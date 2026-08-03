'370 बिर्याणी'च्या त्या व्हायरल घटनेनंतरच्या पहिल्याच लाईव्ह शोमध्ये प्रणित मोरे झाला भावूक...
'370 बिर्याणी'च्या वादानंतर प्रणित मोरेचा पहिला कार्यक्रम पुन्हा चर्चेत आला आहे. या कार्यक्रमात काय घडलं याबद्दल जाणून घ्या...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 3, 2026 at 10:38 AM IST
हैदराबाद : स्टँडअप कॉमेडियन प्रणित मोरेच्या अलीकडील लाईव्ह शोमधील एक क्लिप व्हायरल झाली होती. ज्यामुळं सोशल मीडियावर सर्वत्र चर्चा सुरुवात झाली होती. एका प्रेक्षकानं 370 रुपयांची बिर्याणी विकत घेतल्यानंतर आणि त्यांच्या गर्लफ्रेंडला खाऊ घातल्यानंतर, तो तिच्याकडून बिर्याणीचे पैसे वसूल करेल असं म्हटल्यावर प्रणितचा शो चर्चेचा विषय बनला होता. आता आणखी एका फुटेजमध्ये, कॉमेडियन मोरे आपल्याभोवती नुकत्याच निर्माण झालेल्या वादावर भाष्य करण्यासाठी आपला कार्यक्रम थांबवताना दिसला. हा व्हिडिओ 14 जून, 2026 रोजी जॉर्जियामधील आहे, असं म्हटलं जात आहे.
प्रणित मोरेचा कार्यक्रम चर्चेत : कार्यक्रम थांबवताना मोरे परिस्थितीवर विचार व्यक्त केला, ज्यांनी त्यांना सतत पाठिंबा दिला त्यांचे त्यानं आभार मानले आणि कठीण काळात त्याच्या पाठीशी उभे राहिल्याबद्दल प्रेक्षकांना धन्यवाद दिला. त्यानं म्हटलं, "जेव्हा मी स्टेजवर आलो, तेव्हा मला वाटलं की हे लोक मला स्वीकारतील का. जे काही घडलं त्यानंतरही तुम्ही सर्वजण इतके पाठिंबा देत होता, हे पाहून मला खूप आनंद झाला. त्यामुळं खूप खूप धन्यवाद."
नोकरीनंतर स्टँड-अप कॉमेडी : स्टेजवर अश्रूंना आवर घालत असलेल्या मोरेचं 'जय महाराष्ट्र!'च्या घोषणेनं स्वागत करण्यात आले. प्रेक्षकांकडून म्हणण्यात आलं, "आम्ही तुझ्यावर प्रेम करतो." यानंतर प्रेक्षकांनी टाळ्या आणि ओरडत स्टँड-अप कॉमेडियनच्या मागे गर्दी केली. प्रणितनं पुढं म्हटलं, "अनेक गोष्टी घडल्या. बघा, मी पैशासाठी किंवा प्रसिद्ध होण्यासाठी स्टँड-अप करायला सुरुवात केली नाही. मी पूर्वी केलेल्या नोकरीनंतर मी स्टँड-अपमध्ये आलो, कारण त्यामुळं मला आनंद मिळतो. आणि मुद्दा नेहमी इतरांनाही आनंद मिळवून देणे हा होता. तेव्हा असे घडत नाही."
This Clip Is from his Georgia Show (14th June)#PranitMore pic.twitter.com/NtTHGUhkB0— Supreme (@DarshanShi67146) July 30, 2026
370 रुपयांच्या बिर्याणी वाद : यानंतर त्यानं पुढं सांगितलं की, "माझ्या आईनं मला फक्त एक गोष्ट सांगितली. तू चूक केलीस आणि माफी मागितलीस. तुझे वागणे ते दाखवेल." मी विचारलं, "जर त्यांना ते आवडत नसेल तर काय? आई म्हणाली, प्रत्येकजण चुका करतो. मग तुझ्यापैकी कोणीही चूक केली नाही का?" यानंतर प्रणित पुन्हा भावूक झाला आणि त्यानं म्हटलं "खूप खूप धन्यावाद, मला पुन्हा संधी देण्यासाठी. खूप शो केले आहेत, पण हा शो आणि तुम्हा सर्वांना मी नेहमी लक्षात ठेवीन." यानंतर त्यानं आपलं बोलणं संपवलं. '370 रुपयांच्या बिर्याणीचा वाद' उफाळून आल्यानंतर प्रणितला खूप ट्रोल करण्यात आलं होतं. महिलेचा अपमान ज्या प्रेक्षकांनं केला होता, त्याची नोकरी देखील गेली होती. राष्ट्रीय महिला आयोगानं (NCW) हस्तक्षेप केला आणि पोलिसांजवळ अनेक एफआयआर दाखल केल्या होत्या. यानंतर प्रणितनं देखील सार्वजनिक माफी मागितली होती.