राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते अभिजीत मोहन वारंग दिग्दर्शित आणि संजय दत्त स्टारर ‘आखरी सवाल’च्या पोस्टरचं झालं अनावरण!

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते अभिजीत मोहन वारंग दिग्दर्शित आणि संजय दत्त निर्मित-अभिनीत ‘आखरी सवाल’च्या पोस्टरचे अनावरण झाले आहे.

'आखरी सवाल' (पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 20, 2026 at 5:26 PM IST

मुंबई : हल्लीच 'आखरी सवाल’ या चित्रपटाचे टीझर प्रदर्शित झाले होते. त्यावरून या चित्रपटात भारताच्या इतिहासातील काही महत्त्वाच्या घटनांचा ऊहापोह केला जाणार असल्याचे संकेत मिळतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर घालण्यात आलेली बंदी, बाबरी मशीद पाडण्याची घटना आणि महात्मा गांधी यांची हत्या अशा संवेदनशील विषयांना स्पर्श करत, जगातील एका मोठ्या स्वयंसेवी संघटनेचा प्रवास नव्या दृष्टीकोनातून उलगडण्याचा प्रयत्न यात करण्यात आला आहे. वास्तव घटनांवर आधारित भासणाऱ्या या कथेत समाजातील चर्चेचे आणि वादग्रस्त विषयांचे प्रभावी चित्रण करण्यात आले आहे.

'आखरी सवाल’चं पोस्टर रिलीज : निर्माते निखिल नंदा आणि संजय दत्त यांच्या ‘निखिल नंदा मोशन पिक्चर्स’ प्रस्तुत ‘आखरी सवाल’ या चित्रपटात संजय दत्त यांच्यासह अमित साध, नमाशी चक्रवर्ती, समीरा रेड्डी, त्रिधा चौधरी आणि नीतू चंद्रा यांचा दमदार कलाकारसंघ पाहायला मिळणार आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक अभिजीत मोहन वारंग यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केलं आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शना अगोदरच निर्मात्यांनी याचे एक दमदार पोस्टर सादर केले आहे. या पोस्टरमध्ये संजय दत्त अग्रभागी बसलेले दिसतात, तर त्यांच्या मागे लोकांनी भरलेली एक खोली आहे, ज्यातून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील अधिकार आणि गूढता प्रकर्षाने जाणवते. विशेष म्हणजे त्यांच्या समोर 'आरएसएस - ऍन अँटिनॅशनल ऑर्गनायझेशन (RSS – An Antinational Organisation) या शीर्षकाचे पुस्तक ठेवलेले दिसते, ज्यातून चित्रपटाच्या धाडसी कथानकाची आणि त्यांच्या गुंतागुंतीच्या भूमिकेची सूचक झलक मिळते.

'आखरी सवाल’ चित्रपटाबद्दल : ‘आखरी सवाल’ हा चित्रपट अभिजीत मोहन वारंग यांच्या दिग्दर्शनाखाली बनला असून या चित्रपटाची निर्मिती निखिल नंदा आणि संजय दत्त यांनी केली आहे. सहनिर्माते म्हणून पुनीत नंदा, डॉ. दीपक सिंग, गौरव दुबे आणि उज्ज्वल आनंद यांचा सहभाग आहे. उत्कर्ष नैथानी यांनी कथा, पटकथा आणि संवाद लेखन केले आहे. 'आखरी सवाल’ हा बहुचर्चित चित्रपट 8 मे 2026 रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.

