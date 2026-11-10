स्वातंत्र्यलढ्यातील क्रांतिकारकांच्या शौर्यगाथा मांडणाऱ्या चित्रपटांच्या परंपरेत आता ‘पत्री सरकार’ची भर, ईश्वरपूरमध्ये ट्रेलर अनावरीत!
चित्रपटांच्या मालिकेत आता क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या क्रांतिकारी कार्याची गाथा सांगणारा ‘पत्री सरकार 1942’ हा मराठी चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 2:45 PM IST
मुंबई- भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास हा केवळ संघर्षाचा नाही, तर असंख्य क्रांतिकारकांच्या त्यागाचा, शौर्याचा आणि देशासाठी सर्वस्व अर्पण करण्याच्या जिद्दीचा प्रेरणादायी दस्तऐवज आहे. या इतिहासातील अनेक ज्ञात-अज्ञात स्वातंत्र्यवीरांच्या पराक्रमाला चित्रपटांच्या माध्यमातून रुपेरी पडद्यावर स्थान मिळत आले आहे. भगतसिंग, सुभाषचंद्र बोस, लोकमान्य टिळक यांसारख्या महान देशभक्तांच्या जीवनकार्यापासून प्रेरणा घेणाऱ्या चित्रपटांच्या मालिकेत आता क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या क्रांतिकारी कार्याची गाथा सांगणारा ‘पत्री सरकार 1942’ हा मराठी चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. विशेष म्हणजे ज्या भूमीत स्वातंत्र्यलढ्याच्या आठवणी आजही अभिमानाने जपल्या जातात, अशा स्वातंत्र्यसैनिकांच्या ऐतिहासिक परिसरात म्हणजेच ईश्वरपूरमध्ये या चित्रपटाच्या प्रसिद्धी मोहिमेचा महत्त्वपूर्ण टप्पा पार पडला.
क्रांतिसिंह नाना पाटील यांनी ब्रिटिश सत्तेला आव्हान देत स्थापन केलेल्या प्रतिसरकारच्या ऐतिहासिक कार्याची झलक दाखवणाऱ्या या चित्रपटाचा अधिकृत ट्रेलर आणि एका विशेष गाण्याचे अनावरण ईश्वरपूर येथे मोठ्या उत्साहात करण्यात आले. या कार्यक्रमाला चित्रपटातील कलाकार, निर्माते-दिग्दर्शक, मान्यवर, पत्रकार आणि चित्रपटप्रेमींनी उपस्थिती लावली. ऐतिहासिक घटनांचे नाट्यमय चित्रण, क्रांतिकारकांचा आक्रमक पवित्रा आणि स्वातंत्र्याची धग यामुळे ट्रेलरने उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. ट्रेलरमध्ये ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध उभारलेला जनआक्रोश, क्रांतिकारकांची संघटित ताकद आणि प्रतिसरकारच्या स्थापनेमागील उद्देश प्रभावीपणे मांडण्यात आला आहे. “गोऱ्यांच्या कचेरीवर तिरंगा आपला लागलाच पाहिजे”, “पत्री सरकार हे जनतेचे सरकार आहे,” तसेच “शिवाजी महाराजांच्या गनिमी काव्याने या इंग्रज सत्तेला परतून लावायचं” अशा जोशपूर्ण संवादांनी ट्रेलरमध्ये विशेष रंगत आणली आहे. या संवादांमधून स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी क्रांतिकारकांनी केलेल्या संघर्षाची तीव्रता अनुभवायला मिळते.
कार्यक्रमात अभिनेता अंकित मोहन याची उपस्थिती विशेष आकर्षण ठरली. चित्रपटात पाहुण्या कलाकाराच्या भूमिकेत दिसणाऱ्या अंकितवर चित्रित करण्यात आलेल्या एका जोशपूर्ण गाण्याचेही यावेळी मोठ्या पडद्यावर सादरीकरण करण्यात आले. गाण्याला उपस्थितांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्राच्या गौरवशाली इतिहासाशी जोडले जाण्याचा आनंद व्यक्त करत अंकित म्हणाला, “महाराष्ट्राच्या या सुवर्ण इतिहासाचा आणि क्रांतिसिंहांच्या विचारांचा भाग होता आले, याचा मला सार्थ अभिमान आहे.”
‘भागीरथी मोशन पिक्चर्स’च्या बॅनरखाली विशाल गोविंदराव जाधव यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. लेखन आणि दिग्दर्शनाची जबाबदारी मनीष अनसुरकर यांनी सांभाळली आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते अभिनेते उपेंद्र लिमये यांच्या भारदस्त आवाजातील निवेदनामुळे चित्रपटातील ऐतिहासिक घटनांना अधिक प्रभावी परिमाण लाभले आहे. क्रांतिसिंह नाना पाटील यांची भूमिका अनिल रबाडे यांनी साकारली असून अनुराधा धामणे, सिद्धार्थ बडी, शुभम गवई, रश्मी साळवी, तृप्ती शेडगे आणि अंकित मोहन यांच्या भूमिका चित्रपटात पाहायला मिळणार आहेत.
स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासातील एका महत्त्वपूर्ण पर्वाची ओळख नव्या पिढीला करून देण्याबरोबरच क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या विचारांचा वारसा अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न ‘पत्री सरकार 1942’मधून करण्यात आला आहे. इतिहासातील हा धगधगता अध्याय अनुभवण्यासाठी प्रेक्षकांना २० नोव्हेंबरपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार असून, त्या दिवशी हा चित्रपट संपूर्ण महाराष्ट्रातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
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