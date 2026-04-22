ETV Bharat / entertainment

पार्थ समथाननं सोशल मीडियापासून घेतला ब्रेक, पोस्ट व्हायरल...

टीव्ही अभिनेता पार्थ समथाननं आता सोशल मीडियापासून ब्रेक घेतला आहे. अभिनेत्यानं असा निर्णय का घेतला यामागील कारणही समोर आलं आहे.

पार्थ समथान (Photo - IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 22, 2026 at 10:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - टीव्ही अभिनेता पार्थ समथाननं सोशल मीडियावरून ब्रेक घेतला आहे. अभिनेत्यानं अलीकडेच त्याच्या इंस्टाग्रामवर स्टोरी शेअर केली असून, काही लोक बनावटी अकाउंटद्वारे त्याच्याबद्दल अपमानजनक कमेंट्स करून त्याचा कुटुंबाचा छळ करत असल्याचं उघड करत आहे. पार्थनं सांगितलं की, यामागे कोण आहे हे त्याला कदाचित माहीत आहे, मात्र त्याचं नाव घेण्यात काही अर्थ नाही. त्यामुळं तो सध्या सोशल मीडियापासून स्वतःला दूर ठेवत आहे. पार्थनं याप्रकरणी एक स्टोरी शेअर केली आहे. त्यानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'मी नेहमीच एक शांत आणि सकारात्मक व्यक्ती राहिलो आहे, जो सकारात्मक गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करतो. पण अलीकडे माझ्या लक्षात आलं आहे की, काही लोकांनी बनावटी अकाउंट तयार केली आहेत. माझ्याबद्दल आणि माझ्या कुटुंबाबद्दल वाईट कमेंट्स पोस्ट करत आहेत. हे धक्कादायक आणि दुःखदायक आहे. माझ्या मनात प्रचंड राग आहे. यामागे कोण आहे, हे मला कदाचित माहीत आहे. पण कोणाचेही नाव घेण्यात काही अर्थ नाही.'

पार्थ समथाननं केली पोस्ट : पार्थनं त्याच्या पुढच्या स्टोरीमध्ये #detox या हॅशटॅगसह लिहिलं, 'मी सोशल मीडियावरून ब्रेक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सायबर गुन्हे विभागाकडं तक्रार करून मी स्वतःला आणखी थकवू शकत नाही. मी माझ्या आयुष्यावर आणि माझ्या 'माहिद' या भूमिकेवर लक्ष केंद्रित करत आहे.' पार्थ आणि त्याच्या 'सहर होने को है' या मालिकेबद्दल नकारात्मक कमेंट्स करण्यात आल्या होत्या. याशिवाय सोशल मीडियावर पार्थच्या विरोधात पोस्ट्स देखील लिहिल्या गेल्या होत्या. हा ट्रेंड काही काळापासून सुरू असून पार्थच्या चाहत्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली. मात्र, या ऑनलाइन छळामुळं तो इतका अस्वस्थ झाला की त्यानं सोशल मीडियावरून ब्रेक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पार्थ समथानची पोस्ट (पार्थ समथानची पोस्ट)
पार्थ समथानची (पार्थ समथानची पोस्ट)

'सेहर होने को है' मालिका : पार्थ समथानच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तो सध्या कलर्स टीव्हीवरील 'सेहर होने को है' या मालिकेत माहिदची भूमिका करत आहे. त्याच्या कामाचे सोशल मीडियावर खूप कौतुक होत आहे. अलीकडेच, पार्थ ही मालिका सोडत असल्याची बातमी समोर आली होती. मात्र, त्यानं स्वतःच स्पष्ट केलं की तो मालिका सोडतही नाहीये. या मालिकेत मुख्य भूमिकेत पार्थ आणि अभिनेत्री ऋषिता कोठारी आहेत. या दोघांची जोडी प्रेक्षकांना खूप आवडत आहे.

TAGGED:

PARTH SAMTHAAN
ONLINE HARASSMENT
PARTH SAMTHAAN TROUBLED
पार्थ समथान
PARTH SAMTHAAN TROUBLED BY ONLINE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.