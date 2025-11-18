'बाहुबली'चे दिग्दर्शक एसएस राजामौली यांच्याविरुद्ध हैदराबादमध्ये गुन्हा दाखल, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण...
ग्लोब ट्रॉटर कार्यक्रमानंतर, 'बाहुबली'चे दिग्दर्शक एसएस राजामौली यांच्याविरुद्ध हैदराबादमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2025 at 4:22 PM IST
मुंबई : 'बाहुबली'चे दिग्दर्शक एसएस राजामौली सध्या त्यांच्या आगामी 'वाराणसी' चित्रपटामुळं चर्चेत आहेत. १५ नोव्हेंबर रोजी त्यांनी हैदराबादमधील रामोजी फिल्म सिटीमध्ये त्यांच्या चित्रपटासंदर्भात एक कार्यक्रम आयोजित केला होता, जिथे त्यांनी त्यांच्या चित्रपटाचे अधिकृत शीर्षक जाहीर केले. यासोबतच त्यांनी चित्रपटातील मुख्य अभिनेता महेश बाबूचा फर्स्ट लूकही रिलीज केला होता. या कार्यक्रमात राजामौली यांनी चित्रपटाशी संबंधित अनेक गोष्टी उघड केल्या. यादरम्यान, 'बाहुबली'च्या दिग्दर्शकानं हनुमानजींबद्दल असे काही म्हटलं ज्यामुळं लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या. यामुळं राष्ट्रीय वानर सेनेने हैदराबादमधील सरूरनगर पोलिस स्टेशनमध्ये दिग्दर्शकाविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे.
राजामौली यांचे वादग्रस्त विधान काय आहे? : एस.एस. राजामौली यांच्या ग्लोब ट्रॉटर कार्यक्रमात 'वाराणसी' चित्रपटाच्या एका झलकच्या प्रदर्शनादरम्यान, कार्यक्रमात एक किरकोळ तांत्रिक बिघाड झाला, ज्यामुळे कार्यक्रमात व्यत्यय आला. राजामौली भावुक झाले आणि म्हणाले की ते देवावर विश्वास ठेवत नाहीत. दिग्दर्शक यांनी म्हटलं, "मी देवावर विश्वास ठेवत नाही. माझे वडील (कोदुरी विश्व विजयेंद्र प्रसाद) म्हणाले होते की, हनुमान मला मार्गदर्शन करतील. जेव्हा या गोष्टी (चूक) घडल्या तेव्हा मला राग आला. देव मला अशा प्रकारे मदत करत आहे का?" राजामौली निराश झाले आणि स्वतःला शांत करण्यासाठी थांबले. यावेळी त्यांनी त्यांची पत्नीचं श्रीराम आणि हनुमानावर किती प्रेम आहे याबद्दल सांगत म्हटलं, "माझी पत्नी भगवान हनुमानाची एक महान भक्त आहे, ती त्यांच्याशी असे बोलते जणू ते त्यांचे मित्र आहेत."
राजामौली झाले ट्रोल : राजामौली यांचे हे विधान आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हनुमानाबद्दल राजामौली यांनी केलेल्या टिप्पणीमुळे हिंदूंच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत, ज्यामुळं सरूरनगर पोलिस ठाण्यात दिग्दर्शकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच हनुमानाबद्दल राजामौली यांच्या विधानामुळं ते सोशल मीडियावर देखील खूप ट्रोल झाले. दरम्यान 'वाराणसी' या चित्रपटामध्ये महेश बाबू व्यतिरिक्त साऊथ स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन आणि प्रियांका चोप्रा यांच्याही विशेष भूमिका असणार आहेत. हा चित्रपट सध्या खूप चर्चेत आहे. या चित्रपटात प्रेक्षकांना काहीतरी वेगळं पाहायला मिळणार आहे.
हेही वाचा :
- महेश बाबू - एसएस राजामौलीच्या ग्लोब ट्रॉटर इव्हेंटचे पासेस कसे मिळवायचे ? कार्यक्रम कुठे पाहू शकता याबद्दल जाणून घ्या...
- एसएस राजामौली यांच्या 'एसएसएमबी२९' कार्यक्रमात ५०,०००हून अधिक चाहत्यांची होणार गर्दी...
- रामोजी फिल्म सिटीमध्ये 'द ग्रँड ग्लोब ट्रॉटर'चा शाही सेट तयार, चाहत्यांना महेश बाबू-राजामौली देणार मोठे सरप्राईज...