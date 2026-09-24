हृता दुर्गुळेच्या उत्साही आणि बिनधास्त अंदाजाने सजलेलं, 'आली मोठी शहाणी’मधील ‘फुलपाखरू’ गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला!
हृता दुर्गुळे अभिनीत 'आली मोठी शहाणी’ चित्रपटातील ‘फुलपाखरू’ हे गाणं रिलीज करण्यात आलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2026 at 2:00 PM IST
हैदराबाद : हृता दुर्गुळेनं ‘फुलपाखरू’ या लोकप्रिय मालिकेतून घराघरात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. आता ‘आली मोठी शहाणी’ या चित्रपटातील ‘फुलपाखरू’ या गाण्यातून तिचा आणखी एक स्वच्छंदी आणि उत्साही अंदाज पाहायला मिळत आहे. योगायोगाची गोष्ट म्हणजे, मालिकेनं दिलेल्या ‘फुलपाखरू’ या लोकप्रिय नावानंतर आता याच नावाचं गाणंही हृतावर चित्रित झालं आहे. त्यामुळं ‘फुलपाखरू’ ते ‘फुलपाखरू’ हा तिच्या प्रवासातील एक सुंदर योगायोग म्हणता येईल.
‘फुलपाखरू’ गाणं रिलीज : आपल्या मनाला वाटेल तसं जगण्याची इच्छा, प्रत्येक क्षणाचा मनमुराद आनंद घेण्याची आस आणि कोणत्याही बंधनांशिवाय आयुष्य अनुभवण्याची ओढ… या सगळ्या भावनांना सुरेल स्पर्श देणारं ‘फुलपाखरू’ हे गाणं ‘आली मोठी शहाणी’ या आगामी मराठी चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. हृता दुर्गुळेच्या उत्साही आणि बिनधास्त अंदाजानं सजलेलं हे गाणं गोव्याच्या निसर्गरम्य पार्श्वभूमीवर चित्रित करण्यात आलं असून त्याची दृश्यात्मक मांडणीही तितकीच आकर्षक आहे.
गोव्याच्या निवांत रस्त्यांपासून समुद्राच्या अथांग किनाऱ्यापर्यंत आणि हिरवाईनं नटलेल्या परिसरापासून मोकळ्या आकाशापर्यंत अनेक सुंदर लोकेशन्स या गाण्यात पाहायला मिळतात. कधी बाइकवरून बेफिकीरपणे फिरताना, तर कधी समुद्रकिनारी निवांत क्षण जगताना हृता दिसते. तिच्या चेहऱ्यावरचा उत्साह आणि जगण्याकडे पाहण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोन गाण्याच्या मूडशी अगदी सहज जुळून येतो. त्यामुळं ‘फुलपाखरू’ पाहताना जणू एखाद्या सुंदर, मोकळ्या सफरीचा आपणही भाग झाल्याची अनुभूती येते.
‘फुलपाखरू’ गाण्याबद्दल : ‘फुलपाखरू’च्या शब्दांना गीतकार गुरू ठाकूर यांनी आपल्या लेखणीतून आकार दिला आहे. पंकज पडघण यांनी संगीतबद्ध केलेल्या या गाण्याला अपूर्वा निषाद यांच्या मधुर आवाजाची साथ लाभली आहे. तर उमेश जाधव यांनी नृत्यदिग्दर्शनाची जबाबदारी सांभाळली आहे. शब्द, संगीत, गायकी, नृत्य आणि गोव्याचं निसर्गसौंदर्य यांचा सुरेख मेळ या गाण्यात साधण्यात आला आहे.
लेखक-दिग्दर्शक आनंद दिलीप गोखले यांनी व्यक्त केल्या भावना : लेखक-दिग्दर्शक आनंद दिलीप गोखले म्हणतात, “‘फुलपाखरू’च्या माध्यमातून चित्रपटातील व्यक्तिरेखेचा एक आनंदी आणि मोकळा पैलू प्रेक्षकांसमोर येतो. रोजच्या आयुष्यातील छोट्या छोट्या गोष्टींत आनंद शोधणं, आजूबाजूचं जग आपल्या पद्धतीने अनुभवणं आणि मनाला वाटेल तसं जगणं या भावनांचं प्रतिबिंब या गाण्यात आहे. गोव्याच्या निसर्गरम्य वातावरणात हे गाणं पडद्यावर साकारताना खूप आनंद झाला. प्रेक्षकांनाही हे गाणं नक्कीच प्रसन्न करणारा अनुभव देईल.” निर्मात्या ईशा मुठे आणि श्रुती साठे सांगतात, “‘फुलपाखरू’ हे गाणं सकारात्मक ऊर्जा आणि स्वच्छंदी भावनेनं भरलेलं आहे. गोव्याच्या सुंदर लोकेशन्सपासून हृताच्या बाइक राईडपर्यंत प्रत्येक दृश्यातून मोकळेपणाची अनुभूती यावी, याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे."
चित्रपट कधी होणार रिलीज : ‘फुलपाखरू’ हे केवळ श्रवणीय गाणं न राहता त्याच्या दृश्यात्मक मांडणीमुळेही लक्ष वेधून घेतं. निळाशार समुद्र, हिरवाईनं नटलेले रस्ते, बाइक राईड आणि हृताचा बिनधास्त अंदाज यामुळं गाण्यातील प्रत्येक फ्रेमला एक वेगळीच ताजेपणाची किनार मिळते. स्वप्नवत वाटणाऱ्या या प्रवासातून ‘आपल्या मनाप्रमाणे जगणं’ या भावनेचा सुंदर अनुभव प्रेक्षकांना मिळतो. आनंद दिलीप गोखले लिखित-दिग्दर्शित ‘आली मोठी शहाणी’ या चित्रपटाची निर्मिती फाईन ब्रू प्रोडक्शन्स आणि ट्रू होप फिल्म्स वर्क यांच्या वतीनं करण्यात आली आहे. जयकुमार मुनोत, ईशा मुठे आणि श्रुती साठे हे चित्रपटाचे निर्माते आहेत. हृता दुर्गुळे आणि सारंग साठ्ये यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट 2 ऑक्टोबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.