ETV Bharat / entertainment

परिणीती चोप्रा - राघव चड्ढा यांच्या घरी झालं चिमुकल्याचं आगमन...

अभिनेत्री परिणीती चोप्रा आणि राघव चड्ढा पालक झाले आहेत. आता अभिनेत्रीनं एका चिमुकल्याला जन्म दिला आहे.

Parineeti chopra
परिणीती चोप्रा (परिणीती चोप्रा (IANS))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 19, 2025 at 4:53 PM IST

|

Updated : October 19, 2025 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री परिणीती चोप्रा तिच्या गरोदरापणामुळं चर्चेत होती. लग्नाच्या दोन वर्षांनंतर अभिनेत्री आणि तिचा पती राघव चड्ढा पालक झाले आहेत. परिणीती चोप्रानं २५ ऑगस्ट रोजी इंस्टाग्राम अकाउंटवर तिच्या गरोदरपणाची बातमी चाहत्यांबरोबर शेअर केली होती. आता अशी बातमी आली आहे की, अभिनेत्रीची प्रसूती झाली आहे. राघव चड्ढा परिणीतीला रुग्णालयात घेऊन गेला होता. मिळालेल्या माहितीनुसार परिणीती चोप्राला प्रसूती मुलगा झाला आहे. सध्या राघव चढ्ढा देखील आपल्या पत्नीची काळजी घेत आहे. दरम्यान कालच बातमी आली की, परिणीती चोप्रा डिलिव्हरीसाठी दिल्लीत गेली होती. आता परीच्या घरी चिमुक्याचं आगमन झाल्यानंतर चोप्रा आणि चड्ढा परिवारांमध्ये खुशचं वातावरण निर्माण झालं आहे. दिवाळीच्या खास प्रसंगी परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढा त्यांनी बाळाचं स्वागत केलं आहे. दरम्यान आता परी आणि राघव यांनी एक संयुक्त पोस्ट शेअर केली आहे . यामध्ये त्यांनी कॅप्शनमध्ये नजर न लागण्याचा आय पोस्टवर शेअर केला आहे. या पोस्टवर लिहिलं गेलं आहे, 'तो अखेर आला आहे! आमचा बाळ मुलगा. आणि आम्हाला खरोखरच पूर्वीचे आयुष्य आठवत नाही! हात भरलेले आहेत, आमची मन भरलेली आहेत. आधी आम्ही एकमेकांना होतो, आता आमच्याकडे सर्वकाही आहे. परिणीती आणि राघव.'

अभिनेत्री परिणीती चोप्राची पोस्ट : दरम्यान काही दिवसांपूर्वी परिणीती चोप्रानं तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला होता, यामध्ये तिनं पिझ्झा खाताना दिसली होती. गरोदरपणामध्ये तिची पिझ्झा खाण्याची इच्छा झाली होती. तसेच परिणीती चोप्रा सोशल मीडियावरही खूप सक्रिय आहे. ती अनेकदा चाहत्यांशी संपर्कात राहण्यासाठी फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत असते. दरम्यान अभिनेत्रीनं २४ सप्टेंबर २०२३ रोजी राघव चढ्ढाबरोबर लग्न केलं होतं. या दोघांनी राजस्थानमध्ये खूप थाटात लग्न केल्यानंतर दोघेही खूप चर्चेत आले होते. परी आणि राघव यांच्या लग्नात फक्त कुटुंब आणि जवळचे मित्र उपस्थित होते.

परिणीती चोप्राचं वर्कफ्रंट : दरम्यान परिणीतीच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ती शेवटी 'अमर सिंग चमकीला' या चित्रपटामध्ये दिसली होती. हा चित्रपट अनेकांना आवडला होता. या चित्रपटामध्ये तिच्याबरोबर गायक - अभिनेता दिलजीत दोसांझ दिसला होता. या चित्रपटासाठी परिणीती चोप्रा आणि दिलजीत यांचं खूप कौतुक करण्यात आलं होतं.

हेही वाचा :

  1. लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढा यांची मजेशीर पोस्ट व्हायरल...
  2. परिणीती चोप्रा आणि राघव चड्ढा यांच्या घरी लवकरच हलणार पाळणा, पोस्ट व्हायरल...
  3. परिणीती चोप्रानं राघव चड्ढाच्या अभिनय क्षेत्रात पदार्पण करण्यावर केलं 'हे' विधान...
Last Updated : October 19, 2025 at 5:14 PM IST

TAGGED:

PARINEETI ADMITTED IN HOSPITAL
PARINEETI CHOPRA
परिणीती चोप्रा
RAGHAV CHADHA
PARINEETI CHOPRA DELIVERY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.