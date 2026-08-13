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राजकुमार राव स्टारर 'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी'ची नवीन रिलीज तारीख जाहीर

राजकुमार रावच्या 'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी' चित्रपटाची नवीन रिलीज तारीख जाहीर झाली आहे. चला जाणून घेऊया की हा चित्रपट कधी रुपेरी पडद्यावर दाखल होईल.

prahaar the ujjwal nikam story
'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी' (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 13, 2026 at 5:26 PM IST

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हैदराबाद : अभिनेता राजकुमार रावच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी. अभिनेत्याच्या आगामी चित्रपट 'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी'ला प्रदर्शनाची नवीन तारीख मिळाली आहे. निर्मात्यांनी 13 ऑगस्ट रोजी ही घोषणा केली आहे. हा चित्रपट मूळतः 7 ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होणार होता, आता याची तारीख पुढं ढकलण्यात आली.

'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी'ची रिलीज तारीख : गुरुवारी, 'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी'च्या निर्मात्यांनी चित्रपटाचं नवीन पोस्टर शेअर केले आणि प्रदर्शनाची नवीन तारीख जाहीर केली. निर्मात्यांनी जाहीर केले की, हा चित्रपट आता 16 ऑक्टोबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल. पोस्टर शेअर करताना, निर्मात्यांनी कॅप्शन दिलं, 'आता जस्टिसचा प्रहार, 16 ऑक्टोबरला. प्रहार - उज्ज्वल निकम यांची अज्ञात कहाणी, चित्रपटगृहांमध्ये 16 ऑक्टोबर, 2026 रोजी.'

'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी'चा टीझर जूनमध्ये प्रदर्शित झाला होता. यात ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्या जीवन आणि कारकिर्दीची झलक पाहायला मिळते. हा चित्रपट त्यांच्या प्रवासाला आकार देणाऱ्या कायदेशीर लढायांचे चित्रण करतो. ही कथा प्रामुख्यानं 26/11च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर झालेल्या अजमल कसाबच्या हाय-प्रोफाइल खटल्यावर केंद्रित आहे. हे प्रकरण भारतीय कायदेशीर इतिहासातील सर्वात महत्त्वपूर्ण घटनांपैकी एक बनले.

अजमल कसाबचा खटला : दरम्यान उज्ज्वल निकम यांच्याबद्दल सांगायचं झाल्यास, त्यांनी अनेक दशकांमध्ये असंख्य फौजदारी खटले हाताळले. 1993च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात आरोपींवर यशस्वीपणे खटला चालवून त्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी मिळवली आणि नंतर 26/11 च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर अजमल कसाबच्या खटल्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

या चित्रपटामध्ये राजकुमार राव उज्ज्वल निकमच्या भूमिकेत दिसणार आहे. त्याच्या हावभावांपासून ते मराठी उच्चारांपर्यंत, अभिनेत्यानं हे पात्र अगदी मनापासून केले आहे. टीझरमध्ये न्यायालयातील अनेक तणावपूर्ण वादविवाद आणि भावनिक क्षण दाखवण्यात आले आहेत. राजकुमार रावचा सफाईदार अभिनय आणि चित्रपटातील दमदार संवाद खूप विशेष असेल, असं त्याचे चाहते सोशल मीडियावर म्हणताना दिसत आहे.

राजकुमार राव व्यतिरिक्त, या चित्रपटात वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर आणि तरुण शर्मा यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. दिनेश विजन आणि मॅडॉक फिल्म्स निर्मित, 'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी'चे दिग्दर्शन अविनाश अरुण धावरे यांनी केलं आहे.

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