परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढा यांनी त्यांच्या मुलाची पहिली झलक केली शेअर , नाव एका महिन्यानंतर झालं उघड...

परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढा यांनी त्यांच्या मुलाची झलक शेअर करून नावाची घोषणा केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2025 at 1:31 PM IST
मुंबई : अभिनेत्री परिणीती चोप्रा आणि राघव चड्ढा यांचं २०२३ मध्ये लग्न झालं. लग्नाच्या दोन वर्षांनंतर या जोडप्यानं एका मुलाचं स्वागत केलंय. परिणीती आणि राघव यांनी १९ ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या मुलाचे स्वागत केलं. या जोडप्यानं सोशल मीडियावर त्यांच्या लहान मुलाच्या आगमनाची घोषणा केली. आज या जोडप्यानं मुलाच्या जन्माच्या एक महिन्यानंतर त्याच्या नाव काय असेल याबद्दल माहिती दिली आहे. १९ नोव्हेंबर रोजी परिणीती आणि राघव यांनी त्यांच्या लाडक्या मुलाची पहिली झलक शेअर करत आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'जलस्य रूपम, प्रेमस्य स्वरूपम, तत्र आणि नीर, आमच्या मनाला जीवनाच्या अनंत थेंबात शांती मिळाली, आम्ही त्याचं नाव नीर ठेवलं, शुद्ध, दिव्य, अमर्याद.'
परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढा यांच्या मुलाच्या नावाचा अर्थ : नीर, म्हणजे, 'जसे पाण्याचे कोणतेही निश्चित रूप नसते, ते ज्या साच्यात असते त्याच साच्याचे आकार घेते, त्याचप्रमाणे प्रेमाचेही कोणतेही निश्चित रूप नसते, ते ज्या साच्यात ठेवले जाते त्याच्याशी जुळवून घेते आणि याच पाण्यात, दोन्ही रूपे विलीन होतात, म्हणजेच ते निसर्गात एकमेकांशी जोडलेले असतात.' नीर या नावाचा अर्थ खूप सुंदर आहे. दरम्यान चाहते आणि सेलिब्रिटी या जोडप्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहेत. गौहर खान, सबा पटौदी खान, भारती सिंग आणि निमरत कौर यांच्यासह अनेक सेलिब्रिटी यांनी या दोघांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. दरम्यान शेअर केलेल्या फोटोमध्ये हे जोडपे त्यांच्या मुलाच्या पाय चुंबन घेत आहे. दुसऱ्यामध्ये, ते त्याचे पाय हातात धरून असल्याचे दिसत आहेत.
परिणीती चोप्राचं वर्कफ्रंट : परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढा हे सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहेत. त्यांचे फोटो हे अनेकांना आवडतात. दरम्यान परिणीती चोप्रा आणि राघव चड्ढा सध्या पालक होण्याचा आनंद साजरा करत आहेत. तसेच परीच्या वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर ती रेन्सिल डी सिल्वा दिग्दर्शित एक अनटाइटल नेटफ्लिक्स मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज आणि 'जहूर' नावाचा एक चित्रपटात दिसणार आहे. याशिवाय ती 'शिद्दत २'मध्येही काम करणार आहे. दरम्यान ती शेवटी 'अमर सिंग चमकिला' चित्रपटामध्ये दिसली होती. या चित्रपटामध्ये तिच्याबरोबर दिलजीत दोसांझ हा कलाकार दिसला होता. हा चित्रपट अनेकांना पसंत आला होता.
