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खांद्याच्या शस्त्रक्रियेनंतर पवन कल्याण यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज, पत्नीने शेअर केले फोटो...

खांद्याच्या शस्त्रक्रियेनंतर पवन कल्याण यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. आता त्यांच्या पत्नी काही फोटो शेअर केले आहेत.

Pawan kalyan and his wife
पवन कल्याण आणि त्यांची पत्नी (Photo: IG - Anna Konidala)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 15, 2026 at 5:31 PM IST

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हैदराबाद : आंध्र प्रदेशचं उपमुख्यमंत्री आणि जन सेना पक्षाचे प्रमुख पवन कल्याण यांना बुधवारी मुंबईतील कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. त्यांच्या उजव्या खांद्यावर शस्त्रक्रिया होऊन चार दिवस झाले आहेत. त्यांच्या पत्नी, अण्णा कोनिडाला यांनी रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतरचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहे. त्यांनी वैद्यकीय पथकानं केलेल्या काळजीबद्दल त्यांचे आभार मानले. इंस्टाग्रामवर फोटो पोस्ट करताना त्यांनी लिहिलं, 'आज अखेर आम्हाला रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला आणि आमची मने कृतज्ञतेनं भरून आली आहेत. माझ्या पतीची अत्यंत उत्तम काळजी घेतल्याबद्दल आणि अत्यंत कौशल्य आणि व्यावसायिकतेनं त्यांची शस्त्रक्रिया केल्याबद्दल या उत्कृष्ट टीमचे मनापासून आभार. ते सर्वोत्तम तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली आहेत याची आम्हाला खात्री होती आणि त्यामुळं आमच्या कुटुंबाला एक अमूल्य गोष्ट मिळाली, ती म्हणजे मनाची शांती. केवळ तुमच्या वैद्यकीय नैपुण्याबद्दलच नाही, तर या संपूर्ण प्रवासात तुम्ही दाखवलेली दयाळूपणा, समर्पण आणि सहानुभूती याबद्दलही धन्यवाद. आम्ही सदैव ऋणी राहू.'

पवन कल्याण यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज : उजव्या खांद्याच्या 'रोटेटर कफ' स्नायूमध्ये गंभीर दुखापत झाल्यामुळं डॉक्टरांनी शस्त्रक्रियेचा सल्ला दिल्यानंतर पवन कल्याण यांना शनिवारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. ही शस्त्रक्रिया सुमारे साडेतीन तास चालली आणि ती प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. दिनशॉ परडीवाला यांच्या नेतृत्वाखालील टीमनं केली. जन सेना पक्षाच्या माहितीनुसार, हे अभिनेते-राजकारणी 2016 पासून खांद्याच्या दुखण्यानं त्रस्त होते. व्यग्र वेळापत्रकामुळं ही दुखापत कालांतराने बळावली. शस्त्रक्रियेदरम्यान, डॉक्टरांना त्यांच्या उजव्या खांद्यात 'अव्हल्शन फ्रॅक्चर' असल्याचेही आढळून आले.

रुग्णालयातून घरी जाण्यासाठी तंदुरुस्त : डॉक्टरांनी दुजोरा दिला आहे की, पवन कल्याण यांची प्रकृती वेगानं सुधारत आहे आणि ते रुग्णालयातून घरी जाण्यासाठी तंदुरुस्त आहेत. डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर ते हैदराबादमधील आपल्या निवासस्थानी रवाना झाले. रुग्णालयात त्यांची भेट घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू म्हणाले, "त्यांची प्रकृती वेगानं सुधारत आहे आणि ते लवकरच पूर्णपणे बरे होतील, असा आम्हाला विश्वास आहे." फिजिओथेरपी सुरू करण्यापूर्वी पुढील तीन आठवडे पूर्ण विश्रांती घेण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी उपमुख्यमंत्री यांना दिला आहे. तसेच, त्यांच्या डाव्या खांद्यालाही 'रोटेटर कफ'ची दुखापत झाली असल्यानं, त्या खांद्यासाठी फिजिओथेरपी आणि विशिष्ट व्यायाम करण्याचा सल्लाही डॉक्टरांनी दिला आहे. सहा महिन्यांनंतर त्यांच्या प्रकृतीचा आढावा घेतला जाईल आणि त्यानंतर पुढील उपचारांची गरज आहे की नाही, हे डॉक्टर ठरवतील.

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PAWAN KALYAN DISCHARGED
KALYAN DISCHARGED FROM HOSPITAL
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