ETV Bharat / entertainment

प्रभास आणि निर्माता संदीप रेड्डी वांगानं पाहिला 'धुरंधर 2: द रिव्हेंज' चित्रपट, फोटो व्हायरल...

'धुरंधर 2: द रिव्हेंज' चित्रपट पाहण्यासाठी प्रभास आणि निर्माता संदीप रेड्डी वांगा हे चित्रपटगृहामध्ये गेले. आता त्यांचे काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.

प्रभास आणि संदीप रेड्डी वांगा आणि 'धुरंधर 2'
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 9, 2026 at 1:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : 'धुरंधर 2: द रिव्हेंज' चर्चा सध्या खूप होत आहे. या चित्रपटानं सोशल मीडियावर धमाकेदार कमाई केली आहे. सुपरस्टार प्रभास आणि चित्रपट निर्माता संदीप रेड्डी वांगानं रणवीर सिंगचा अ‍ॅक्शन चित्रपट पाहिला. त्यांनी आपल्या व्यग्र वेळापत्रकातून वेळ काढून चित्रपट पाहण्याचा निर्णय घेतला. आता सोशल मीडियावर पसरलेल्या फोटोंमध्ये, चित्रपट सुरू होताच अभिनेता आणि दिग्दर्शक त्यांच्या प्रीमियम सीटवर बसल्याचे दिसत आहेत. दरम्यान एका फोटोमध्ये, प्रभास मोठ्या पडद्यावर चित्रपट पाहताना हसताना दिसत असल्याचा दिसत आहे.

'धुरंधर 2: द रिव्हेंज' चित्रपट प्रभास आणि निर्माता संदीप रेड्डी वांगानं पाहिला : हा चित्रपट पाहण्यासाठी अनेक लोक देखील आहेत. आता इतकी लोकप्रिय असूनही प्रभासनं सार्वजनिक शोमध्ये चित्रपट पाहिल्यानंतर अनेकजण त्याचं सोशल मीडियावर कौतुक करताना दिसत आहेत. अभिनेत्यानं इतर लोकांप्रमाणे चित्रपटाचा आनंद घेतला आहे. आदित्य धर दिग्दर्शित आणि रणवीर सिंग अभिनीत या स्पाय ॲक्शन चित्रपटानं जगभरातील प्रेक्षकांवर प्रभाव पाडला आहे. सॅकनिल्कच्या रिपोर्टनुसार या चित्रपटानं 1,650 कोटींचा टप्पा जागतिक स्तरावर गाठला आहे. या चित्रपटानं भारतात 1,041 कोटींहून अधिक कमाई करून विक्रम निर्माण केला आहे.

'धुरंधर 2'ची क्रेझ संपूर्ण चित्रपटसृष्टीत : दरम्यान हा चित्रपट पुन्हा पुन्हा पाहण्यासाठी अनेकजण जात आहेत. 'धुरंधर 2'ची क्रेझ संपूर्ण चित्रपटसृष्टीत पसरली आहे. अनेक सेलिब्रिटींनी आपल्या व्यग्र वेळापत्रकातून वेळ काढून हा चित्रपट पाहिला आहे. प्रभासनं चित्रपटगृहात चित्रपट पाहण्यानंतर अनेकजण अभिनेत्याच्या साध्या स्वभावाचं कौतुक करताना दिसत आहेत. तसेच प्रभास आणि संदीप रेड्डी वांगा यांचा आगामी 'स्पिरिट' या चित्रपटाही खूप चर्चेत आहे. याशिवाय 'स्पिरिट' हा चित्रपट दीपिका पदुकोणनं सोडला आहे, आता यानंतर यामध्ये तृप्ती डिमरी ही मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. हा चित्रपट 2027मध्ये प्रदर्शित होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या संदीप रेड्डी वांगा या चित्रपटावर काम करत आहे. तसेच अभिनेता प्रभासला देखील या चित्रपटाकडून खूप अपेक्षा आहेत.

TAGGED:

PRABHAS AND SANDEEP REDDY VANG
DHURANDHAR 2
THEATRE PHOTO VIRAL
प्रभास
PRABHAS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.