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राजकुमार राव अभिनीत 'प्रहार' चित्रपटाचा टीझर रिलीज, पाहा व्हिडिओ...

राजकुमार राव आणि वामिका गब्बी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'प्रहार'चा टीझर रिलीज करण्यात आला आहे.

Prahaar Movie Teaser
'प्रहार' चित्रपटाचा टीझर (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 25, 2026 at 4:06 PM IST

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हैदराबाद : अभिनेता राजकुमार राव हा एक हिंदी चित्रपटसृष्टीतील असा अभिनेता आहे, ज्यानं चित्रपटांमधील प्रत्येक पात्रमध्ये आपला जीव ओतला आहे. आता त्याचा 'प्रहार' चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाचा टीझर हा प्रदर्शित करण्यात आला आहे. 'प्रहार' या चित्रपटात दहशतवादी अजमल कसाबला फाशीची शिक्षा मिळवून देणारे वकील उज्ज्वल निकम यांची राजकुमार राव भूमिका साकारणार आहे. या चित्रपटामधील लूकसाठी राजकुमार रावनं अत्यंत खडतर शारीरिक आणि मानसिक मेहनत घेतली आहे. या भूमिकेसाठी राजकुमार रावनं तब्बल 9 ते 10 किलो वजन वाढवले होते. दरम्यान 2008च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपी दहशतवादी कसाबला फाशीची शिक्षा मिळवून देण्यासाठी उज्ज्वल निकम यांचा खूप मोठा हात आहे.

'प्रहार' चित्रपटाचा टीझर रिलीज : दरम्यान 'प्रहार' हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 7 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन अविनाश अरुण यांनी केलं असून याची निर्मिती दिनेश विजान (मॅडॉक फिल्म्स) यांनी केली आहे. चित्रपटामध्ये राजकुमार रावसह वामिका गब्बी, सिकंदर खेर आणि जयदीप अहलावत हे कलाकार दिसणार आहेत. 'प्रहार - द उज्ज्वल निकम स्टोरी'चं दिग्दर्शन दरम्यान अविनाश अरुण यांनी केली आहे. याची निर्मिती दिनेश विजान (मॅडॉक फिल्म्स)नं केली आहे. हा चित्रपट उज्ज्वल निकम यांच्या संपूर्ण जीवनपटावर आधारित नसून, प्रामुख्यानं यामध्ये 26 /11 चा मुंबई दहशतवादी हल्ला आणि अजमल कसाबच्या खटल्यावर आधारित असणार आहे. यामध्ये 1993चे मुंबई बॉम्बस्फोट आणि 2008 मधील मुंबई ट्रेन हल्ल्यांसारख्या देशात खळबळ उडवून देणाऱ्या खटल्यांचा समावेश असणार आहे.

कसा आहे टीझर : दरम्यान 'प्रहार'च्या टीझरमध्ये खऱ्या आयुष्यातील वकिलाची अचूक देहबोली ही राजकुमार रावची दिसत आहे. उज्ज्वल निकम यांचं व्यक्तिमत्त्व पडद्यावर साकारण्यासाठी त्यानं कठोर मेहनत घेतली आहे. प्रहारचा टीझर हा 1 मिनिट 54 सेकंदाचा आहे. टीझरच्या सुरुवातीला वकीलाचा कोट आणि राजकुमार रावला दाखविल्या जाते. यानंतर तो एका फळीवर लागलेल्या काही गोष्टींकडे लक्षपूर्व पाहाताना दिसतो. यानंतर एक बॉम्ब ब्लास्ट दाखविण्यात येतो, जनतेवर गोळ्या चालवताना काही दहशतवादी दिसतात. यानंतर उज्ज्वल निकम यांच्या भूमिकेत असलेला राजकुमार राव कोर्टामध्ये कसाबविरुद्ध केस लढताना दिसतो. दरम्यान या चित्रपटाचा टीझर हा अनेकांना आवडला आहेत. सध्या अनेकजण सोशल मीडियाद्वारे राजकुमार रावचं कौतुक करताना दिसत आहेत. याशिवाय अभिनेता पुढं माजी क्रिकेटपटू सौरव गांगुलीच्या बायोपिकमध्येही दिसणार आहे. तो सध्या चित्रपटासाठी क्रिकेट शिकत आहे.

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PRAHAAR MOVIE
PRAHAAR TEASER RELEASED
RAJKUMMAR RAO AS UJJWAL NIKAM
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