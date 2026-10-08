नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर 'या' स्टार्सनी आपल्या जुन्या आठवणी केल्या शेअर...
नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर गायिका मधुश्री, अभिनेता पंकज त्रिपाठी, अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी आणि अभिनेत्री पूनम झावर यांनी शोक व्यक्त केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 5:55 PM IST
मुंबई : विश्वनाथ ऊर्फ नाना पाटेकर यांनी चित्रपटसृष्टीतील यशाचे सर्व प्रचलित मापदंड आपल्या कर्तृत्वाने चुकीचे ठरवले. कोणताही दिखावा, झगमगाट किंवा पारंपरिक अर्थाने ‘स्टार’ होण्याचा आटापिटा न करता, केवळ आपल्या असामान्य अभिनयप्रतिभेच्या जोरावर त्यांनी प्रसिद्धीच्या शिखरावर स्थान मिळवलं. पडद्यावरचा त्यांचा प्रत्येक आविष्कार जितका प्रभावी होता, तितकंच त्यांचं पडद्यामागचं व्यक्तिमत्त्वही मनाला भावणारं होतं. त्यांच्याशी संवाद साधताना त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील प्रामाणिकपणा, साधेपणा आणि माणुसकी प्रकर्षानं जाणवायची. प्रचंड लोकप्रियता आणि स्टारडम मिळूनही त्यांनी स्वतःला कधीही झगमगाटाच्या दुनियेत हरवून जाऊ दिलं नाही. साधी राहणी, स्पष्टवक्तेपणा आणि सामान्य माणसाशी असलेली नाळ त्यांनी अखेरपर्यंत जपली.
विशेषतः शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांशी त्यांचं नातं केवळ सहानुभूतीपुरतं मर्यादित नव्हतं. ‘नाम फाउंडेशन’च्या माध्यमातून त्यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि ग्रामीण भागाच्या मदतीसाठी प्रत्यक्ष काम केलं. प्रसिद्धीच्या झोतात राहूनही समाजासाठी काहीतरी करण्याची त्यांची तळमळ त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचं वेगळेपण अधोरेखित करणारी होती. एक असामान्य अभिनेता, स्पष्टवक्ते व्यक्तिमत्त्व, संवेदनशील माणूस आणि समाजासाठी झटणारा सहृदय नागरिक अशी नाना पाटेकर यांची ओळख होती. त्यांच्या जाण्यानं भारतीय चित्रपटसृष्टीनं केवळ एक श्रेष्ठ अभिनेता गमावलेला नाही, तर अभिनय आणि माणुसकीचा एक विलक्षण अध्यायही गमावला आहे. भारतानं आज खऱ्या अर्थानं ‘नटसम्राट’ गमावला आहे.
गायिका मधुश्री : नाना पाटेकरजी आता आपल्यात नाहीत, यावर अजूनही विश्वास बसत नाही. ते माझ्यासाठी कुटुंबातील एक सदस्य होते. वडिलांप्रमाणेच त्यांचं माझ्यावर प्रेम होतं. त्यांना संगीताची प्रचंड आवड होती. ‘26/11’ या चित्रपटात मी त्यांच्यासोबत एक युगलगीत गायलं होतं. माझ्या माहितीनुसार, ते त्यांचं पहिलं पार्श्वगायन होतं. जेव्हा जेव्हा आमची भेट व्हायची, तेव्हा आमच्यात संगीताविषयी आवर्जून चर्चा व्हायची. एखाद्या गाण्याचा राग कोणता आहे, याबद्दल ते मला फोन करूनही विचारायचे. संगीताविषयी त्यांना असलेली ओढ आणि त्यांचं त्यातील ज्ञान पाहून मला नेहमीच आश्चर्य वाटायचं.
त्यांचं माझ्यावर खूप प्रेम होतं. ते स्वतःच्या प्रकृतीचीही उत्तम काळजी घ्यायचे. ते नेहमीच तंदुरुस्त असायचे. मी त्यांना कधी आजारी पाहिलं नव्हतं. त्यामुळं ते अचानक आपल्याला सोडून गेले, यावर अजूनही विश्वास बसत नाही. त्यांच्या जाण्यानं मन सुन्न झालं आहे. शब्दच सुचत नाहीत.
पंकज त्रिपाठी : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या आकस्मिक निधनानं संपूर्ण कलाविश्वावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करताना नाना पाटेकर यांच्यासोबत ‘काला’ या चित्रपटात काम केलेले अभिनेते पंकज त्रिपाठी म्हणाले, “नानाजींचं जाणं हे संपूर्ण कलाविश्वासाठी अत्यंत वेदनादायी आहे. माझ्यासाठी तर ही वैयक्तिक पातळीवरची मोठी हानी आहे. ‘काला’मध्ये त्यांच्यासोबत स्क्रीन शेअर करण्याचं भाग्य मला लाभलं आणि तो अनुभव माझ्यासाठी कायमच अत्यंत खास राहील.
