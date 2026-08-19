स्त्रीच्या नजरेतून मांडणार नात्यांचा आणि नव्या आयुष्याचा प्रवास मांडणाऱ्या ‘लग्न आणि बरंच काही’चे पोस्टर सुनेत्रा पवार आणि अदिती तटकरे यांच्या हस्ते अनावरण!
‘लग्न आणि बरंच काही’चे पोस्टर सुनेत्रा पवार आणि अदिती तटकरे यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आल्यानंतर हा आगामी चित्रपट चर्चेत आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 19, 2026 at 4:12 PM IST
मुंबई : अभिनेत्री पूजा सावंतसाठी 2026 हे वर्ष विविध धाटणीच्या भूमिकांनी खास ठरत आहे. यावर्षी प्रदर्शित झालेल्या ‘सखे गं साजणी’ या रोमँटिक ड्रामामध्ये ती एका वेगळ्या अंदाजात दिसली, तर ‘सालबर्डी’मध्ये तिने निर्भीड आणि कर्तव्यनिष्ठ पोलीस अधिकारी साकारत आपल्या अभिनयाची वेगळी बाजू प्रेक्षकांसमोर आणली. एकाच साच्यातील भूमिका न करता प्रत्येक प्रोजेक्टसोबत स्वतःला नव्या व्यक्तिरेखेत घडवण्याचा पूजा सावंतचा प्रयत्न यंदाच्या तिच्या कामातून प्रकर्षानं जाणवतो. आता ‘लग्न आणि बरंच काही’ या आगामी चित्रपटातून ती स्त्रीच्या भावविश्वाशी आणि लग्नानंतरच्या बदलत्या आयुष्याशी जोडलेली भूमिका साकारताना दिसणार आहे.
‘लग्न आणि बरंच काही’ चित्रपटाबद्दल : लग्न ही केवळ दोन व्यक्तींना जोडणारी घटना नसून त्यानंतर स्त्रीच्या आयुष्यात अनेक पातळ्यांवर होणारे बदल, नव्या नात्यांची जुळवाजुळव, वाढणाऱ्या जबाबदाऱ्या आणि स्वतःच्या अस्तित्वासाठी सुरू असलेला प्रवास या सगळ्याचा वेध घेणारा ‘लग्न आणि बरंच काही’ हा आगामी मराठी चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाच्या पोस्टरचे अनावरण नुकतेच मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या चित्रपटाच्या निर्मिती प्रक्रियेतही महिलांचा मोठा आणि महत्त्वपूर्ण सहभाग आहे. संगीताची जबाबदारी वैशाली सामंत आहे. म्हाळसा एंटरटेन्मेंटच्या डॉ. संजना सुरेश पै आणि अव्यान आर्ट्सच्या अंजली तुषार नान्नजकर यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली असून, वेदांती दाणी यांनी दिग्दर्शनाची जबाबदारी सांभाळली आहे. पोस्टर अनावरणाच्या प्रसंगी सुनेत्रा पवार यांनी संपूर्ण टीमचे अभिनंदन करत चित्रपटासाठी शुभेच्छा दिल्या. अदिती तटकरे यांनीही चित्रपटाच्या मध्यवर्ती विषयाचे कौतुक केले.
लग्नानंतर स्त्रीच्या आयुष्यात येणारे बदल : मुलीच्या जन्मापासून सुरू होणारा तिचा जीवनप्रवास, बालपण, तारुण्य, लग्नानंतरचे बदल आणि पुढील आयुष्यातील विविध टप्पे या चित्रपटातून वेगळ्या नजरेतून उलगडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तीन पिढ्यांतील महिलांच्या अनुभवांना एकत्र जोडणारा हा विषय असल्यानं आजी, आई आणि नव्या पिढीतील मुलींनाही त्यात आपले प्रतिबिंब दिसेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. स्त्रीच्या अनुभवांपुरतेच या कथानकाचे विश्व मर्यादित नसून, पुरुषांनाही नातेसंबंध आणि कौटुंबिक आयुष्याकडे नव्या दृष्टीनं पाहण्याची संधी हा चित्रपट देईल. लग्नानंतर स्त्रीच्या आयुष्यात येणारे बदल अनेकदा केवळ कौटुंबिक चौकटीतून पाहिले जातात. मात्र ‘लग्न आणि बरंच काही’ तिची स्वप्ने, इच्छा, जबाबदाऱ्या आणि स्वतःची ओळख जपण्याची धडपड या सगळ्यांचा संवेदनशील वेध घेणार आहे. त्यामुळं लग्न या एका टप्प्यापलीकडे जाऊन स्त्रीच्या संपूर्ण भावविश्वाची गोष्ट या चित्रपटातून सांगितली जाणार आहे असे दिग्दर्शकानं सांगितलं. अभिनेत्री पूजा सावंत आणि अक्षया नाईक या चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. स्त्रीच्या नजरेतून लग्न, नाती, स्वप्ने आणि स्वतःच्या अस्तित्वाचा शोध मांडणाऱ्या या चित्रपटाचे प्रदर्शन लवकरच होणार आहे.