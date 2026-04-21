शाहरुख खान अभिनीत 'किंग'नं केली प्रदर्शनापूर्वी 250 कोटींची कमाई...
शाहरुख खान स्टारर 'किंग' चित्रपटाचे थिएटरमधील वितरणाचे हक्क आता विकले गेले आहेत. या चित्रपटानं रिलीजपूर्वी 250 कोटींची कमाई केली आहे.
Published : April 21, 2026 at 11:54 AM IST
हैदराबाद : अभिनेता शाहरुख खानचा 'किंग' चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांना ॲक्शन आणि थ्रिल पाहायला मिळेल. हा चित्रपट बऱ्याचं दिवसांपासून चर्चेत असून यावर अनेक दिवसांपासून काम सुरू आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील 'बादशाह' शाहरुख खान या चित्रपटामध्ये धमाकेदार अंदाजात दिसणार आहे. दरम्यान 'जवान' चित्रपटाच्या यशानंतर 'किंग खान' प्रेक्षकांसाठी काहीतरी नवीन घेऊन येत आहे. 400 कोटींच्या बजेटमध्ये बनलेला हा चित्रपट 2026च्या ख्रिसमस वीकेंडला प्रदर्शित होत आहे. या चित्रपटामध्ये शाहरुख खान हा मुख्य भूमिकेत असून यामधून तो पहिल्यांदा आपल्या मुलगी सुहाना खानबरोबर मोठ्या पडद्यावर दिसणार आहे.
पेन मरुधरनं 'किंग'चे थिएटरमधील वितरणाचे हक्क घेतले विकत : सध्या या चित्रपटावर खूप वेगानं काम सुरू आहे. दरम्यान या चित्रपटाबद्दल आणखी एक माहिती समोर आली आहे. 'किंग'नं रिलीजपूर्वी धमाकेदार कमाई केल्याचं माहिती आली आहे. या चित्रपटानं रिलीजपूर्वी 250 कोटींची कमाई केली आहे. 'किंग'चे थिएटरमधील वितरणाचे हक्क 250 कोटींना विकले गेले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार पेन मरुधरनं संपूर्ण भारतात 'किंग' चित्रपटाचे थिएटरमधील वितरणाचे हक्क मिळवले आहेत. चित्रपटाचे निर्माते, शाहरुख खान आणि गौरी खान यांच्या रेड चिलीज एंटरटेनमेंटनं 250 कोटी रुपयांचा एक मोठा करार केल्याची देखील माहिती समोर आली आहे. हा या वर्षातील सर्वात मोठ्या करारांपैकी एक आहे. दोन महिन्यांपूर्वी प्रदर्शनाची तारीख जाहीर करणाऱ्या टीझर व्हिडिओवर 30 दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले होते, यानंतर अनेकजण अंदाज लावत होते, की हा चित्रपट सुपरहिट होईल.
ख्रिसमसच्या वीकेंड कुठले चित्रपट होईल रिलीज : 'किंग' चित्रपट 24 डिसेंबर 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. तसेच ख्रिसमसच्या वीकेंडला अनेक चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर रिलीज होत आहेत. या काळात 'ॲव्हेंजर्स: डूम्सडे' आणि 'ड्यून 3'सारखे मोठे चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होईल. तसेच 'जुमानजी 3' 20 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित होत आहे. याशिवाय 'सैयारा' फेम अनीत पड्डाचा 'शक्ती शालिनी' हा चित्रपट 24 डिसेंबर रोजी रिलीज होत आहे. हा चित्रपट मॅडॉक हॉरर-कॉमेडी युनिव्हर्सचा एक भाग आहे. दरम्यान 'किंग' या चित्रपटाची स्टार कास्ट खूप दमदार आहे. या चित्रपटामध्ये शाहरुख खानबरोबर दीपिका पदुकोण, अभिषेक बच्चन, राणी मुखर्जी, अभय वर्मा, सुहाना खान आणि अर्शद वारसी हे स्टार्स असणार आहेत. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन सिद्धार्थ आनंद करणार आहे.