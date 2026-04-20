'पती पत्नी और वो 2' चित्रपटाचा टीझर रिलीज, पाहा व्हिडिओ...

'पती पत्नी और वो 2' या चित्रपटाचा टीझर रिलीज करण्यात आला आहे. यावेळी चित्रपटात तीन अभिनेत्री दिसणार आहेत.

Published : April 20, 2026 at 1:07 PM IST

मुंबई : 'पती पत्नी और वो 2' या चित्रपटाचा टीझर हा प्रदर्शित करण्यात आला आहे. यामध्ये आयुष्मान खुराना 'प्रजापती पांडे'च्या भूमिकेत दिसत आहे, जो सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंग आणि वामिका गब्बी यांच्याबरोबर रोमांन्स करताना दिसेल. मुदस्सर अझीझ दिग्दर्शित हा विनोदी चित्रपट आता 15 मे, 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. 2019च्या सुपरहिट कॉमेडी चित्रपट 'पती, पत्नी और वो'नंतर, त्याचा सीक्वेल 'पती, पत्नी और वो 2'चा अधिकृत टीझर प्रदर्शित झाला आहे. यावेळी फक्त पात्रचं बदलली नाहीत, तर कहाणीमध्ये थोडा ट्विस्ट आला आहे.

'पती, पत्नी और वो 2'चा टीझर रिलीज : या चित्रपटामध्ये एक मजेशीर प्रवास दाखविला जाणार आहे. 'पती, पत्नी और वो 2'मध्ये आयुष्मान खुराना, जो एकाच नाही तर तीन सौंदर्यवतींच्या प्रेमात अडकडतो. या चित्रपटाच्या टीझरची सुरुवात एका जुनी आठवणींच्या क्षणानं होते, ज्यात 'पती, पत्नी और वो'मधील पात्रांची ओळख करून दिली जाते. यानंतर प्रजापती पांडेची भूमिका साकारणाऱ्या आयुष्मान खुरानाला दाखविण्यात येते. यानंतर टीझरवरून हे स्पष्ट होतं की, यावेळी आयुष्मान हा नक्कीच धमाका करेल. चित्रपटाची टॅगलाइन आणि टीझर हा गोंधळ, रोमान्स आणि कॉमेडीचं मिश्रण आहे.

'पती पत्नी और वो 2' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटाची स्टारकास्ट पूर्ण बदलविण्यात आली आहे. मागील भागात कार्तिक आर्यन दोन स्त्रियांमध्ये (भूमी पेडणेकर आणि अनन्या पांडे) यांच्यात अडकलेला असल्याचा दिसतो. आता 'पती पत्नी और वो 2' चित्रपटामध्ये तीन अभिनेत्रींच्या उपस्थितीमुळं प्रेक्षकांची देखील उत्सुकता वाढत आहे. टीझरमध्ये आयुष्मान या तिघींबरोबर जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत असताना एका गंभीर परिस्थितीत अडकतो. चित्रपटामध्ये विजय राज हे देखील एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत आहेत. आता चित्रपटामध्ये त्यांच्या कॉमेडीमुळं प्रेक्षकांचं खूप मनोरंजन होईल. दरम्यान 'पती पत्नी और वो 2'चं दिग्दर्शन मुदस्सर अझीझ यांनी केलंय. या चित्रपटाची निर्मिती भूषण कुमार यांच्या टी-सीरीज आणि बीआर स्टुडिओजच्या बॅनरखाली झाली आहे. हा चित्रपट आधी होळीच्या दिवशी प्रदर्शित होणार होता, मात्र याची तारीख बदलविण्यात आली आहे. दरम्यान या चित्रपटाचा टीझर हा रोलरकोस्टर राईडसारखा आहे.

