एका छोट्या मुलाच्या स्वप्नांपर्यंत पोहोचण्याचा निरागस प्रवास सांगणारा चित्रपट ‘चिकिझिंग’, पोस्टर प्रदर्शित!
‘चिकिझिंग’ या मराठी चित्रपटाचं पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आलं आहे. या चित्रपटामध्ये एका छोट्या मुलाच्या स्वप्नांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास दाखविल्या जाणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2026 at 5:29 PM IST
मुंबई : मराठी चित्रपटसृष्टीत बालकेंद्रित चित्रपटांची संख्या तुलनेनं कमी असली, तरी काही लेखक-दिग्दर्शक मुलांचं निरागस विश्व, त्यांच्या कल्पना, स्वप्नं आणि भावविश्व पडद्यावर मांडण्याचा सातत्यानं प्रयत्न करताना दिसतात. याच प्रयत्नांना पुढे नेणारा ‘चिकिझिंग’ हा आगामी मराठी चित्रपट आता प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी सज्ज झाला आहे. एका छोट्या मुलाच्या नजरेतून मोठ्या जगाकडे पाहणारी ही कथा असून, चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर नुकतंच प्रदर्शित करण्यात आलं. विशेष म्हणजे, यंदाच्या दिवाळीत 12 नोव्हेंबर रोजी ‘चिकिझिंग’ चित्रपटगृहात दाखल होणार असल्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.
‘चिकिझिंग’ चित्रपटाबद्दल : दिपक वाणी आणि जयप्रकाश भांडे प्रस्तुत या चित्रपटाची निर्मिती ए थीमटीम स्टुडिओ प्रॉडक्शननं कीफ्रेम प्रॉडक्शनच्या सहकार्यानं केली आहे. सुप्रिया बागते निर्मात्या असून शब्बीर साबुवाला, रचना वोरा, ऋषिकेश देशमुख, सिड विंचुरकर, करण चव्हाण आणि उन्मेश कुलकर्णी सहनिर्माते आहेत. राजेंद्र बागते आणि वैभव कुलकर्णी यांनी चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं आहे.
‘चिकिझिंग’ चित्रपटाची कहाणी : हिलस्टेशनच्या रम्य पार्श्वभूमीवर उलगडणारी ‘चिकिझिंग’ची कथा ‘चिक्या’ नावाच्या एका हुशार, खोडकर आणि स्वप्नाळू मुलाभोवती फिरते. आर्थिक परिस्थिती प्रतिकूल असली, तरी त्याच्या कल्पनाशक्तीला मात्र कोणतीही सीमा नाही. दर शनिवारी आईसोबत एका श्रीमंत निवासी शाळेत जाणाऱ्या चिक्याला त्या शाळेचं भव्य विश्व कायमच आकर्षित करतं. शाळेच्या आवारातलं मोठं लोखंडी गेट त्याच्यासाठी केवळ एक प्रवेशद्वार नसून, एका वेगळ्याच जगाची चाहूल देणारं रहस्यमय दार आहे.
या बंद गेटपलीकडचं जग जाणून घेण्याची चिक्याची उत्सुकता हळूहळू त्याच्या आयुष्याचा एक भाग बनते. त्याच्या मनातली ही गुपितं ऐकून घेणारा आणि त्याच्या कल्पनांच्या विश्वातला साथीदार असतो स्ट्रॉबेरीच्या शेतात उभा असलेला एक बुजगावणा. त्याच्याशी होणाऱ्या गप्पा, तायडीसोबत लाकूडफाटा गोळा करणं, दिवाळीत इतर मुलांना फटाके फोडताना दूरून पाहणं, शाळेच्या दप्तरात वेगवेगळ्या वस्तू जपून ठेवणं… अशा साध्या वाटणाऱ्या कृतींतून चिक्याचं वेगळं विश्व प्रेक्षकांसमोर आकार घेतं.
मात्र चिक्याच्या या सवयींमागचं नेमकं कारण काय? तो कोणत्या स्वप्नाचा पाठलाग करतोय? त्याच्या मनात दडलेली इच्छा कोणती? आणि या सगळ्यामागे केवळ बालसुलभ कुतूहल आहे की त्यापेक्षाही काही मोठं? चित्रपटाची कथा या प्रश्नांची उत्तरं शोधत पुढे सरकते.
‘चिकिझिंग’ हा केवळ मुलांचं मनोरंजन करणारा चित्रपट नसून, त्यांच्या भावविश्वाकडे नव्या नजरेनं पाहण्याचा प्रयत्न आहे. मुलांची स्वप्नं किती मोठी असू शकतात आणि ती जपण्यासाठी त्यांची कल्पनाशक्ती त्यांना कुठवर घेऊन जाऊ शकते, हे या चित्रपटातून अधोरेखित होतं. त्याचबरोबर पालक आणि मुलांमधील नातं, कुटुंब, परिस्थिती आणि आशावाद यांनाही कथेत महत्त्वाचं स्थान आहे.
आजच्या वेगवान आणि तंत्रज्ञानानं व्यापलेल्या जगात बालपणातील साधेपणा, कुतूहल आणि कल्पनाशक्ती यांचा अनुभव पुन्हा घेण्याची संधी ‘चिकिझिंग’ देणार आहे. मुलांना स्वतःचं विश्व पडद्यावर पाहायला मिळेल, तर मोठ्यांना त्यांच्या हरवलेल्या बालपणाची आठवण करून देणारा हा सिनेमा ठरण्याची अपेक्षा आहे.
‘चिकिझिंग’ चित्रपटातील कलाकार : या चित्रपटात प्रभाकर मोरे, कृष्णराज वाईंगडे, सेजल कोरे, अमृता सुरेश आणि डॉ. सोनाली घाटणेकर यांच्यासह अनेक कलाकार महत्त्वपूर्ण भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. एका छोट्या मुलाच्या डोळ्यांतून दिसणारं मोठं जग, त्याची स्वप्नं आणि त्या स्वप्नांपर्यंत पोहोचण्याचा निरागस प्रवास सांगणारा ‘चिकिझिंग’ हा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल.