प्रतीक पाटीलनं आई स्मिता पाटील यांच्या जयंतीनिमित्त शेअर केली पोस्ट, वाचा सविस्तर
प्रतीक स्मिता पाटीलनं आई स्मिता पाटील यांच्या जयंतीनिमित्त एक सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 5:46 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता प्रतीक स्मिता पाटीलनं त्यांच्या दिवंगत आई, ज्येष्ठ अभिनेत्री स्मिता पाटील यांच्या जयंतीनिमित्त एक भावूक आदरांजली वाहिली आहे. त्यानं आपल्या आईला 'संरक्षक देवदूत' असे संबोधले असून, त्यांचे नाते भौतिक जगाच्या पलीकडचे असल्याचे व्यक्त केले आहे. प्रतीकनं इन्स्टाग्रामवर अभिनेत्री प्रिया बॅनर्जीसोबतच्या लग्नाच्या दिवसाचे काही फोटो शेअर केले आहेत. तसेच पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं की, 'स्वर्गात तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा, माझ्या संरक्षक देवदूता... हे भौतिक जग आपल्या प्रेमाला सामावून घेण्याइतके सक्षम नव्हते, पण आपल्या मनात काही वेगळेच बेत होते... माझ्या अस्तित्वाच्या प्रत्येक क्षणी मला तुमचे आशीर्वाद आणि संरक्षण जाणवते. विशेषतः माझ्या आयुष्यातील अशा टप्प्यांवर, जे मला घडवतात आणि मला मी कोण आहे हे समजून घेण्यास मदत करतात आणि आपण एकमेकांसाठी हा प्रवास का निवडला, हे उमजण्यास मदत करतात.'
प्रतीकनं शेअर केली पोस्ट : यानंतर त्यानं पुढं लिहिलं, 'आता मागे वळून पाहताना मला समजते की, तुम्ही नेहमीच माझ्यावर लक्ष ठेवून, मला आशीर्वाद देऊन आणि या कठोर जगापासून, विजय असो वा पराभव, किंवा आयुष्यातील अपरिहार्य घटना आणि फसवणूक, माझे रक्षण करत आला आहात. ऊर्जेची निर्मिती किंवा विनाश होऊ शकत नाही, पण आपण अशी एक ऊर्जा निर्माण केली आहे, जी आपल्या आत्म्यांशी कायमची गुंफलेली आहे आणि ती अमर्याद आहे. तिचा कधीही विनाश होऊ शकत नाही, आपली ही ठिणगी कधीही विझणार नाही, आपला अग्नी कधीही मंदावणार नाही आणि आपला प्रकाश सदैव प्रज्वलित राहील.'
राज बब्बर आणि स्मिता पाटील यांची भेट : प्रतीक हे राज बब्बर आणि स्मिता पाटील यांचा मुलगा आहेत. या जोडप्याची पहिली भेट 1982 मधील 'भीगी पलकें' या चित्रपटाच्या सेटवर झाली होती. प्रतीकचा जन्म 28 नोव्हेंबर 1986 रोजी झाला. प्रसूतीदरम्यान उद्भवलेल्या गुंतागुंतीमुळं, 13 डिसेंबर 1986 रोजी वयाच्या अवघ्या 31 व्या वर्षी स्मिता पाटील यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर, प्रतीक यांचा सांभाळ मुंबईत त्याच्या आजी आणि आजोबानं केला.