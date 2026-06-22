आधुनिक नातेसंबंधांची वेगळी बाजू उलगडणारी ‘प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय’ ही नवी वेब सीरिज लवकरच मराठी झी5 वर!
‘प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय’ ही नवी वेब सीरिज लवकरच मराठी झी5 वर रिलीज होण्यासाठी सज्ज आहे. नुकताच या सीरीजचा ट्रेलर रिलीज झाला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 22, 2026 at 4:59 PM IST
हैदराबाद : ऑफिस रोमांस म्हणजे एकत्र काम करताना निर्माण होणारे भावनिक नाते. समान ध्येय, सततचा सहवास आणि एकमेकांना समजून घेण्याच्या प्रक्रियेतून अनेकदा प्रेम फुलते. मात्र, अशा नात्यांसमोर व्यावसायिक जबाबदाऱ्या, कार्यालयीन नियम आणि करिअरच्या अपेक्षा यांसारखी आव्हानेही उभी राहतात. त्यामुळं ऑफिस रोमांस हा केवळ प्रेमाचा प्रवास नसून भावनांचा आणि जबाबदाऱ्यांचा समतोल साधण्याची एक कसोटी ठरतो. हा धागा पकडत प्रेम, करिअर, आत्मसन्मान आणि सत्तासंबंध यांच्या गुंतागुंतीचा वेध घेणारी एक मराठी वेब सीरीज येऊ घातलीय जिचे नाव आहे ‘प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय’. या मालिकेत सिद्धार्थ मेनन आणि जान्हवी उदय प्रमुख भूमिकांमध्ये दिसणार असून या सीरीजचे दिग्दर्शन गौरव पत्की यांनी केलं आहे. यात कॉर्पोरेट वातावरणात आकार घेणाऱ्या एका नात्याची भावनिक आणि वास्तववादी मांडणी करण्यात आली आहे.
काय आहे कहाणी : अनन्या आणि ऋषी हे दोन तरुण, महत्त्वाकांक्षी आणि करिअरकेंद्री प्रोफेशनल्स एका कार्यालयात एकत्र काम करत असतात. सुरुवातीला मैत्रीच्या रूपात सुरू झालेला त्यांचा प्रवास हळूहळू प्रेमाच्या दिशेनं वळतो. समान विचार, एकमेकांबद्दलचे आकर्षण आणि भावनिक जवळीक यामुळं त्यांचे नाते अधिक घट्ट होत जाते. मात्र, कार्यस्थळावरील नियम, पदानुक्रम, व्यावसायिक मर्यादा आणि वैयक्तिक ध्येय या सगळ्यांमुळं त्यांच्या नात्यापुढं अनेक प्रश्न निर्माण होतात.
चोरट्या नजरा, कॉफी ब्रेकमधील संवाद, लांबलेल्या चर्चा आणि रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहणाऱ्या फोन कॉल्समधून त्यांचे नाते अधिक गहिरे होत जाते. पण प्रेम जितके वाढते, तितके ते लपवून ठेवणे कठीण होत जाते. अशा परिस्थितीत प्रेम आणि करिअर यांपैकी कोणाला प्राधान्य द्यायचे, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहतो. वेगवान कॉर्पोरेट संस्कृती आणि आधुनिक जीवनातील तणाव यांच्या पार्श्वभूमीवर ही कथा आकार घेते. भावनिक असुरक्षितता, महत्त्वाकांक्षा, स्वतःचा शोध आणि वैयक्तिक आनंदासाठी करावे लागणारे त्याग यांचे वास्तववादी चित्रण या मालिकेत पाहायला मिळणार आहे.
‘प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय’ ही केवळ रोमँटिक कथा नसून, व्यावसायिक वातावरणात प्रेम जपण्याच्या संघर्षाची कहाणी आहे. अनन्या आणि ऋषी यांच्यातील आकर्षक केमिस्ट्री या सीरिजची जमेची बाजू ठरते. भावना व्यक्त करण्याचे परिणाम वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यावर होऊ शकतात, याची जाणीव असूनही ते एकमेकांच्या अधिक जवळ येतात.
अनन्याचा प्रवास आत्मविश्वास, स्वप्ने आणि स्वतःच्या निर्णयांवर ठाम राहण्याचा आहे, तर ऋषी जबाबदारी, नेतृत्व आणि भावनिक गुंतागुंतींना सामोरे जातो. त्यामुळं ही मालिका प्रेमासोबतच महत्त्वाकांक्षा, करिअर आणि नातेसंबंध यांच्यातील समतोलाचाही वेध घेते.
हेमा व्ही. आर. यांचं मत : झी मराठीच्या चीफ चॅनल ऑफिसर आणि मराठी ZEE5च्या बिझनेस हेड हेमा व्ही. आर. म्हणाल्या की, ही कथा आजच्या तरुण व्यावसायिकांच्या वास्तवाशी जवळून जोडलेली आहे. प्रेम, महत्त्वाकांक्षा आणि कार्यस्थळावरील मर्यादा यांमध्ये समतोल राखताना निर्माण होणाऱ्या भावनिक संघर्षांचे प्रामाणिक चित्रण या सीरीजमध्ये करण्यात आले आहे. त्यामुळं अनेक प्रेक्षकांना स्वतःचे अनुभव या कथेत दिसतील.
दिग्दर्शक गौरव पत्की यांचे म्हणणे : गौरव पत्की यांच्या मते, प्रेमाला सीमा नसतात असे म्हटले जाते, मात्र अनन्या आणि ऋषी यांच्या नात्यात अनेक अडथळे आहेत. करिअर आणि प्रेम या दोन्ही गोष्टी जपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या जोडप्याचा प्रवास प्रेक्षकांना भावनिकदृष्ट्या जोडून ठेवेल. आधुनिक शहरी जीवन, करिअरचा दबाव आणि तरुणाईतील अनिश्चितता यांचे वास्तव या मालिकेत अनुभवायला मिळेल.
सिद्धार्थ मेनन काय म्हणाला? : सिद्धार्थ मेननच्या मते, ही केवळ पारंपरिक प्रेमकथा नाही. ऋषीच्या भूमिकेमुळं त्याला व्यावसायिक जबाबदाऱ्या आणि वैयक्तिक भावना यांच्यातील संघर्ष जवळून अनुभवता आला. आजच्या कॉर्पोरेट संस्कृतीत घडणारी ही कथा अनेकांना आपलीशी वाटेल, असा त्याचा विश्वास आहे.
जान्हवी उदयचे मत : जान्हवी उदयनं सांगितलं की, अनन्याची व्यक्तिरेखा आजच्या अनेक तरुणींना जवळची वाटेल. करिअर, भावना आणि वैयक्तिक मूल्ये यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रत्येकासाठी ही कथा प्रेरणादायी ठरेल. आव्हानांमध्येही प्रेम कसे विकसित होत जाते, हे या मालिकेत अतिशय सुंदर पद्धतीनं दाखवलं आहे. प्रेम, करिअर आणि नात्यांच्या गुंतागुंतीचा वेध घेणारी ‘प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय’ ही वेब सीरिज 24 जून 2026 पासून मराठी ZEE5 वर पाहता येणार आहे.