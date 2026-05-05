‘दृश्य-अदृश्य’ या आगामी मराठी चित्रपटाचे पोस्टर अनावरीत!

‘दृश्य-अदृश्य’ या आगामी मराठी चित्रपटाचं पोस्टर रिलीज करण्यात आले आहे. या चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत पूजा सावंत दिसणार आहे.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 5, 2026 at 3:35 PM IST

हैदराबाद : मराठी चित्रपटसृष्टीत गूढता आणि कुतूहल निर्माण करणारे चित्रपट नेहमीच प्रेक्षकांना वेगळा अनुभव देतात. अशा चित्रपटांत रहस्य, थरार आणि अनपेक्षित वळणांचा उत्कृष्ट संगम पाहायला मिळतो. 'लपाछपी’, ‘राक्षस’, ‘पुणे 52’, ‘फास्टर फेणे’ आणि ‘झपाटलेला’ ही काही उदाहरणं. गूढ विषयांवर आधारित मराठी चित्रपटांची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत असून त्यात आता दृश्य-अदृश्य’ या चित्रपटाची भर पडणार आहे.


चित्रपटाचं पोस्टर रिलीज : वेगळ्या आशयामुळं आणि थरारक मांडणीमुळं लक्ष वेधून घेणारा ‘दृश्य-अदृश्य’ आधीपासूनच चर्चेत आहे. नावाप्रमाणेच गूढता आणि कुतूहल निर्माण करणारा हा चित्रपट आता पोस्टर रिलीजमुळं पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. 56व्या आंतरराष्ट्रीय भारतीय चित्रपट महोत्सव (IFFI)मध्येही या चित्रपटानं आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले होते. आरएसटी कॅनव्हासच्या बॅनरखाली तयार झालेल्या या सस्पेन्स थ्रिलरची निर्मिती प्रद्योत पेंढारकर, अनिल वर्खडे, दत्ताजी थोरात, धनंजय थोरात, पृथ्वीराज खेडकर, युवराज खेडकर आणि अश्विनी खेडकर यांनी केली आहे. दिग्दर्शक मिलिंद लेले यांनीच या चित्रपटाची कथा आणि पटकथा साकारली आहे.

प्रेक्षकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होईल : अभिनेत्री पूजा सावंत या चित्रपटात प्रमुख भूमिकेत झळकणार असून, पोस्टरवरील तिचा गंभीर आणि गूढ लूक प्रेक्षकांच्या मनात प्रश्न निर्माण करतो. तिच्या मागे पोलिसांच्या वेशात दिसणारे अशोक समर्थ कथानकात काहीतरी रहस्य दडले असल्याची झलक देतात. दिसणाऱ्या गोष्टी आणि त्यामागील सत्य यामधील अंतर किती धूसर असू शकते, हे या चित्रपटातून उलगडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. वास्तव आणि भ्रम यांच्यातील सीमारेषा कशी अस्पष्ट होते आणि त्यातून निर्माण होणारा संभ्रम प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवतो, याची चुणूक पोस्टरमधूनच दिसून येते.

कधी होईल चित्रपट प्रदर्शित : या चित्रपटात पूजा सावंतसह अशोक समर्थ, सुव्रत जोशी, हार्दिक जोशी, अक्षया गुरव, विद्याधर जोशी आणि केया इंगळे यांचीही महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. संवाद लेखन अस्मिता कुलकर्णी यांनी केले असून, वलय मुळगुंद यांच्या गीतांना आशिष मुजुमदार आणि देवदत्त बाजी यांनी संगीत दिले आहे. गाणी प्रियांका बर्वे आणि निधी हेगडे यांच्या आवाजात साकारली आहेत. नृत्य दिग्दर्शन दीपक देबनाथ यांनी केले असून, रंगभूषा महेश बराटे यांची आणि वेशभूषा किर्ती जंगम-जोशी यांनी सांभाळली आहे. छायांकन अमोल साळुंके यांचे असून, संपादनाची जबाबदारी सचिन वाघ यांनी पार पाडली आहे, तर कला दिग्दर्शन नितिन बोरकर यांनी केले आहे. 'दृश्य-अदृश्य’ हा चित्रपट 19 जूनपासून संपूर्ण महाराष्ट्रातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

