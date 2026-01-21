ETV Bharat / entertainment

'पुन्हा हिंदू व्हा', 'भजन सम्राट' अनुप जलोटा यांनी संगीतकार एआर. रहमान यांना दिला सल्ला, वाचा सविस्तर...

एआर. रहमान यांचा 'सांप्रदायिक' विधानावर अनेक स्टार्स आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत, आता यामध्ये अनुप जलोटा यांचेही नाव जोडले गेले आहे.

AR rahman and Anup jalota
एआर. रहमान आणि अनुप जलोटा (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 21, 2026 at 5:17 PM IST

मुंबई : भजन सम्राट गायक अनुप जलोटा यांनी आता ऑस्कर विजेते संगीतकार एआर. रहमान यांच्याभोवतीच्या वादावर आपले मत व्यक्त केले आहे. त्यांनी रहमान यांच्या अलीकडील 'सांप्रदायिक' विधानांवर व्यंग्यात्मक टिप्पणी केली आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये जलोटा यांनी विधान केलं आहे. व्हिडिओमध्ये, अनुप यांनी रहमानच्या दाव्यांचे उघडपणे खंडन केले आणि सुचवले की, जर संगीतकाराला खरोखर वाटत असेल की त्याचा धर्म त्याच्या कारकिर्दीवर परिणाम करत आहे, तर त्यानं त्याच्या श्रद्धेची चाचणी घेण्यासाठी पुन्हा हिंदू धर्मात धर्मांतर करण्याचा विचार करावा. जलोटा यांनी रहमानच्या भूतकाळातील आणि व्यावसायिक प्रवासाची देखील आठवण करून दिली.

अनुप जलोटानं दिली प्रतिक्रिया : व्हिडिओमध्ये, भजन सम्राट म्हणतात, "संगीत दिग्दर्शक एआर. रहमान मूळचे हिंदू होते. नंतर त्यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि बरेच काम केले, खूप प्रसिद्धी मिळवली आणि लोकांच्या हृदयात खूप चांगले स्थान मिळवले. परंतु जर त्यांना असे वाटत असेल की, आपल्या देशात मुस्लिम असल्यानं त्यांना संगीत देण्यासाठी चित्रपट मिळण्यापासून रोखले जाते, तर त्यांनी पुन्हा हिंदू धर्म स्वीकारला पाहिजे. त्यांनी असा विश्वास ठेवला पाहिजे की, हिंदू झाल्यानंतर, धर्मांतर केल्यानंतर त्यांना पुन्हा चित्रपट मिळू लागतील. त्यांचा अर्थ असा आहे." तर माझा सल्ला असा आहे की, त्यांनी हिंदू धर्म स्वीकारला पाहिजे आणि नंतर त्यांना पुन्हा चित्रपट मिळू शकतात का ते पाहण्याचा प्रयत्न करावा.

संपूर्ण प्रकरण काय आहे? : एआर. रहमाननं एका वृत्तसंस्थेशी बॉलिवूडमधील भेदभाव होत असल्याबाबत विधान केलं होतं. यानंतर हा वाद सुरू झाला. तमिळ संगीतकार म्हणून त्याला भेदभावाचा सामना करावा लागला का असे विचारले असता, रहमान म्हणाले, "कदाचित मला ते कधीच कळले नसेल, कदाचित देवानं ते लपवून ठेवले असेल, परंतु मला कधीही असे काही वाटले नाही." अलीकडच्या वर्षांबद्दल विचारले असता, रहमाननं संकेत दिले की, कदाचित परिस्थिती बदलली आहे. ते म्हणाले, "गेल्या आठ वर्षांत हे घडले असेल कारण सत्तेत बदल झाला आहे आणि आता सत्ता अशा लोकांच्या हातात आहे, जे सर्जनशील नाहीत. हा एक सांप्रदायिक मुद्दा देखील असू शकतो, परंतु मला ते स्पष्ट दिसत नाही."

एआर. रहमान यांनी केलं विधान : यानंतर रहमान यांनी एक व्हिडिओ निवेदन जारी करून त्यांचे हेतू स्पष्ट केले आणि लोकांच्या भावना दुखावल्याबद्दल खेद व्यक्त केला. ते म्हणाले, "संगीत हे नेहमीच माझ्या संस्कृतीशी जोडण्याचे, साजरे करण्याचे आणि त्यांचा आदर करण्याचे माध्यम राहिले आहे. भारत माझे प्रेरणास्थान, माझे गुरु आणि माझे घर आहे. मला समजते की कधीकधी हेतूंचा गैरसमज होऊ शकतो. परंतु माझे ध्येय नेहमीच संगीताद्वारे उन्नती, सन्मान आणि सेवा करणे हे राहिले आहे." माझा कधीही कोणालाही दुखावण्याचा हेतू नव्हता आणि मला आशा आहे की, माझी प्रामाणिकता समजली जाईल. एआर. रहमान सध्या चित्रपट निर्माते नितेश तिवारी यांच्या 'रामायण'साठी संगीत तयार करत आहेत आणि या प्रोजेक्टवर ग्रॅमी पुरस्कार विजेते संगीतकार हंस झिमरही यांच्याबरोबर काम करत आहेत.

