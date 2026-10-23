प्रभासच्या जपानी चाहत्यांनी त्याच्या 47व्या वाढदिवसानिमित्त कापला केक, भारतीय चाहत्यांनी 'ब्लो-टॉर्च'चा वापर करून साजरा केला विशेष प्रसंग
प्रभासच्या जपानी चाहत्यांनी त्याचा 47व्या वाढदिवस साजरा केला आहे. तसेच भारतीय चाहत्यांनी देखील त्याचा हा विशेष दिवस अनोख्या पद्धतीनं साजरा केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 11:09 AM IST
हैदराबाद : साऊथ सुपरस्टार प्रभास 23 ऑक्टोबर रोजी आपला 47वा वाढदिवस साजरा करत आहे. या विशेष प्रसंगी फक्त भारतातच नाही तर परदेशातही त्याचा वाढदिवस साजरा केला जात आहे. अभिनेत्याचे भारताबाहेर देखील खूप मोठा चाहतावर्ग आहे. सध्या साऊथ स्टारच्या हैदराबादमधील घराजवळ चाहत्यांची गर्दी जमली. दरम्यान जपानमधील त्याच्या चाहत्यांनी, त्याच्यासाठी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी खास व्हिडिओ बनवला आहे. आता या विशेष दिवशी या स्टार्सचा वाढदिवस कसा साजरा केला गेला, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
प्रभासचा वाढदिवस : जपानी चाहत्यांनी त्याला शुभेच्छा देण्यासाठी एक खास व्हिडिओ बनवला. यात, सर्वजण काळ्या रंगाचे कपडे घातलेले दिसत असून चाहत्यांनी प्रभासच्या चित्रपटांशी संबंधित टी-शर्टही घातल्या आहेत. व्हिडिओमध्ये चाहते केक, फुगे, पोस्टर्स आणि इतर वस्तूंसह असल्याच्या दिसत आहे. तसेच जापानी चाहत्यांनी एकत्र 'हॅपी बर्थडे' हे गाणेही गायलंय. व्हिडिओसोबत शेअर केलेल्या कॅप्शनमध्ये चाहत्यांनी लिहिलं, 'हॅपी बर्थडे प्रभास गारू. गेल्या वर्षी तुमचा जपान दौरा आमच्यासाठी खूप खास आणि भावनिक क्षण होता. तुम्हाला जेव्हा हवे असेल तेव्हा कृपया जपानला परत या. तुमचा नवीन चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावर तो पाहण्यासाठी मला भारतात यायचं आहे.'
పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ప్రభాస్ గారు 🎂🎉✨✨✨ プラバースさんお誕生日おめでとうございます🥳 昨年は念願の来日、本当に感動しました！またいつでも日本へお越しください💕 新作が公開されたらインドへ観に行きたいです☺️✨ #Prabhas #HappyBirthdayPRABHAS #JapanLovesPrabhas https://t.co/c2rOb8dvVu— ノリ🐘నొరి🪓🦖 (@baahunoli) October 22, 2026
हैदराबादमधील त्याच्या घराबाहेर चाहते जमले : भारतातील चाहतेही प्रभासच्या वाढदिवसानिमित्त खूप उत्साहात होते. त्याचे चाहते हैदराबादच्या ज्युबिली हिल्स परिसरात त्याच्या घराबाहेर अभिनेत्याचे पोस्टर आणि झेंडे घेऊन उभे असल्याचे दिसले. तसेच चाहत्यांनी त्याच्या घरासमोरील एक भिंतही वाढदिवसाच्या पोस्टरनं सजवली होती. मध्यरात्र होताच 23 ऑक्टोबर रोजी, चाहत्यांनी प्रभासला सोशल मीडियाद्वारे देखील वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहे. तसेच सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत, ज्यात लोक जल्लोषात या अभिनेत्याचा वाढदिवस साजरा करताना दिसत आहेत. दरम्यान एका व्हिडिओत, काही चाहते धावत्या ट्रकवर उभे राहून प्रभासचा फोटो असलेले झेंडे फडकावत असल्याचे देखील दिसले गेले आहेत.
At prabhas anna house 11 kuda avale appude prabhas anna house ki velli poyaru mental rebels Akkada full police lu unnaru 🤣🤣 #HappyBirthdayPRABHAS #Prabhas https://t.co/M4wMkXvmfO— konaseema🦖rebel (@konaseemarebel) October 22, 2026
आंध्र प्रदेशातही वाढदिवस साजरा केला गेला : दरम्यान, आंध्र प्रदेशातील भीमावरममध्ये चाहत्यांनी स्टारचा वाढदिवस अनोख्या पद्धतीनं साजरा केला. काही चाहत्यांनी ब्लोटॉर्चचा वापर केला आणि बाइकच्या इंजिनच्या आवाजात त्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या.
Bhimavaram rebels 🔥🔥 adda Midnight 12AM celebrations #HappyBirthdayPRABHAS https://t.co/equtLyiFPt— konaseema🦖rebel (@konaseemarebel) October 22, 2026
'बाहुबली'मुळं प्रभासचा चाहतावर्ग झाला मोठा : प्रभासनं 2002मध्ये 'ईश्वर' या चित्रपटाद्वारे चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं होतं. मात्र, त्याला खरी ओळख 2004च्या 'वर्षम' या चित्रपटातून मिळाली. यानंतर त्यानं 'छत्रपती', 'डार्लिंग','बिल्ला', 'मिस्टर परफेक्ट' आणि 'मिर्ची' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये धमाकेदार अभिनय केला. प्रभासचं एका चित्रपटामुळं नशीब बदलून गेलं. 2015मध्ये आलेला 'बाहुबली: द बिगिनिंग' त्याचा हा चित्रपट खूप गाजला. त्यानंतर, 2017 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'बाहुबली 2: द कन्क्लुजन'नं त्याची लोकप्रियता वाढवली. या चित्रपटांच्या यशानंतर, प्रभासला जगभरात एक ओळख मिळाली. दरम्यान प्रभासच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तो पुढं हनु राघवपुडी यांच्या 'फौजी' या पीरियड अॅक्शन चित्रपटात झळकणार आहे. याशिवाय त्याच्याकडे संदीप रेड्डी वांगा यांचा 'स्पिरिट' हा चित्रपटही आहे. त्याचा हा चित्रपट 2027मध्ये रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे. तसेच 'कल्की 2898 एडी'चा सीक्वेलमध्येही तो दिसणार आहे.