पूजा सावंत अभिनीत ‘दृश्य-अदृश्य’ चित्रपटाचं 'इफ्फी'मध्ये स्क्रिनिंग...
मराठी अभिनेत्री पूजा सावंतची प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट ‘दृश्य-अदृश्य’चं 'इफ्फी'मध्ये स्क्रिनिंग झालं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2025 at 1:58 PM IST
मुंबई - ५६व्या आंतरराष्ट्रीय भारतीय चित्रपट महोत्सव म्हणजेच 'इफ्फी' हा सध्या जल्लोषात साजरा केला जात आहे. भारतीय सिनेसृष्टीतील दिग्गज कलाकार-तंत्रज्ञांच्या उपस्थितीमुळं 'इफ्फी'चा सोहळा खूप लक्षवेधी ठरत आहे. देश-विदेशांतील विविध भाषांमधील चित्रपटांबरोबर महाराष्ट्राच्या लाल मातीतील मराठी चित्रपटानं जगभरातील सिनेप्रेमी आणि समीक्षकांवर मोहिनी घालत आहेत. यामध्ये 'दृश्य-अदृश्य' हा एका वेगळ्या विषयावर आधारलेल्या मराठी चित्रपटानं प्रेक्षकांवर जादू केली आहे. नुकतेच 'इफ्फी'मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'दृश्य-अदृश्य' चित्रपटाच्या शोला प्रेक्षकांनी चांगला प्रतिसाद देत कौतुक केलंय. आरएसटी कॅनव्हास निर्मित आणि मिलिंद लेले दिग्दर्शित ‘दृश्य-अदृश्य’ या चित्रपटात सस्पेन्स थ्रिलर दाखविण्यात आलंय.
‘दृश्य-अदृश्य’ 'इफ्फी'मध्ये निवड : ‘दृश्य-अदृश्य’ची निवड प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासाठी झाल्यानंतर सोशल मीडियावर या चित्रपटाची चर्चा रंगू लागली आहे. प्रद्योत पेंढारकर, दत्ताजी थोरात, अनिल वर्खडे, धनंजय थोरात, पृथ्वीराज खेडकर, युवराज खेडकर आणि अश्विनी खेडकर यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. मिलिंद लेले यांनी या चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलंय.'इफ्फी'मध्ये 'दृश्य-अदृश्य'ची निवड होण्याचा क्षण मराठी सिनेसृष्टी, कलाकार आणि तंत्रज्ञांसाठी अभिमानाची गोष्ट ठरली आहे. मराठीपासून हिंदीपर्यंत अभिनयाचा यशस्वी प्रवास करणारी अभिनेत्री पूजा सावंतनं या चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारली आहे. पूजानं साकारलेल्या व्यक्तिरेखेचे इफ्फीमध्ये खूप कौतुक करण्यात आलं आहे. चित्रपटाचा शो संपल्यानंतर प्रेक्षकांनी उभे राहून चित्रपटाच्या संपूर्ण टीमचं अभिनंदन केलं.
दृश्य-अदृश्य' चित्रपटाचे चार वेळा स्क्रिनिंग : इफ्फीमधील इंडियन पॅनोरमा या विभागात हा चित्रपट दाखविला गेला आहे. इफ्फीमध्ये 'दृश्य-अदृश्य' चित्रपटाचे चार वेळा स्क्रिनिंग केले गेले आहेत. ‘दृश्य-अदृश्य’ हा मानवी मनाच्या गूढ गाभ्यापर्यंत नेणारा एक थरारक आणि भावनांच्या संगमातून जन्मलेला चित्रपट आहे. आपल्या डोळ्यांना दिसणारे आणि सत्य यांच्या संभ्रमात गुरफटवून ठेवणारी या चित्रपटाची पटकथा क्षणाक्षणाला उत्कंठा वाढविणारी आहे. वास्तव आणि भ्रम याच्यातील सीमारेषा धूसर होत गेल्या की सत्याचे ‘दृश्य’ किती ‘अदृश्य’ हे या चित्रपटात प्रभावीपणे दाखवले गेले आहे. पूजा सावंतबरोबर या चित्रपटात अशोक समर्थ, अक्षया गुरव आणि हार्दिक जोशी हे लोकप्रिय मराठी कलाकार मुख्य भूमिकेत आहेत.