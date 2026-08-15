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'देश रंगीला' ते 'चक दे ​​इंडिया' - स्वातंत्र्यदिनी ऐका विशेष गाणी, पाहा यादी...

15 ऑगस्ट रोजी देशात मोठा उत्सव साजरा करण्यात येत आहे. या विशेष दिवशी तुम्ही अशी गाणी ऐका, ज्यामुळं तुमचा दिवस चांगला जाईल.

Independence Day 2026
स्वातंत्र्य दिन 2026 (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2026 at 11:41 AM IST

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हैदराबाद : संपूर्ण देश 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिन साजरा करत आहे. अनेक ठिकाणी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. आता या विशेष प्रसंगी आम्ही तुमच्यासाठी अशी गाणी घेऊन आलो आहोत, जी तुम्ही आज ऐकू शकता. ही गाणी तुमच्यात उत्साह निर्माण करतील.

देश रंगीला : 'फना' चित्रपटामधील 'देश रंगीला'ला हे गाणं खूप विशेष आहे. यामध्ये आपल्या देशातील विविधतेचं वर्णन करण्यात आलंय. या गाण्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे, ते केवळ सैनिक किंवा युद्धाच्या दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर भारताच्या दृष्टिकोनातूनही देशभक्ती दाखवणे आहे. ते भारताचे विविध रंग आणि संस्कृती देखील दाखवते. हे गाणे भारताच्या विविध परंपरा, पोशाख आणि सौंदर्याची झलक देते. या चित्रपटातून काजोलनं आमिर खान पुनरागमन केलं. या चित्रपटापूर्वी , ही अभिनेत्री पाच वर्षे अभिनयापासून दूर राहिली होती.

चक दे ​​इंडिया : 'चक दे ​​इंडिया' हे गाणं शमित अमीन दिग्दर्शित 2007 सालच्या 'चक दे ​​इंडिया' या चित्रपटातील आहे. हा चित्रपट शाहरुख खानच्या भारतीय महिला हॉकी संघाची कथा सांगतो. हे गाणे सुखविंदर सिंग, सलीम मर्चेंट आणि मारियान डी'क्रूझ यांनी गायले असून, संगीत सलीम-सुलेमान यांनी दिलंय. याचे बोल जयदीप साहनी यांनी लिहिले आहेत.

ये वतन : आलिया भट्ट आणि विकी कौशल यांच्या 'राझी' या चित्रपटानं देशाप्रती प्रेम आणि समर्पणाच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. हे गाणं पडद्यावर सुंदरपणे सादर केले आहे. हे देशभक्तीच्या गहन भावनेनं भरलं गाणं आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन मेघना गुलजार यांनी केलं आहे. या गाण्याची मुलाची आवृत्ती अरिजित सिंगनं, तर स्त्री आवृत्ती सुनिधी चौहाननं गायली आहे.

ऐसा देस है मेरा : 'वीर-झारा' चित्रपटातील 'ऐसा देस है मेरा' गाणं, आजही सदाबहार गाण्यांच्या यादीत समाविष्ट आहे. हे गाणे लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान, पृथा मजुमदार यांनी एकत्र गायले आहे. हे गाणे गाऊन अनेक वर्षे झाली असली तरी, आजही गाणं लोकांच्या पहिल्या पसंतीचं आहे. जावेद अख्तर यांनी सुंदर गीतांमधून आपल्या देशाचे अतिशय सुंदर आणि अचूक शब्दांत वर्णन केलं आहे.

'लहिरा दो' : हे स्वातंत्र्यदिनासाठी एक अप्रतिम गाणे आहे. तुम्ही हे गाणे अनेकदा क्रिकेटच्या मैदानावर वाजताना ऐकले असेल. हे गाणे देशभक्ती तसेच विजय आणि अभिमानाची भावना व्यक्त करते.हे गाणे कबीर खानच्या 2021च्या '83' या चित्रपटाचा एक भाग आहे, जो भारतीय क्रिकेट संघाच्या 1983च्या विश्वचषक विजयावर आधारित आहे. यात रणवीर सिंगनं कपिल देव यांची भूमिका साकारली आहे. हे गाणे अरिजित सिंगनं गायले असून, प्रीतमनं संगीतबद्ध केलं आणि कौसर मुनीर यांनी लिहिलं आहे.

आम्ही या यादीत फक्त याच गाण्यांचा समावेश करू शकलो आहोत, पण याशिवाय हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक गाण्यांचा समावेश केला आहे. देशभक्तीशी संबंधित गाणी दिली आहेत, जी तुमच्यात ऊर्जा भरू शकतात, ज्यात 'तेरे मिट्टी', 'माँ', 'तुझे सलाम', 'ये जो देश है मेरा', 'मेरा रंग के बसंती चोला' यांसारख्या अनेक गाणी आहेत.

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