ते माझ्यासाठी केवळ सहकलाकार नव्हते, तर अभिनयाची कला, आयुष्यातील निर्णय आणि अभिनयातील अगदी बारकावे याबाबत मार्गदर्शन करणारे गुरू होते. त्यांच्याकडे पाहून आणि त्यांचं बोलणं ऐकूनही मी खूप काही शिकलो. त्यांचं मार्गदर्शन माझ्यासाठी खूप मोलाचं होतं. त्यामुळं त्यांचं जाणं म्हणजे माझ्यासाठी एका गुरूला गमावल्यासारखं आहे. त्यांची उणीव कायम जाणवत राहील, मात्र त्यांनी दिलेले धडे आणि त्यांचा समृद्ध, असामान्य कलाप्रवास पुढील अनेक पिढ्यांतील कलाकारांना प्रेरणा देत राहील.
नानाजींचं खरं मोठेपण त्यांच्या व्यक्तिरेखेत पूर्णपणे सामावून जाण्याच्या विलक्षण क्षमतेत होतं. व्यक्तिरेखेत स्वतःला इतकं विरघळवून टाकतानाही त्यांची स्वतःची अमिट छाप कायम राहायची. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील त्यांचं योगदान त्यांनी साकारलेल्या चित्रपटांपुरतं मर्यादित नाही. अभिनयाकडे पाहण्याची आणि आपल्या कलेशी प्रामाणिक राहण्याची दृष्टीच त्यांनी अनेक कलाकारांना दिली. नानाजींच्या निधनाने खरोखरच एका युगाचा अंत झाला आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीनं आपला एक आगळावेगळा आवाज आणि असामान्य प्रतिभेचा श्रेष्ठ कलाकार गमावला आहे. मात्र नाना जींसारखे कलाकार कधीच आपल्यातून खऱ्या अर्थाने दूर जात नाहीत. त्यांनी साकारलेल्या व्यक्तिरेखांमधून, त्यांच्या कलाकृतींमधून आणि त्यांनी प्रेरणा दिलेल्या असंख्य कलाकारांच्या माध्यमातून ते सदैव आपल्यासोबत राहतील. त्यांचा कलावारसा सदैव अजरामर राहील.”
सोनाली कुलकर्णी : नाना पाटेकर हे माझ्यासाठी कायमच ‘सर’ होते. त्यांना नेमकं काय म्हणावं, हे मला कधीच समजलं नाही. कारण मराठीत ‘नाना’ म्हणता येतं, पण ‘नाना जी’ म्हणणं मला खूपच विचित्र वाटायचं. त्यामुळं त्यांना आदरानं काय संबोधावं, याचा विचार मी करायचे. टॅक्सी नं. 9211च्या वेळी आमची पहिली भेट झाली. तेव्हा मी त्यांना सहज ‘नाना सर’ म्हटलं आणि त्या दिवसापासून ते माझे ‘सर’ झाले. आमची पहिली भेटही फार गोड नव्हती. टॅक्सी नं. 9211च्या सेटवर मी कॉस्च्युम ट्रायलसाठी गेले होते. त्यांनी मला पाहताच ओरडून म्हणाले, “मेकअप काढ,” असं सांगितलं. त्यावर मीही लगेच, रागातच “मेकअपच केलेला नाही,” असं उलट उत्तर दिलं. माझ्या हेअरड्रेसर अनितानं लगेच मला बजावलं, “सोनाली, असं उलट उत्तर देत नाहीत.” पण मीही तेव्हा तरुण होते आणि माझं म्हणणं खरंच होतं—मी फक्त काजळ आणि आयशॅडो लावलं होतं, लिपस्टिकही लावली नव्हती. त्यामुळं त्या काळात त्यांच्याकडून बराच ओरडा खाल्ला आणि मीही त्यांना बरीच उत्तरं दिली.
