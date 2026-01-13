ETV Bharat / entertainment

‘रुबाब’ चित्रपटातील धमाकेदार ‘पॉम पॉम’ गाण्यामुळं प्रेक्षकांमध्ये निर्माण झाला जल्लोष...

‘रुबाब’ मराठी चित्रपटातील ‘पॉम पॉम’ गाणं रिलीज झाल्यानंतर आता हे प्रेक्षकांमध्ये खूप लोकप्रिय झालं आहे.

Pom Pom song
‘पॉम पॉम’ गाण (पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 13, 2026 at 2:31 PM IST

मुंबई - झी स्टुडिओज प्रस्तुत आणि झणकर फिल्म्स निर्मित आगामी मराठी चित्रपट ‘रुबाब’ सध्या आपल्या वेगळ्या कारणामुळं आणि स्टायलिश मांडणीमुळं चर्चेत आहे. या चित्रपटाच्या संगीत पातळीवर प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवली असून, चित्रपटातील दुसरे गाणे ‘पॉम पॉम’ नुकतेच प्रेक्षकांच्या भेटीला आले आहे. पहिल्याच ठेक्यावर थिरकायला लावणारे हे गाणे, जल्लोष आणि उत्सव भरलेलं आहे. हे गाणं आता अनेकांना नाचण्याला भाग पाडेल. लग्नाची वरात असो, पार्टी असो किंवा कोणताही मोठा सोहळा ‘पॉम पॉम’ हे गाणं जल्लोष निर्माण करण्यासाठी योग्य असेल. हे गाणं सोहळ्यामध्ये रंगत आणणारे आहे. जोशपूर्ण ठेका, उत्साही बीट्स आणि भारावलेला माहोल यामुळं गाणे लवकरच सर्वांच्या प्लेलिस्टमध्ये स्थान मिळवेल, अशीही अपेक्षा केली जात आहे. या गाण्यात संभाजी ससाणे आणि शितल पाटील यांचा स्टायलिश, रुबाबदार आणि एनर्जेटिक अंदाजात दिसत आहेत. दोघांची केमिस्ट्री, अ‍ॅटिट्यूड आणि स्क्रीन प्रेझेन्स या गाण्यात विशेष उठून दिसतंय.

गाणं आलं प्रेक्षकांना पसंत : आता हे गाणं प्रेक्षकांना देखील खूप आवडत आहे. या गाण्याच्या व्हिडिओ पोस्टमध्ये अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देऊन याचे कौतुक करत आहेत. एका चाहत्यानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'खूप छान विशाल शिरतोडे आणि विक्रम शिरतोडे 2026ला हेच गाणं वाजणार.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'गाजणार आणि वाजणार फक्त 'रुबाब'.... शेखर सर विशाल विक्रम अभिजित तुफान राडा.' आणखी एकानं लिहिलं, 'एकदम बेस्ट गाणं झालेलं आहे.' याशिवाय अनेकजण या गाण्याच्या यूट्यूब पोस्टमध्ये फायर आणि हार्टचे इमोजी शेअर करत आहेत.

‘रुबाब’ चित्रपटाबद्दल : या गाण्याला बॉलिवूडचे लोकप्रिय गायक नकाश अजीज आणि सोनाली सोनावणे यांच्या दमदार आणि जोशपूर्ण आवाजाची साथ लाभली आहे. संगीतकार चिनार–महेश यांच्या थिरकायला लावणाऱ्या संगीतानं आणि डॅा. विनायक पवार यांच्या मजेशीर, उत्साही शब्दांनी ‘पॉम पॉम’ या गाण्याला खऱ्या अर्थाने धमाल रंग चढवला आहे. तर या गाण्याचे नृत्य दिग्दर्शन राहुल ठोंबरे यांनी केलंय. दिग्दर्शक शेखर बापू रणखांबे यांनी गाण्याबद्दल म्हटलं, "पॉम पॉम’ हे पूर्णपणे जल्लोषासाठीचं गाणं आहे. ‘कसं तरी होतया रं’ या गाण्यातून प्रेक्षकांनी संभाजी आणि शितल यांचा प्रेमळ अंदाज पाहिला, तर या गाण्यात त्यांचा रुबाबदार, एनर्जेटिक अवतार दिसेल. कोणताही सण, समारंभ किंवा पार्टी असो, या गाण्यानं माहोल तयार होईल, असा आमचा विश्वास आहे.” झी स्टुडिओज प्रस्तुत आणि झणकर फिल्म्स निर्मित ‘रुबाब’चे लेखन आणि दिग्दर्शन शेखर बापू रणखांबे यांनी केलंय. याशिवाय संजय झणकर आणि गौरी झणकर हे चित्रपटाचे निर्माते आहेत. उमेश कुमार बन्सल आणि बवेश जानवलेकर हे प्रस्तुतकर्ते आहेत. या चित्रपटामध्ये संभाजी ससाणे आणि शितल पाटील प्रमुख भूमिकेत झळकणार आहेत. ‘रुबाब’ हा चित्रपट 6 फेब्रुवारीपासून रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे.

रुबाब
