जागतिक प्रीमियरसाठी सज्ज, कधी होईल रिलीज जाणून घ्या

प्राइम व्हिडिओनं एक पोस्ट शेअर करत 'बबिता सिंग रिपोर्टिंग'च्या जागतिक प्रीमियरची घोषणा केली आहे.

Babita Singh Reporting
'बबिता सिंग रिपोर्टिंग' (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 17, 2026 at 4:52 PM IST

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हैदराबाद : प्राइम व्हिडिओनं आज त्यांच्या आगामी प्राइम ओरिजिनल चित्रपट, 'बबिता सिंग रिपोर्टिंग'च्या जागतिक प्रीमियरची तारीख 17 ऑगस्ट रोजी जाहीर केली. या थरारक इन्व्हेस्टिगेटिव्ह ड्रामाचं दिग्दर्शन अंबिका पंडित यांनी केलंय, अमिता व्यास यांनी कहाणी लिहिली आहे. या चित्रपटाची निर्मिती फिल्म स्क्वॉड प्रॉडक्शन्सनं ॲक्ट थ्रीच्या सहकार्यानं केली असून, यात सौरभ मल्होत्रा, मनुज मित्रा आणि टीना थरवानी यांच्या भूमिका आहेत. सुदीप शर्मा हे या चित्रपटाचे कार्यकारी निर्माते आहे. निमिषा सायजन, बरुण सोबती आणि अंशुमन पुष्कर यांनीही चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारल्या आहेत.

'बबिता सिंग रिपोर्टिंग' कधी होणार प्रसारित : 'बबिता सिंग रिपोर्टिंग'चा प्रीमियर 28 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. हा चित्रपट भारतात आणि जगभरातील 240 हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये केवळ प्राइम व्हिडिओवर हिंदीमध्ये (इंग्रजी सबटायटल्ससह) उपलब्ध असणार आहे. दरम्यान प्राइम व्हिडिओ इंडियाचे ओरिजिनल्स प्रमुख, निखिल मधोक यांनी सांगितलं "हा चित्रपट मुळात एक अत्यंत मानवी कथा आहे, जी दुःख, नातेसंबंध आणि जीवनातील गुंतागुंतीतून मार्ग काढत सत्याच्या शोधात असलेल्या आणि बोलण्याचा आपला हक्क परत मिळवणाऱ्या एका स्त्रीचा प्रवास रेखाटते. या चित्रपटात एक प्रतिभावान सर्जनशील टीम आहे, ज्यात अंबिका पंडित यांचे प्रभावी दिग्दर्शन, अमिता व्यास यांचे सूक्ष्म लेखन आणि कार्यकारी निर्माता म्हणून सुदीप शर्मा यांची सर्जनशील दृष्टी यांचा समावेश आहे. निमिषा सयाज्यानच्या नेतृत्वाखालील सशक्त कलाकारांचा संच चित्रपटाचा प्रभाव आणखी वाढवतो. निमिषानं 'बेबी' हे पात्र विलक्षण खोली आणि अस्सलतेनं पडद्यावर जिवंत केलं आहे."

सुदीप शर्मा यांनी व्यक्त केल्या भावना : 'बबिता सिंग रिपोर्टिंग'चे कार्यकारी निर्माता, सुदीप शर्मा यांनी म्हटलं, "चित्रपटाची कथा एका गुन्ह्याभोवती फिरत असली तरी, ती प्रत्यक्षात एका अशा स्त्रीच्या वैयक्तिक प्रवासाबद्दल आहे, जिनं नेहमी इतरांचं ऐकलंय, इतरांची मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न केला आणि स्वतःच्याच आयुष्यात तिला एकटेपणा जाणवला. निमिषा सयाज्याननं हे पात्र प्रचंड संवेदनशीलतेनं आणि ताकदीनं जिवंत केले आहे. बरुण सोबती आणि अंशुमन पुष्कर यांनीही कथेला आणि तिच्या पात्रांना अधिक सखोलता दिली आहे. 'पाताल लोक'च्या दोन सीझनसाठी प्राईम व्हिडिओसोबत काम केल्यानंतर, ही कथा अशा प्लॅटफॉर्मवर आणणे स्वाभाविक वाटले, ज्यानं नेहमीच विविध आवाजांना पाठिंबा दिला आहे आणि कथाकार व कलाकारांना त्यांच्या कथा सांगण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे."

हत्येच्या तपासाच्या पार्श्वभूमीवर आधारित : दरम्यान या 'बबिता सिंग रिपोर्टिंग'ची कहाणी ही निलंबित पोलीस अधिकारी बबिता, जिला प्रेमानं बेबी (निमिषा सायजननं साकारलेली) म्हटले जाते. 'बबिता सिंग ही अशी पोलीस अधिकारी आहे, जिनं आपले बहुतेक आयुष्य इतरांना आनंदी ठेवण्यात घालवले आहे. दरम्यान बालपणीच्या मैत्रिणीच्या हत्येमुळं बबिता पूर्णपणे खचून जाते. ती सत्य उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न करते. एका खून तपासाच्या पार्श्वभूमीवर आधारित असलेले नाटक अनेक गोष्टींवर प्रकाश टाकते.

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