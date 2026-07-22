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प्रीती झिंटाचा सरकारवर विश्वास, विद्यार्थी आंदोलनांबाबत केलं 'हे' विधान...

अभिनेत्री प्रीती झिंटाची एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. यामध्ये तिनं विद्यार्थी आंदोलनांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

Preity Zinta
प्रीती झिंटा (Photo : IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 22, 2026 at 11:28 AM IST

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हैदराबाद : अभिनेत्री प्रीती झिंटानं दिल्लीत सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. तिनं पोस्टमध्ये लिहिलं की, 'आपल्या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देणं आणि तरुणांच्या भविष्यावर सकारात्मक परिणाम करणाऱ्या शैक्षणिक सुधारणांची मागणी करणे महत्त्वाचे असले, तरी विद्यार्थ्यांच्या शांततापूर्ण आंदोलनांचा ताबा राष्ट्रविरोधी घटकांनी घेऊन गोंधळ निर्माण करणे किंवा आंदोलनाचे स्वरूप बदलणे हे अत्यंत चुकीचे आहे.' विद्यार्थ्यांचा वापर करून देशात अशांतता पसरवण्यासाठी राष्ट्रविरोधी घटक 'अहोरात्र प्रयत्न' करत आहेत का, याबद्दलही प्रीतीनं चिंता व्यक्त केली.

प्रीती झिंटाची पोस्ट : याशिवाय तिनं लिहिलं, 'ऑनलाइन माध्यमांवर इतका द्वेष आणि फूट पाहिल्यानंतर मला प्रश्न पडतो की, आपल्या देशातील आणि बाहेरील वाईट प्रवृत्तींनी विद्यार्थ्यांमधील राग आणि नैराश्याचा वापर 'शस्त्रासारखा' करण्यासाठी आधीच सक्रिय प्रयत्न सुरू केले आहेत का? ' तसेच लोकशाही,कायदा आणि सरकारवर विश्वास असल्याचं सांगत अभिनेत्रीनं रचनात्मक संवादाचं आवाहन केलंय. यानंतर तिनं पुढं म्हटलं, 'माझा नेहमीच कठोर परिश्रम, समानता आणि उत्कृष्टतेवर विश्वास राहिला आहे आणि त्याबाबत कधीही तडजोड केली जाऊ नये. माझा लोकशाही, कायदा-सुव्यवस्था आणि सरकारवरही विश्वास आहे. त्यामुळं, मला मनापासून आशा आहे की, दोन्ही बाजू अर्थपूर्ण आणि रचनात्मक संवाद साधतील, तसेच या आंदोलनातून आणि चर्चेतून कोणत्याही कुटिल प्रवृत्ती आणि अजेंड्यांना दूर करतील, जेणेकरून आपल्या तरुणांचे आणि लोकशाहीचे भविष्य उज्ज्वल होईल! जय हिंद!'

प्रीती झाली ट्रोल : तिचं ही पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर तिला अनेकजण सोशल मीडियावर ट्रोल करत आहे. एका व्यक्तीनं लिहिलं, 'या ट्विटला पाठिंबा देणाऱ्या लोकांवरून तुमची निष्ठा कोणाकडे आहे हे स्पष्ट होते, तुमच्याकडून अधिक चांगल्याची अपेक्षा होती.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'प्रीती जी, हे ट्विट म्हणजे केवळ परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न आहे. कालचे तुमचे ट्विट पूर्णपणे वेगळ्या भूमिकेचे होते. तेव्हा तुम्ही विद्यार्थ्यांना दुखावल्याबद्दल थेट आपल्या सुरक्षा दलांना दोष देत होतात. मग काल तुम्ही त्या 'वाईट गोष्टीं'बद्दल का बोलला नाहीत? आणि जर तुम्हाला खात्री नव्हती, तर तुम्ही ट्विटच का केलं?' आणखी एकानं लिहिलं, 'तुम्हाला स्क्रिप्ट मिळाली आहे.' यानंतर याला प्रत्युत्तर देत तिनं लिहिलं, 'स्क्रिप्ट चित्रपटात मिळते... खऱ्या आयुष्यात नाही! माहितीसाठी सांगतेय.'

विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दर्शविला होता : यापूर्वी मंगळवारी, प्रीतीनं सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक आणि आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दर्शविला होता. तिनं यापूर्वी वांगचुक यांचे दीर्घ उपोषण सुरू असताना सरकारनं त्यांच्याशी अर्थपूर्ण चर्चा सुरू करावी, याबद्दलही आवाहनही केलं होतं. आपल्या आधीच्या पोस्टमध्ये तिनं लिहिलं होतं की, 'मला आशा आहे की, आपले सरकार सोनम वांगचुक आणि विद्यार्थी संघटनांशी अर्थपूर्ण संवाद सुरू करेल, जेणेकरून त्यांची प्रकृती आणखी खालावणार नाही! सोनम, कृपया तुमचे उपोषण थांबवा. या लढ्याइतकेच तुमचे आरोग्यही महत्त्वाचे आहे. तुम्ही आणि विद्यार्थी भारताच्या आणि आपल्या तरुणांच्या भविष्यासाठी लढा देत आहात. आपली शिक्षण व्यवस्था सुधारण्याच्या आणि तिला अधिक सक्षम करण्याच्या या लढ्यात प्रत्येक विद्यार्थ्याला आणि सोनम यांना माझा मनापासून आणि ठाम पाठिंबा आहे. तुम्हा सर्वांना अधिक बळ मिळो. जय हिंद!'

जंतरमंतरवर आंदोलकांवर लाठीचार्ज : दरम्यान परीक्षेचे पेपर फुटणे आणि शिक्षण व्यवस्थेतील अनियमितता या कारणांमुळं सोनम वांगचुक यांचे उपोषण आता 23व्या दिवसात प्रवेशले आहे. पेपर फुटीच्या या वादामुळं देशाची राजधानी आणि आर्थिक राजधानीसह भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये तीव्र निदर्शने होत आहेत. 18 जुलैच्या पहाटे, 21 दिवसांचे बेमुदत उपोषण पूर्ण केल्यानंतर जंतरमंतर येथील आंदोलनस्थळावरून दिल्ली पोलिसांनी सोनम वांगचुक यांना बळजबरीनं हटवल्यानंतर हे आंदोलन अधिक तीव्र झाले. त्यांची खालावलेली प्रकृती, वैद्यकीय सल्ला आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत प्रशासनानं त्यांना रुग्णालयात नेले. तसेच परीक्षांमधील कथित अनियमिततेमुळं केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत सोनम वांगचुक हे उपोषण करत आहेत. तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातील पेपर फुटीचा मुद्दा 'नीट' परीक्षेच्या पेपर फुटीनंतर अत्यंत गंभीर वळणावर पोहोचले आहे. 20 जुलै रोजी जंतरमंतरवर आंदोलकांवर लाठीचार्ज करण्यात आला, ज्यामुळं आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात हिंसक चकमक झाली. तसेच या आंदोलनात अनेक विद्यार्थ्यांना पोलिसांद्वारे मारहाण करण्यात आली. यामध्ये अनेक विद्यार्थी जखमी झाले. तसेच मुले, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांनाही अशी कठोर कारवाईनंतर, सोनम वांगचुक यांनी सांगितले की, ते आंदोलकांशी केलेल्या अशा गैरवर्तनानंतर आपले उपोषण सुरूच ठेवेल.

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