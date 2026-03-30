प्रकाश राज यांच्या आईचं निधन, आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांनी वाहिली श्रद्धांजली...
अभिनेता प्रकाश राज यांच्या आईचं निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे. आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांनी शोक व्यक्त केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 30, 2026 at 5:02 PM IST
हैदराबाद : प्रसिद्ध अभिनेता प्रकाश राज यांच्या आई, सुवर्णलता, यांचं रविवारी सकाळी निधन झालं आहे. त्या 86 वर्षांच्या होत्या. सुवर्णलता यांनी बंगळूरु येथील त्यांच्या घरी अखेरचा श्वास घेतला. रविवारी संध्याकाळी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या बातमीवर चाहते आणि हितचिंतकांनी शोक व्यक्त केला आहे. आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांनी जाहीरपणे शोक व्यक्त केला आहे. प्रकाश राज यांच्या आई, सुवर्णलता, यांचं 29 मार्च रोजी निधन झालं. त्यांच्या निधनाला अधिकृत दुजोरा मिळाला नसला तरी, काही माध्यमांच्या वृत्तानुसार त्या वयोमानानुसार आरोग्याच्या समस्यांनी त्रस्त होत्या.
प्रकाश राज यांच्या आईचं निधन : ही बातमी मिळताच, आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांनी सोशल मीडियावर शोक व्यक्त करत अधिकृत ट्विटर हँडल, 'उपमुख्यमंत्री (सीएमओ)' वरून पोस्टमध्ये लिहिलं, 'प्रसिद्ध अभिनेता प्रकाश राज यांच्या आई, सुवर्णलता, यांचं निधन झाल्याचं कळल्यानं मला खूप दुःख झालं आहे. सुवर्णलता यांच्या आत्म्यास शांती लाभो, अशी मी परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो. ज्यांनी आपली आई गमावली आहे, त्या प्रकाश राज आणि त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती मी माझ्या मनःपूर्वक संवेदना व्यक्त करतो.' एका मुलाखतीत अभिनेत्यानं सांगितलं होतं की, त्यांच्या आईनं एकटीनं घर कसे सांभाळलं. त्यांचे वडील दारूच्या आहारी गेले होते आणि त्या कुटुंबासाठी एकमेव आर्थिक आणि भावनिक आधार होत्या. एक कलाकार म्हणून त्यांच्यावर खोलवर प्रभाव पडला होता.
ప్రముఖ నటుడు శ్రీ @prakashraaj గారి మాతృమూర్తి శ్రీమతి సువర్ణలత గారు కన్నుమూశారని తెలిసి చింతించాను. శ్రీమతి సువర్ణలత గారు ఆత్మకి శాంతి చేకూరాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను. మాతృ వియోగానికి లోనైన శ్రీ ప్రకాష్ రాజ్ గారికి, ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి…— Deputy CMO, Andhra Pradesh (@APDeputyCMO) March 30, 2026
प्रकाश राज यांचं काम : पाच वेळा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार विजेते प्रकाश राज यांनी संपूर्ण भारतात काम केलंय. त्यांनी कन्नड, तमिळ, तेलगू, मल्याळम, हिंदी आणि इंग्रजी चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. त्यांनी 400हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलंय, ज्यामुळं ते देशातील सर्वात अष्टपैलू अभिनेत्यांपैकी एक बनले आहेत. चित्रपटसृष्टीपलीकडे प्रकाश राज हे स्पष्टवक्त्या सामाजिक कार्यासाठी ओळखले जातात. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, प्रकाश राज यांनी तेलंगणातील महबूबनगर जिल्ह्यातील एक गाव दत्तक घेतलंय. गेल्या काही वर्षांपासून या अभिनेत्याला मोठ्या वैयक्तिक दुःखाचा सामना करावा लागला आहे. 2004मध्ये त्यांनी आपला पाच वर्षांचा मुलगा, सिद्धू, गमावला. आता त्यांनी आपल्या आईलाही गमावले आहे.
