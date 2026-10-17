'प्रहार' आणि 'नई नवेली'चं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, वाचा सविस्तर
'प्रहार' आणि 'नई नवेली' चित्रपटांना रिलीज होऊन एक दिवस पूर्ण झाला आहे. या चित्रपटांनी रिलीजच्या पहिल्या दिवशी किती कमाई केली याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 2:05 PM IST
हैदराबाद : राजकुमार रावचा 'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी' आणि यामी गौतमचा 'नई नवेली' हे दोन चित्रपट16 ऑक्टोबर रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाले. हे दोन्ही चित्रपट अजय देवगणच्या बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज आहे. 'दृश्यम 3'च्या दरम्यान प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटांची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा होत आहे. दरम्यान, 15 ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित झालेला रजनीकांतचा 'जेलर 2' देखील बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करत आहे. यादरम्यान, 'प्रहार' आणि 'नई नवेली' या चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर आपला पहिला दिवस पूर्ण केला आहे. चला पाहूया, पहिल्या दिवशी कोणत्या चित्रपटानं चांगली कामगिरी केली.
प्रहारची बॉक्स ऑफिसवरील कमाई : सॅकनिल्कनुसार, राजकुमार राव अभिनीत कोर्टरूम ड्रामा 'प्रहार'नं भारतात 2.35 कोटींची निव्वळ कमाई केली आहे. या चित्रपटानं जगभरात 3.52 कोटींची कमावले आहेत. भारतात या चित्रपटाचे 4,133 शो झाले, ज्यात एकूण प्रेक्षकसंख्या 13 टक्के होती. हिंदी 2डी शोची प्रेक्षकसंख्या 15.35 टक्के होती, ज्यात रात्रीच्या शोला सर्वाधिक 25.85 टक्के प्रेक्षकसंख्या मिळाली, त्यानंतर संध्याकाळच्या शोला 15 टक्के, दुपारच्या शोला 11.15 टक्के आणि सकाळच्या शोला 5.69 टक्के प्रेक्षकसंख्या मिळाली.
'प्रहार'ची कथा : 'प्रहार' हा चित्रपट सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची कथा सांगतो आणि 1993चे मुंबई बॉम्बस्फोट आणि 2008च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यांसारख्या भारतीय इतिहासातील काही महत्त्वाच्या गुन्हेगारी प्रकरणांचे पुनरुज्जीवन करतो. हा चित्रपट या प्रकरणांशी संबंधित कायदेशीर लढा आणि अभियोजन पक्षाचे प्रयत्न दर्शवतो, ज्यामुळं न्यायालयाची कार्यवाही आणि न्यायासाठीचा पाठपुरावा मोठ्या पडद्यावर जिवंत होतो. या चित्रपटात वामिका गब्बीनं ज्योती निकम, ललित प्रभाकरने अजमल कसाब यांची भूमिका साकारली आहे, तर जयदीप अहलावत आणि सिकंदर खेर यांनीही महत्त्वपूर्ण भूमिका केल्या आहेत. राजकुमार रावनं उज्ज्वल निकम यांची भूमिका साकारली आहे.
'नई नवेली'ची बॉक्स ऑफिसवरची पहिल्या दिवसाची कमाई : दुसरीकडे, अभिनेत्री यामी गौतमच्या 'नई नवेली' या हॉरर-कॉमेडी चित्रपटाची भारतीय बॉक्स ऑफिसवर सुरुवात संथ झाली आहे. सॅकनिल्कच्या अंदाजानुसार, चित्रपटानं पहिल्या दिवशी अंदाजे 3.25 कोटींची कमाई केली आहे. हॉरर-कॉमेडी प्रकारात मोठ्या ओपनिंगची क्षमता असूनही, चित्रपटाची ओपनिंग ठिक झाली आहे, यानं 'प्रहार'ला मागे टाकले. या चित्रपटानं 6,281 शोजमधून ही रक्कम जमा केली, ज्यामुळं त्याची एकूण भारतीय कमाई 3.83 कोटी झाली आहे. परदेशात या चित्रपटानं आतापर्यंत 75 लाख कमावले असून, त्याची एकूण जागतिक कमाई 4.58 कोटींवर पोहोचली आहे.
'नई नवेली'ची कथा' : 'नई नवेली'ची कथा' मेरठमधील एका गोंधळेल्या कुटुंबातील एका आदर्श वधूभोवती फिरते. तिच्यावर दीराला संशय येऊ लागतो की, ती एक अलौकिक शक्ती असलेली चेटकीण असू शकते, यानंतर चांगलाचं गोंधळ उडतो. या चित्रपटात यामी गौतमसोबत आदिनाथ एम. कोठारे, अनुराग ठाकूर आणि इतर कलाकार आहेत. सध्या बॉक्स ऑफिसवर 'नई नवेली'आणि 'प्रहार' या चित्रपटांची स्पर्धा सुरू आहे.