'देऊळ बंद 2' च्या कमाईतील प्रत्येक रुपया-रुपया शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करणार- प्रवीण तरडे यांची घोषणा
'देऊळ बंद 2' हा चित्रपट अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करत आहे. या चित्रपटाबद्दल प्रवीण तरडे यांनी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 11, 2026 at 12:23 PM IST
नागपूर : संपूर्ण राज्यभरात गाजत असलेला 'देऊळ बंद-2' या चित्रपटानं केवळ वीस दिवसांमध्ये 75 कोटी रुपयांचा व्यवसाय केलाय. चित्रपटाची वाटचाल शंभर कोटीच्या क्लब'च्या दिशेनं अगदी जोरात सुरू आहे. 'देऊळ बंद- 2' चित्रपटाला प्रेक्षकांचा तुफान प्रतिसाद मिळतो आहे. या चित्रपटाच्या व्यवसायातून मिळणाऱ्या नफ्यातील रुपया न रुपया हा शेतकरी मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्च करणार असल्याची घोषणा 'देऊळ बंद 2'चे लेखन आणि दिग्दर्शन प्रवीण विठ्ठल तरडे यांनी केली आहे. ते नागपूर येथे आले होते. ज्यावेळी 'देऊळ बंद 2' या चित्रपटाचं चित्रीकरण सुरू होतं, त्यावेळी मराठवाड्यात दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी चित्रीकरण सोडून मी आणि सहकारी मदतीला गेलेलो होतो, त्यावेळी 19 लाख रुपयांची मदत गोळा झाली होती, असं प्रवीण तरडे म्हणाले आहेत.
शेतकरी आत्महत्यांवर तोडगा : आपल्या राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण अंतर्मुख करायला लावणारं आहे. 'देऊळ बंद 2' हा चित्रपट त्यावरील तोडगा ठरू शकतो, असा आशावाद चित्रपटाचे दिग्दर्शन प्रवीण तरडे यांनी व्यक्त केलाय. ते म्हणाले की, माझा चित्रपट बघितल्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांच्या किंवा इतर कुणाच्या मनात जर आत्महत्या करण्याचा नकारात्मक विचार येत असेल ते विचार दूर होतील असं ते म्हणाले.
विज्ञान विरुद्ध श्रद्धा असा संगम : 2013 साली प्रदर्शित झालेल्या ‘देऊळ बंद’ या चित्रपटानं मराठी प्रेक्षक पसंतीची पावती मिळवली होती. श्रद्धा विरुद्ध विज्ञान यांच्यातलं द्वंद्व दाखवणाऱ्या या चित्रपटानं त्या बॉक्स ऑफीसवर उत्तम कमाई केली होती. तब्बल 11 वर्षांनंतर प्रदर्शित झालेल्या ‘देऊळ बंद 2’ या बहुचर्चित सीक्वेलनेही प्रदर्शित होताच मराठी चित्रपटसृष्टीत ब्लॉकबस्टर एन्ट्री करत प्रेक्षकांचा तुफान प्रतिसाद मिळवला आहे. 'देऊळ बंद' आणि 'देऊळ बंद 2' दोन्ही चित्रपटांमध्ये दिग्गज अभिनेता मोहन जोशी यांनी श्री स्वामी समर्थ यांची व्यक्तिरेखा साकारली आहे.
20 दिवसात 75 कोटींचा व्यवसाय : राज्यातील अनेक चित्रपटगृहांमध्ये पहिल्या दिवसापासून शो हाऊसफुल्ल झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, नाशिक, पश्चिम महाराष्ट्र, नागपूर, जळगाव, विदर्भ आणि मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘देऊळ बंद 2’ची प्रचंड क्रेझ पाहायला मिळत आहे. या भागातील अनेक थिएटरचे सर्व शो हाऊसफुल्ल होत आहेत. चित्रपटानं पहिल्याच दिवशी 3.05 करोडची धमाकेदार कमाई करून नवा इतिहास रचला आणि फक्त 19 दिवसात 70 कोटींपेक्षा जास्त कमाईचा विक्रम करत घोडदौड सुरू आहे.
तर्री पोहे खाऊन साजरं केलं यश : 'देऊळ बंद 2 :आता परीक्षा देवाची’ चित्रपटाचे लेखक-दिग्दर्शक प्रवीण विठ्ठल तरडे आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमनं नागपूरच्या खाद्यसंस्कृतीची खास ओळख असलेल्या प्रसिद्ध तर्री पोह्यांचा आस्वाद घेत चित्रपटाच्या घवघवीत यशाचा आनंद साजरा केला. नागपूर दौऱ्यावर आलेल्या चित्रपटाच्या टीमनं स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधत तर्री पोह्यांची चव अनुभवली.