नंतर आम्ही उमेश कुलकर्णी यांच्या 'देऊळ' या चित्रपटात एकत्र काम केलं. टॅक्सी नं. 9211च्या काळात आमच्यात अनेकदा मतभेद आणि खटके उडाले होते, मात्र त्यानंतर आमची मैत्री झाली. 'देऊळ' हा अत्यंत सुंदर चित्रपट होता आणि त्यात नाना सरांनी अप्रतिम भूमिका साकारली. त्या चित्रपटात मी त्यांच्या पत्नीची, ‘वहिनी’ची भूमिका केली होती. त्यानंतर डॉ. प्रकाश बाबा आमटे या चित्रपटात पुन्हा त्यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली. नाना सर अत्यंत उत्तम कलाकार होते आणि आपल्या सहकलाकारांनीही उत्तम काम करावं, अशी त्यांची नेहमीच इच्छा असायची. एखादा शॉट सुरू असला की ते अनेकदा तिथे येऊन बसायचे आणि तो शॉट आवर्जून पाहायचे. एकदा मी त्यांना विचारलं, “तुम्ही एवढी तसदी का घेता? मी चांगलं काम करावं, याची तुम्हाला एवढी काळजी का असते?” त्यावर ते म्हणाले, “तू चांगलं काम केलंस, तर मला त्याहून चांगलं काम करावं लागेल, कारण सगळ्यात चांगलं काम माझंच असायला हवं.” इतरांचं कौतुक करण्यात त्यांनी कधीही हात आखडता घेतला नाही. त्यांच्या या वृत्तीचा मला कायम आदर वाटत राहिला.
आज त्यांचं जाणं, ज्या पद्धतीने झालं, ते पाहता कदाचित त्यांनाही असंच आयुष्य संपवणं आवडलं असतं—ना डॉक्टर, ना रुग्णालय आणि ना दीर्घ आजारपण. त्यांनी खऱ्या अर्थाने फकीरासारखं आयुष्य जगलं. त्यांच्याशी माझे वादही झाले, कारण त्यांनी आम्हाला तेवढं स्वातंत्र्य दिलं होतं. ‘माझ्याशी बरोबरीनं बोला, माझ्याशी वाद घाला,’ अशी मोकळीक त्यांनी सहकलाकारांना दिली. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात एक विलक्षण सहजता होती. एक कलाकार म्हणून त्यांनी अत्यंत उत्तुंग काम केलं. त्याचबरोबर नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी केलेलं कामही तितकंच मोठं आहे. त्यांनी समाजाला खूप काही दिलं, मदतीचा हात पुढे केला; मात्र त्या बदल्यात त्यांना तितकं प्रेम मिळालं नाही. उलट त्यांच्यावर टीकाही खूप झाली. कदाचित हीच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची गुंतागुंत होती—ते देत राहिले, कोणत्याही अपेक्षेशिवाय. त्यांच्याकडून मी एक गोष्ट नक्की शिकले—चांगलं काम करत राहायचं आणि त्याबदल्यात इतरांकडून काही मिळण्याची अपेक्षा ठेवायची नाही.
आज नाना सर आपल्यात नाहीत, पण त्यांनी दिलेली मोकळीक, त्यांचं कलाप्रेम, त्यांची माणुसकी आणि समाजासाठी त्यांनी केलेलं काम कायम स्मरणात राहील. त्यांचं ऋण फेडण्याचा माझ्यासाठी सर्वोत्तम मार्ग हाच असेल—त्यांनी शिकवल्याप्रमाणे, कोणत्याही अपेक्षेशिवाय चांगलं काम करत राहणं.
अभिनेत्री पूनम झावर : नाना पाटेकर यांच्या निधनाची बातमी ऐकली आणि मनाला खूप मोठा धक्का बसला. नाना पाटेकर अत्यंत तंदुरुस्त आणि स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेणारे व्यक्ती होते. त्यामुळं त्यांच्याबद्दल अशी अचानक बातमी ऐकणं खरोखरच धक्कादायक आहे. मला त्यांच्यासोबत ‘आंच’ या चित्रपटात काम करण्याची संधी मिळाली होती. माझ्या कारकिर्दीतील तो एक महत्त्वाचा चित्रपट होता. माझ्या निर्मितीतील तो पहिलाच चित्रपट होता आणि त्यात नाना पाटेकर आणि परेश रावल यांसारखे दिग्गज कलाकार होते. त्या काळात हा चित्रपट खूप मोठा मानला जात होता.
नाना पाटेकर यांच्यासोबत काम करताना जणू माझ्या आयुष्यातील एक दशक त्यांच्यासोबत जगल्यासारखं वाटतं. ‘आंच’पासून आजपर्यंतच्या त्यांच्या असंख्य आठवणी माझ्यासोबत आहेत. त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या प्रत्येकासाठी तो अनुभव आयुष्यभराची आठवण बनून राहतो. आजही कधी नानांचा विषय निघाला की आम्ही त्यांच्या आठवणींमध्ये रमतो—सेटवर ते कसे असायचे, त्यांच्यासोबत घडलेले प्रसंग, त्यांच्या गप्पा… अशा कितीतरी आठवणी आजही ताज्या आहेत. अधूनमधून कुठे ना कुठे त्यांची भेटही व्हायची. त्यांच्या निधनाची बातमी ऐकून मन खूप दुःखी झालं आहे. त्यांच्याबद्दल काय बोलावं, हेच समजत नाही. या दुःखासाठी शब्द अपुरे आहेत. नाना पाटेकर यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो. ओम शांती.