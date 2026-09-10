ETV Bharat / entertainment

परिणीती चोप्रा स्टारर 'शक: ट्रस्ट नो वन'चा ट्रेलर प्रदर्शित, पाहा व्हिडिओ...

परिणीती चोप्रा 'शक: ट्रस्ट नो वन' वेब सीरीजद्वारे ओटीटीवर पदार्पण करत आहे. निर्मात्यांनी या सीरीजचा ट्रेलर प्रदर्शित केला आहे.

Shaque: Trust No One trailer is out
'शक: ट्रस्ट नो वन'चा ट्रेलर प्रदर्शित (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 10, 2026 at 6:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : नेटफ्लिक्सनं आपल्या आगामी मिस्ट्री थ्रिलर 'शक: ट्रस्ट नो वन'चा ट्रेलर रिलीज केला आहे. अभिनेत्री परिणीती चोप्रा वेब सीरीजद्वारे ओटीटीवर पदार्पण करत आहे. या वेब सीरीजमध्ये ती एका आईची भूमिका साकारताना दिसणार आहे. ही वेब सीरीज विश्वास, शंका आणि अगदी जवळच्या नात्यांमध्येही रहस्यांचा शोध घेणारी असणार आहे. ही वेब सीरीज 24 सप्टेंबर रोजी ओटीटीवर प्रदर्शित होणार आहे.

'शक: ट्रस्ट नो वन'चा ट्रेलर रिलीज : निर्मात्यांनी गुरुवार, 10 सप्टेंबर रोजी 'शक: ट्रस्ट नो वन'चा ट्रेलर सोशल मीडियावर रिलीज करून परीच्या चाहत्यांना एक भेट दिली आहे. दरम्यान वेब सीरीजचा ट्रेलर रिलीज करत कॅप्शनमध्ये लिहिलं, "या केसच्या गुंतागुंतीतून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे 'शक'. 'शक: ट्रस्ट नो वन' 24 सप्टेंबरपासून फक्त नेटफ्लिक्सवर पाहा.' दरम्यान या सीरीजबद्दल प्रेक्षक खूप उत्सुक आहेत. 'शक: ट्रस्ट नो वन'मध्ये प्रेक्षकांना परीचा एक वेगळा अंदाज पाहायला मिळणार आहे.

'शक: ट्रस्ट नो वन'मधील कलाकार : 'शक: ट्रस्ट नो वन'चा ट्रेलरची सुरुवात परिणीतीच्या मुलीला जन्म देण्यानं होते. ती आपल्या मुलीचे जगात स्वागत करते. ती आपल्या मुलीला वचन देते की, ती तिची काळजी घेईल. ताहिर राज, परिणीती आणि तिची मुलगी यांचे एक आनंदी कुटुंब तयार होताना दाखवले आहे. मग, मध्यरात्री, एक नर्स परिणीतीच्या वॉर्डमध्ये येते आणि तिच्या मुलीला घेऊन जाते, आणि येथूनच खरी कथा सुरू होते. आता ही सीरीज कशी असे हे काही दिवसात समजेल.

'शक: ट्रस्ट नो वन'मधील कलाकार : या वेब सीरीजमध्ये जेनिफर विंगेट, अनुप सोनी, सोनी राजदान, हरलीन सेठी, ताहिर राज भसीन, सुमीत व्यास आणि ध्रुव चौधरी यांचा समावेश आहेत. 'शक: ट्रस्ट नो वन' ही सीरीज डी'सिल्वा यांनी दिग्दर्शित केली आहे. सपना मल्होत्रा ​​आणि सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ​​यांनी याची निर्मित केली आहे.

हेही वाचा :

  1. परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढा यांनी त्यांच्या मुलाची पहिली झलक केली शेअर , नाव एका महिन्यानंतर झालं उघड...
  2. परिणीती चोप्रा - राघव चड्ढा यांच्या घरी झालं चिमुकल्याचं आगमन...
  3. लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढा यांची मजेशीर पोस्ट व्हायरल...

TAGGED:

SHAQUE TRUST NO ONE TRAILER
PARINEETI CHOPRA
SHAQUE TRUST NO ONE TRAILER IS OUT
परिणीती चोप्रा
MYSTERY THRILLER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.