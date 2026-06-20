प्रार्थना बेहेरे अभिनीत 'मर्दिनी'चा ट्रेलर रिलीज, पाहा व्हिडिओ...
प्रार्थना बेहेरे स्टारर 'मर्दिनी' चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 20, 2026 at 5:31 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता आणि निर्माता श्रेयस तळपदे आणि दीप्ती तळपदे तब्बल 12 वर्षांनंतर 'मर्दिनी' या बहुप्रतीक्षित चित्रपटाद्वारे मराठी चित्रपटसृष्टीत निर्माते म्हणून पुनरागमन करत आहेत. अजय मयेकर दिग्दर्शित हा चित्रपट एका आईचे धैर्य, तिचा संघर्ष आणि न्यायासाठी तिनं दिलेला लढा यावर आधारित आहे. 'मर्दिनी' हा चित्रपट 'ओडीआय ग्रुप'च्या सहयोगानं 'अफ्लुएन्स मोशन पिक्चर्स' या बॅनरखाली दीप्ती तळपदे यांनी निर्मित केला आहे. प्रदर्शनाची तारीख - 3 जुलै 2026 आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शक अजय मयेकर आहे. चित्रपटाची सह-निर्माती टीना कोठारी आहे. या चित्रपटात प्रार्थना बेहरे, अभिजीत खांडकेकर, जितेंद्र जोशी, मायरा वैकुळ यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.
चित्रपट कधी रिलीज होणार : या चित्रपटाची कथा, पटकथा आणि संवाद महाबळेश्वर नार्वेकर यांनी लिहिली आहे. चित्रपटाला संगीत हितेश मोडक यांनी दिलंय, छायाचित्रण शब्बीर नाईक यांनी केलंय. 'मर्दिनी' चित्रपटात भावनिक आणि ॲक्शन-पॅक्ड दृश्यांची झलक पाहायला मिळते. दरम्यान हा चित्रपट फक्त स्त्रीशक्तीवर आधारित नसून यात एका आईची भावना सुंदर पद्धतीनं मांडण्यात आली आहे .पोस्टरवरील 'आई तारी तिला कोण मारी' म्हणजेच लेकरांसाठी आई ज्योतही पेटवते आणि राक्षसांसाठी चिताही... हे कॅप्शनमध्ये आहे. आता या पोस्टवर अनेक आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत.
'मर्दिनी'चा ट्रेलर रिलीज : या चित्रपटात एका आईचा संघर्ष, तिच्या कुटुंबासाठीची झुंज आणि परिस्थितीसमोर न झुकणारी याचा सामना करण्याचा प्रवास अनोख्या पद्धतीनं मांडण्यात आलंय. एक आई 'मर्दिनी'सारखं सामर्थ्यवान रूप धारण करून आपल्या लेकीची कशी ढाल बनते हेही चित्रपटात दाखविण्यात येणार आहे. आई आपल्या लेकरांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी एक सामान्य स्त्री पासून परिस्थिती आल्यावर ती मोठ्यात मोठी गोष्टीचा सहज सामना करू शकते हे या चित्रपटात प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर आत्ताच प्रदर्शित झाला आहे. हा ट्रेलर अनेकांना आवडत आहे. दरम्यान ट्रेलर प्रदर्शित करताना निर्मात्यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं,'शौर्य, संघर्ष आणि न्यायासाठीचा लढा..'मर्दिनी'चा जबरदस्त ट्रेलर आत्ताच पाहा.' आता अनेकजण हा चित्रपट पाहण्यासाठी आतुर आहेत.
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