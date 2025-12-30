चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध गायक श्रीरामचंद्र साई चरणी नतमस्तक...
प्रसिद्ध गायक श्रीरामचंद्रनं 30 डिसेंबर रोजी शिर्डीत जाऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतलं आहे. यावेळी त्यानं त्याच्या कामाबद्दल माहिती दिली.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 30, 2025 at 4:03 PM IST
शिर्डी : शिर्डी साईबाबा आमचे कुलदैवत असल्यानं नेहमी दर्शनासाठी यावं वाटतं. सरत्या 2025 वर्षाच्या शेवटी साईबाबांच्या दर्शनासाठी येण्याची इच्छा होती. आज साईबाबांच्या अखेर आलो असल्याचं प्रसिद्ध गायक श्रीरामचंद्र यांनी 'ई टीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं आहे. तेलुगू, हिंदी, पंजाबी अशा विविध भाषांमध्ये गाणे गाणारे प्रसिद्ध गायक श्रीरामचंद्र यांनी आज 30 डिसेंबर रोजी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतलं आहे. यावेळी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं शॉल साईप्रसाद देऊन सत्कार करण्यात आला आहे.
प्रसिद्ध गायक श्रीरामचंद्र यांनी घेतलं साईबाबांचं दर्शन : साई दर्शनानंतर 'ई टीव्ही भारत'शी बोलताना श्रीरामचंद्र म्हणाले की, "माझं मूळ गाव हैदराबाद आहे आणि अनेक गाणी तेलुगूमधून गायली आहेत. आता मुंबईत स्थायिक आहे. त्यामुळं सध्या हिंदी आणि पंजाबी अशा भाषांमध्ये गाणी गात आहे. लहानपणापासून शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येत असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं. ज्या ज्या वेळी शिर्डीला आलो. त्या त्या वेळी जनरल दर्शन रांगेतून साईबाबांच्या दर्शनासाठी मंदिरात गेलो. मात्र गेल्या काही दिवसांपूर्वी साई संस्थानचे माजी विश्वस्त सचिन तांबे यांच्याशी परिचय झाल्यामुळं आता साईबाबांचे व्हीव्हीआयपी दर्शन मिळत असल्याचंही श्रीरामचंद्र यांनी सांगितलं आहे. आज साईबाबांचे दर्शन घेऊन मनाला खूप समाधान आणि शांती मिळाली असून येणारे नवीन 2026 वर्ष सर्व देशवासीयांना सुखाचं आणि समृद्धीचं जावं अशा शुभेच्छाही यावेळी श्रीरामचंद्र यांनी दिल्या आहेत.
गायक श्रीरामचंद्र यांच्या वर्कफ्रंटबद्दल : नोव्हेंबर महिन्यात पंजाबी गाणं रेकॉर्ड केलं असून नवीन वर्षाच्या 7 जानेवारी रोजी 'दिल देना राजानू' रिलीज होणार आहे. तेलुगू चित्रपटातही काम केलं असून तो चित्रपटदेखील नवीन वर्षात रिलीज होणार असल्याचं श्रीरामचंद्र यांनी सांगितलं आहे. आतापर्यंत तेलुगू, हिंदी आणि आता पंजाबी गाणी गात असल्याचेही श्रीरामचंद्र यांनी माहिती दिली. श्रीरामचंद्र हे 2026मधील त्याच्या आगामी प्रोजक्टबद्दल खूप उत्सुक असल्याचे त्यांच्या संवादावरून यावेळी दिसलं.