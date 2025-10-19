परिणीती चोप्रा - राघव चड्ढा यांच्या घरी झालं चिमुकल्याचं आगमन...
अभिनेत्री परिणीती चोप्रा आणि राघव चड्ढा पालक झाले आहेत. आता अभिनेत्रीनं एका चिमुकल्याला जन्म दिला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2025 at 4:53 PM IST|
Updated : October 19, 2025 at 5:14 PM IST
मुंबई : बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री परिणीती चोप्रा तिच्या गरोदरापणामुळं चर्चेत होती. लग्नाच्या दोन वर्षांनंतर अभिनेत्री आणि तिचा पती राघव चड्ढा पालक झाले आहेत. परिणीती चोप्रानं २५ ऑगस्ट रोजी इंस्टाग्राम अकाउंटवर तिच्या गरोदरपणाची बातमी चाहत्यांबरोबर शेअर केली होती. आता अशी बातमी आली आहे की, अभिनेत्रीची प्रसूती झाली आहे. राघव चड्ढा परिणीतीला रुग्णालयात घेऊन गेला होता. मिळालेल्या माहितीनुसार परिणीती चोप्राला प्रसूती मुलगा झाला आहे. सध्या राघव चढ्ढा देखील आपल्या पत्नीची काळजी घेत आहे. दरम्यान कालच बातमी आली की, परिणीती चोप्रा डिलिव्हरीसाठी दिल्लीत गेली होती. आता परीच्या घरी चिमुक्याचं आगमन झाल्यानंतर चोप्रा आणि चड्ढा परिवारांमध्ये खुशचं वातावरण निर्माण झालं आहे. दिवाळीच्या खास प्रसंगी परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढा त्यांनी बाळाचं स्वागत केलं आहे. दरम्यान आता परी आणि राघव यांनी एक संयुक्त पोस्ट शेअर केली आहे . यामध्ये त्यांनी कॅप्शनमध्ये नजर न लागण्याचा आय पोस्टवर शेअर केला आहे. या पोस्टवर लिहिलं गेलं आहे, 'तो अखेर आला आहे! आमचा बाळ मुलगा. आणि आम्हाला खरोखरच पूर्वीचे आयुष्य आठवत नाही! हात भरलेले आहेत, आमची मन भरलेली आहेत. आधी आम्ही एकमेकांना होतो, आता आमच्याकडे सर्वकाही आहे. परिणीती आणि राघव.'
अभिनेत्री परिणीती चोप्राची पोस्ट : दरम्यान काही दिवसांपूर्वी परिणीती चोप्रानं तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला होता, यामध्ये तिनं पिझ्झा खाताना दिसली होती. गरोदरपणामध्ये तिची पिझ्झा खाण्याची इच्छा झाली होती. तसेच परिणीती चोप्रा सोशल मीडियावरही खूप सक्रिय आहे. ती अनेकदा चाहत्यांशी संपर्कात राहण्यासाठी फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत असते. दरम्यान अभिनेत्रीनं २४ सप्टेंबर २०२३ रोजी राघव चढ्ढाबरोबर लग्न केलं होतं. या दोघांनी राजस्थानमध्ये खूप थाटात लग्न केल्यानंतर दोघेही खूप चर्चेत आले होते. परी आणि राघव यांच्या लग्नात फक्त कुटुंब आणि जवळचे मित्र उपस्थित होते.
परिणीती चोप्राचं वर्कफ्रंट : दरम्यान परिणीतीच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ती शेवटी 'अमर सिंग चमकीला' या चित्रपटामध्ये दिसली होती. हा चित्रपट अनेकांना आवडला होता. या चित्रपटामध्ये तिच्याबरोबर गायक - अभिनेता दिलजीत दोसांझ दिसला होता. या चित्रपटासाठी परिणीती चोप्रा आणि दिलजीत यांचं खूप कौतुक करण्यात आलं होतं.
