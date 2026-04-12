आशा भोसले रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी 'चिंतीत'; मोदीची आशा भोसलेंच्या प्रकृती सुधारणेसाठी ईश्वराकडे प्रार्थना
Published : April 12, 2026 at 12:24 PM IST
नवी दिल्ली : ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांच्या प्रकृतीत अचानक बिघाड झाल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर संपूर्ण देश चिंतीत झालाय. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील महान गायिकांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या आशा भोसले यांना तीव्र थकवा आणि छातीचा संसर्ग (chest infection) झाल्यामुळे मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. त्यांची प्रकृती लवकरात लवकर सुधारण्यासाठी सर्वजण प्रार्थना करीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यांच्या प्रकृतीत त्वरित सुधारणा व्हावी, यासाठी ईश्वराकडे प्रार्थना केलीय. पंतप्रधान मोदी यांनी आशा भोसले यांच्या स्वास्थ्याबाबत आपली चिंता व्यक्त केलीय. प्रकृतीत अचानक बिघाड झाल्यानंतर त्यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. रविवार 12 एप्रिलला पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या अधिकृत 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) हँडलवर एक संदेश शेअर करत या ज्येष्ठ गायिकेला लवकरात लवकर बरे वाटावे यासाठी शुभेच्छा दिल्यात.
Deeply concerned to hear that Asha Bhosle Ji has been admitted to hospital. Praying for her good health and a speedy recovery.— Narendra Modi (@narendramodi) April 12, 2026
मी त्यांची लवकरात लवकर प्रकृती सुधारण्यासाठी प्रार्थना करतो : आपल्या 'X' हँडलवरील पोस्टमध्ये पंतप्रधानांनी लिहिले की, "आशा भोसले यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय हे समजल्यावर मला खूप चिंता वाटली. मी त्यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी आणि लवकरात लवकर प्रकृती सुधारण्यासाठी प्रार्थना करतो." गेल्या वर्षी पंतप्रधान मोदी यांच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त आशा भोसले यांनी त्यांच्यासाठी एक विशेष व्हिडीओ संदेश रेकॉर्ड केला होता. या व्हिडीओमध्ये या प्रख्यात गायिकेने म्हटले होते की, "आमच्यासाठी केवळ एक घर सांभाळणेही कठीण असते; तरीही पंतप्रधान मोदी जी इतका विशाल देश सांभाळत आहेत. ते अत्यंत शिस्तप्रिय आहेत. ते पहाटे 4 वाजता उठतात आणि योगाभ्यास करतात. त्यांच्या या शिस्तीचे मला खूप कौतुक वाटते. त्यांनी कोणाबद्दलही कधीच एकही नकारात्मक शब्द उच्चारल्याचे मी ऐकले नाही."
नात जनाई भोसले हिने सोशल मीडियावर प्रकृतीसंदर्भात दिली माहिती : त्यांनी पुढे असेही नमूद केलंय की, "मला वाटते की ते अत्यंत दयाळू स्वभावाचे माणूस आहेत. जेव्हा मी त्यांची भाषणे ऐकते, तेव्हा ते नेहमीच लोकांना हसवायचे काहीतरी निमित्त शोधतात. ते कविता म्हणतात आणि हलक्या-फुलक्या गप्पांमध्ये सहभागी होतात. ते इतरांच्या उद्धट वर्तनालाही हसून सामोरे जातात, जो खरोखरच एक वाखाणण्याजोगा गुण आहे. ईश्वर त्यांना दीर्घायुष्य देवो. ते याच प्रकारे नेहमी आमच्या सोबत राहोत." आशा भोसले यांना रुग्णालयात दाखल केल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर काही वेळातच त्यांची नात जनाई भोसले हिने सोशल मीडियावर याविषयीची अद्ययावत माहिती (update) शेअर केली. तिने स्पष्ट केलंय की, या ज्येष्ठ गायिकेला 'तीव्र थकवा' आणि 'छातीचा संसर्ग' झाल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. आपल्या आजीसोबतचं एक सुंदर छायाचित्र शेअर करत जनाईने सोशल मीडियावर तिच्या प्रकृतीविषयी माहिती दिली. तिने लिहिलंय की, "माझी आजी आशा भोसले यांना तीव्र थकवा आणि छातीचा संसर्ग झाल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. आम्ही विनंती करतो की, आपण आमच्या खासगीपणाचा आदर करावा. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत आणि सर्व काही ठीक होईल, अशी आम्हाला आशा आहे. या संदर्भात आम्ही लवकरच तुमच्यासोबत सकारात्मक घडामोडींची माहिती शेअर करू."
हेही वाचाः
बिहारमध्ये बस अन् पिकअपचा भीषण अपघात; 10 जणांचा मृत्यू, अनेक गंभीर
महिलेशी सूत जुळल्यानंतर पतीला करायचं होतं दुसरं लग्न : दोन चिमुकल्यांसह पत्नीचा काढला 'काटा'