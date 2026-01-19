ETV Bharat / entertainment

'मी मराठी आहे', पार्थ समथाननं मातृभाषेतील मराठी चित्रपटात काम करण्याची केली इच्छा व्यक्त...

पार्थ समथान आता चर्चेत आला आहे. त्यानं मराठी बोलून सर्वांना चकित केलं असून अभिनेत्यानं एक मोठा खुलासा केला आहे.

Parth Samthaan
पार्थ समथान (Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 19, 2026 at 12:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : हिंदी टीव्ही इंडस्ट्रीतून प्रेक्षकांच्या मनात जागा निर्माण करणारा अभिनेता पार्थ समथान हा सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे. आता त्याच्याबद्दल सोशल मीडियावर अनेकजण बोलत आहेत. पार्थ समथानचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तो बऱ्याच मुलीचा क्रश असून त्याच्या मालिका अनेकजण पाहातात. टीव्ही इंडस्ट्रीत पार्थ समथान महागड्या अभिनेत्यापैकी एक आहे. आता तो कलर्स टीव्हीवरील 'सेहेर होने को हैं' या टीव्ही मालिकेत प्रमुख भूमिकेत काम करत आहे. या मालिकेमध्ये सध्या विवाह सोहळा दाखविण्यात आला आहे. विवाह सोहळ्यादरम्यान पार्थची एक मुलाखत घेण्यात आली. यामध्ये त्याला अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. त्यानं यावेळी मालिकेबाबत काही विशेष गोष्टी सांगितल्या.

पार्थ समथान केला खुलासा : मात्र या मुलाखतीत, पार्थनं एक अशी गोष्टी सांगितली, ज्यामुळं प्रत्येकाला एक मोठा धक्का बसला. यावेळी त्यानं सांगितलं, "मी खूप उत्तम मराठी बोलतो. खरंतर लोकांना माहित नाही की, मी मराठी आहे. मी पुण्याचाच आहे. अनेकांना वाटतं की मी नॉर्थ इंडियन आहे. पण मी महाराष्ट्राचा आहे. मला उत्तम मराठी येते." पुढं त्यानं म्हटलं, "मी आपला माणूस आहे. लोकांना वाटतं की मी तिकडचा आहे, पण मी मराठी आहे." यावेळी त्यानं स्पष्टपणे सांगितलं की, तो पुण्याचा असून तो खूप चांगला मराठी बोलू शकतो. तसेच त्यानं मराठी चित्रपटसृष्टीमध्ये काम करण्याची देखील इच्छा व्यक्त केली, चांगला मराठी प्रोजेक्ट असेल आणि कुठलाही भूमिका असेल, तो करण्यासाठी सज्ज असल्याचं देखील त्यानं सांगितलं.

पार्थ समथानबद्दल : आता पार्थचा मराठी बोलत असताना हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड वेगान व्हायरल झाला आहे. यावेळी त्यानं सांगितलं की, त्यानं यापूर्वी मराठीत कुठलीही मुलाखत दिली नाही, तो पहिल्यांदा मराठीमध्ये मुलाखत देत आहे. आता पार्थच्या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओवर अनेकजण त्याचे कौतुक करत आहेत. या व्हिडिओवर काहीजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. अभिनेत्याच्या तोंडातून मराठीचे बोल एकूण अनेकजण आता प्रभावित झाले आहेत. याशिवाय अनेक तरूणी आश्चर्यचकीत झाल्या आहेत. दरम्यान पार्थबद्दल सांगायचं झालं तर , त्यांची इन्स्टाग्रामवर फॅन फॉलोइंग जास्त आहे. तो काही दिवसापूर्वी 'सीआयडी 2'मध्ये दिसला होता. याशिवाय तो 'कसौटी जिंदगी की 2' या मालिकेत देखील दिसला होता. या मालिकेनंतर तो घराघरात लोकप्रिय झाला होता.

हेही वाचा :

  1. शिवाजी साटम यांना 'सीआयडी 2'मधून काढल्याची बातमी आली समोर , पार्थ समथान एसीपी प्रद्युम्नची घेईल जागा ?
  2. रसूल पुकुट्टीच्या ‘पिहरवा’मध्ये आलियासोबत झळकणार पार्थ समथान?
  3. कोरोनाची बाधा झालेला अभिनेता पार्थ समथान एकताच्या नव्या मालिकेचा होणार हिरो

TAGGED:

PARTH SAMTHAAN
PARTH SAMTHAAN MARATHI ROOTS
PARTH SAMTHAAN REACTION
पार्थ समथान
PARTH SAMTHAAN NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.