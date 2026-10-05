सस्पेन्स, रहस्य, संशय आणि अनपेक्षित वळणांनी सजलेल्या ‘मिरांडा वॉर्निंग’मधील जान्हवी किल्लेकरचे पोस्टर प्रदर्शित!
मराठी ‘बिग बॉस मराठी’ फेम जान्हवी किल्लेकरचा ‘मिरांडा वॉर्निंग’ हा चित्रपट लवकरच पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 11:48 AM IST
मुंबई : ‘बिग बॉस मराठी’च्या माध्यमातून घराघरात पोहोचलेलं नाव म्हणजे अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकर. या रिअॅलिटी शोमधील तिच्या व्यक्तिमत्त्वामुळं आणि बेधडक अंदाजामुळं तिच्या लोकप्रियतेत मोठी भर पडली. शोमधून बाहेर पडल्यानंतरही जान्हवी सोशल मीडियावर सातत्यानं सक्रिय असून, तिचे फोटो, व्हिडिओ आणि विविध पोस्ट्समुळं ती चाहत्यांमध्ये कायम चर्चेत असते. अभिनयासोबतच तिच्या सोशल मीडिया उपस्थितीमुळं तिचा चाहतावर्गही दिवसेंदिवस विस्तारत आहे. आता याच लोकप्रिय चेहऱ्याचा एक वेगळा आणि रहस्यमय अंदाज मोठ्या पडद्यावर पाहायला मिळणार आहे. जान्हवी किल्लेकर आता ‘मिरांडा वॉर्निंग’ या आगामी मराठी चित्रपटातून एका महत्त्वपूर्ण भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर येत आहे. चित्रपटातील तिच्या व्यक्तिरेखेची फारशी माहिती अद्याप समोर आलेली नसली, तरी नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या पोस्टरमधील तिचा लूक पाहून या भूमिकेबद्दलची उत्सुकता चांगलीच वाढली आहे. तिच्या चेहऱ्यावरचे भाव, नजर आणि पोस्टरमधून जाणवणारा गूढपणा चित्रपटाच्या कथेविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित करतो.
जान्हवी किल्लेकर दिसणार ‘मिरांडा वॉर्निंग’ चित्रपटात : सतनाम फिल्म्स स्टुडिओ आणि ओपन गेट मुव्हीज यांच्या माध्यमातून ‘मिरांडा वॉर्निंग’ची निर्मिती करण्यात आली आहे. सचिन धोत्रे यांनी या चित्रपटाची निर्मिती आणि दिग्दर्शनाची धुरा सांभाळली आहे. अल्ट्रा मीडिया एंटरटेनमेंटचे सुशीलकुमार अग्रवाल आणि सुकल्प चित्रचे कल्पक जोशी यांनी चित्रपटाची प्रस्तुती केली आहे. सचिन धोत्रे यांनी यापूर्वी 2023मध्ये ‘गेट-टुगेदर’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले होते. त्यानंतर आता त्यांनी ‘मिरांडा वॉर्निंग’च्या माध्यमातून सस्पेन्स आणि थ्रिलरच्या विश्वात वेगळा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केला आहे. रवींद्र मठाधिकारी आणि सायली मठाधिकारी यांनी चित्रपटाचे लेखन केले आहे. ‘मिरांडा वॉर्निंग’ची कथा हेरिटेजवाडी नावाच्या फार्महाऊसवर घडणाऱ्या एका खुनाच्या घटनेभोवती फिरते. या घटनेनंतर सुरू होणाऱ्या शोधमोहीमेत अनेक रहस्ये उलगडत जातात आणि त्यातून निर्माण होणारा थरार प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणार असल्याचे चित्रपटाच्या पोस्टर आणि संकल्पनेतून जाणवते.
‘मिरांडा वॉर्निंग’ चित्रपटाची स्टार कास्ट : या चित्रपटात आदिनाथ एम. कोठारे एका रफ-टफ पोलिस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. रहस्य, गुन्हा, संशय आणि अनपेक्षित वळणांनी भरलेली कथा तसेच अनुभवी कलाकारांची फळी यामुळे ‘मिरांडा वॉर्निंग’कडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. मराठी सिनेमात सस्पेन्स आणि थ्रिलर प्रकारातील अनेक कलाकृती यापूर्वी आल्या असल्या, तरी ‘मिरांडा वॉर्निंग’ची मांडणी आणि त्यातील व्यक्तिरेखांचा गुंता या चित्रपटाला वेगळं स्वरूप देण्याची शक्यता आहे. जान्हवी किल्लेकरनं ‘भाग्य दिले तू मला’ या मालिकेतून तसेच ‘सायको रंगा’सारख्या चित्रपटातून आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप उमटवली आहे. त्यानंतर ‘बिग बॉस मराठी’मुळं तिच्या लोकप्रियतेला मोठी झेप मिळाली. आता छोट्या पडद्यावर आणि रिअॅलिटी शोमध्ये प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेली जान्हवी मोठ्या पडद्यावर नेमक्या कोणत्या रूपात दिसणार, याची उत्सुकता आहे.
चित्रपट कधी होईल प्रदर्शित : विशेषतः सस्पेन्स-थ्रिलरच्या पार्श्वभूमीवर तिची व्यक्तिरेखा कथेत कोणता ट्विस्ट घेऊन येते, तिचा या खुनाच्या घटनेशी नेमका काय संबंध आहे आणि पोस्टरमधून दिसणाऱ्या तिच्या गूढ लूकमागचं रहस्य काय आहे, या प्रश्नांची उत्तरं चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतरच मिळणार आहेत. सस्पेन्स, रहस्य, संशय आणि अनपेक्षित वळणांनी सजलेला ‘मिरांडा वॉर्निंग’ येत्या 27 नोव्हेंबर रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे.