मराठी चित्रपटसृष्टीच्या सुवर्णकाळाचे साक्षीदार 'भारतमाता’ मध्ये रंगला 'सुपर डुपर’चा प्रीमियर सोहळा!

मराठी चित्रपटसृष्टीच्या सुवर्णकाळाचे साक्षीदार असलेल्या 'भारतमाता’मध्ये 'सुपर डुपर’चा प्रीमियर सोहळा पार पडला आहे.

'सुपर डुपर' चित्रपटाचा प्रीमियर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 3, 2026 at 3:10 PM IST

हैदराबाद - सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृहांनी मराठी सिनेमाच्या जडणघडणीत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. कमी तिकीट दर, स्थानिक प्रेक्षकांचा मोठा पाठिंबा आणि थेट जनतेशी जोडलेली नाळ यामुळं अनेक मराठी चित्रपटांना खरी ओळख याच पडद्यांवर मिळाली. ‘भारतमाता’सारख्या थिएटरनं तर मराठी चित्रपटसृष्टीच्या सुवर्णकाळाला साक्षीदार राहून असंख्य गाजलेल्या चित्रपटांचे यश अनुभवलं आहे. लालबाग, परळ, दादर परिसरातील प्रेक्षकांसाठी ‘भारतमाता’ हे केवळ चित्रपटगृह नसून सांस्कृतिक वारशाचं प्रतीक आहे. नव्या पिढीपर्यंत मराठी चित्रपट पोहोचवण्यासाठी अशा सिंगल स्क्रीन थिएटर्सचे अस्तित्व टिकून राहणं आजही तितकंच गरजेचं असल्याची प्रत्येक सच्च्या चित्रपट रसिकाची भावना आहे.

‘भारतमाता’ चित्रपटगृह सुरू : मराठी चित्रपटसृष्टीतील एकेकाळी गाजलेलं आणि अनेक आठवणींचे साक्षीदार असलेलं ‘भारतमाता’ चित्रपटगृह तब्बल सहा वर्षांनंतर नव्या जोमात पुन्हा सुरू झालं आहे. या ऐतिहासिक पुनरागमनाचा मान झी स्टुडिओजच्या बहुचर्चित ‘सुपर डुपर’ चित्रपटाला मिळाला. नुकताच या चित्रपटाचा भव्य प्रीमियर सोहळा येथे पार पडला, ज्यात मराठमोळ्या उत्साहाचा आणि सांस्कृतिक थाटाचा अनोखा संगम पाहायला मिळाला. ढोल-ताशांच्या गजरात आणि पारंपरिक सजावटीत रंगलेल्या या सोहळ्यानं उपस्थितांना एक वेगळीच ऊर्जा दिली. मराठी संस्कृतीचा अभिमान आणि चित्रपटाचा जल्लोष या दोन्ही गोष्टींचा संगम या कार्यक्रमात अनुभवायला मिळाला. या प्रसंगी राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार, फिल्म सिटी कॉर्पोरेशनचे सहव्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजणीकर, झी स्टुडिओजचे चीफ बिझनेस ऑफिसर उमेश कुमार बन्सल, झी स्टुडिओज मराठीचे व्यवसायप्रमुख बवेश जानवलेकर, तसेच ‘सुपर डुपर’च्या टीममधील कलाकार, तंत्रज्ञ, निर्माते विजय शिंदे आणि नरेश बोर्डे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी व्यक्त केल्या भावना : यावेळी आशिष शेलार यांनी ‘भारतमाता’शी असलेला त्यांचा जिव्हाळ्याचा संबंध व्यक्त करत सांगितलं की, हे ठिकाण त्यांच्या बालपणाच्या आठवणींशी जोडलेले आहे. हे फक्त थिएटर नसून, अनेक पिढ्यांच्या भावविश्वाचा भाग आहे, असं त्यांनी नमूद केलं. सिंगल स्क्रीन थिएटर्स टिकून राहण्यासाठी प्रेक्षकांनी पाठिंबा देणे अत्यावश्यक असल्याचं सांगत त्यांनी सर्वांना आवाहन केलं. ‘सुपर डुपर’च्या संपूर्ण टीमचं त्यांनी अभिनंदन करत चित्रपटाच्या यशासाठी शुभेच्छाही दिल्या. सांस्कृतिक कार्य मंत्री म्हणून आशिष शेलार करत असलेल्या कामाचं कौतुक करत दिग्दर्शक समीर आशा पाटील यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. शेलार यांच्या उपक्रमांमुळे मराठी मनोरंजन क्षेत्राला नवी दिशा मिळत असल्याचं सांगितलं. ‘सुपर डुपर’ चित्रपट प्रेक्षकांना आनंद, प्रेम आणि उत्साह देईल, आणि तो मोठा यशस्वी ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

‘सुपर डुपर’चा प्रीमियर : झी स्टुडिओज मराठीचे व्यवसायप्रमुख बवेश जानवलेकर यांनी ‘भारतमाता’मध्ये प्रीमियर करण्याची संधी मिळणे हे भाग्याचं असल्याचं सांगितलं. मराठी चित्रपटसृष्टीचा इतिहास घडवणाऱ्या या थिएटरमध्ये ‘सुपर डुपर’ही यशाची नवी नोंद करेल, असा त्यांचा विश्वास आहे. या ठिकाणाचे आशीर्वाद आणि प्रेक्षकांचे प्रेम चित्रपटाला नक्कीच लाभेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. अभिनेत्री निर्मिती सावंत यांनी ‘भारतमाता’शी असलेली आपली जिव्हाळ्याची नाळ सांगताना, हे थिएटर त्यांच्या माहेरसारखेच असल्याचे भावनिक शब्दांत मांडले. लहानपणी येथे चित्रपट पाहण्याच्या आठवणी जागवत, या नव्या पर्वाची सुरुवात आपल्या चित्रपटानं होणं ही त्यांच्यासाठी अभिमानाची बाब असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

‘सुपर डुपर’ चित्रपटाबद्दल : झी स्टुडिओज प्रस्तुत, नाईंटी नाईन प्रॉडक्शन्स आणि सिद्धिविनायक प्रॉडक्शन्स निर्मित ‘सुपर डुपर’ हा कौटुंबिक मनोरंजनाचा चित्रपट 3 एप्रिलपासून प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. समीर आशा पाटील यांनी लेखन व दिग्दर्शन केले असून, विजय शिंदे आणि नरेश बोर्डे यांनी निर्मितीची धुरा सांभाळली आहे. उमेश कुमार बन्सल आणि बवेश जानवलेकर हे प्रस्तुतकर्ते आहेत, तर छायांकनाची जबाबदारी संजय जाधव यांनी पार पाडली आहे.

