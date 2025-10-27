पवित्र रिश्ता फेम प्रार्थना बेहेरेच्या वडिलांचं रस्ता अपघातात मृत्यू झाल्यानं अभिनेत्रीनं शेअर केली भावूक पोस्ट...

ETV Bharat / entertainment

'पवित्र रिश्ता' फेम मराठी अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरेनं आपल्या वडीलाच्या निधनानंतर एक भावूक पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली आहे.

प्रार्थना बेहेरे
मुंबई - 'पवित्र रिश्ता' या हिट टीव्ही मालिकेत अंकिता लोखंडेची ऑनस्क्रीन बहीण वैशालीची भूमिका साकारणारी प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरेच्या वडिलाचं रस्ते अपघातात निधन झालं होत. हा अपघात १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झाला होता. त्यांच्या दुःखद निधनामुळं प्रार्थना ही खचून गेली होती. आता अभिनेत्रीनं त्यांच्या मृत्यूवर शोक व्यक्त करणारी एक भावनिक पोस्ट लिहिली, यामध्ये तिनं लिहिलं आहे, 'तुमचे हास्य अजूनही आमच्या कानात गुंजते... तुमचा आत्मविश्वास आम्हाला बळ देत राहतो आणि तुमच्या आयुष्यानं आम्हाला शिकवले की, आनंद परिस्थितीनं नाही तर दृष्टिकोनानं ठरवला जातो. तुमचा प्रामाणिकपणा, निस्वार्थीपणा आणि लोकांवरील निःस्वार्थ प्रेमानं आम्हाला मानवतेचा खरा अर्थ शिकवला. तुम्ही आम्हाला दाखवून दिलं की, इतरांना मदत करणे हाच समाधानाचा खरा स्रोत आहे. तुम्ही आता आमच्याबरोबर नसला तरी तुमचा आवाज आणि तुमची गाणी आम्हाला दररोज धैर्य देतात.'

प्रार्थना बेहेरे भावनिक पोस्ट चर्चेत : अभिनेत्रीला वडिलांच्या अचानक निधनामुळं मोठा धक्का बसला आहे. तिनं आपल्या पोस्टमध्ये स्पष्ट केलं की, काही दिवसांपूर्वीपर्यंत सर्व काही बरोबर होतं, मात्र त्यांच्या अकाली जाण्यामुळं धक्का तिला बसला आहे. तिनं पुढं म्हटलं आहे की, त्यांच्या आठवणी प्रत्येक क्षणी तिच्याबरोबर राहतील. तिनं पुढं लिहिलं, 'मी खात्री करेन की, तुम्हाला माझ्या डोळ्यात कधीही अश्रू दिसणार नाहीत कारण मी तुम्हाला अस्पष्ट पाहू शकत नाही. तुमच्या हास्यानं माझ्या हृदयात कायमचे स्थान निर्माण केले आहे आणि ते जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी मी घेईन. काळजी करू नका... मी खूप मजबूत आहे कारण मला माहित आहे की, तुम्ही माझ्या मागे नसलात तरी तुम्ही नेहमीच माझ्यासोबत आहात.'

'पवित्र रिश्ता' फेम प्रिया मराठेचेही झालं होतं निधन : दरम्यान वर्षाच्या सुरुवातीला, प्रार्थनाची 'पवित्र रिश्ता'मधील सह-कलाकार प्रिया मराठेचं कर्करोगामुळं निधन झालं होतं. या 'पवित्र रिश्ता' मालिकेत प्रियानं वर्षाची भूमिका साकारली होती. तिचे वयाच्या ३८ व्या वर्षी मुंबईतील मीरा रोड येथील राहत्या घरी निधन झाले. ती गेल्या वर्षभरापासून कर्करोगाशी झुंजत देत होती.

