परेश रावल अभिनीत 'द ताज स्टोरी' कायदेशीर अडचणीत, बंदी घालण्याची केली गेली मागणी...
परेश रावल यांचा प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'द ताज स्टोरी' आता अडचणीत सापडला आहे. या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2025 at 11:58 AM IST
मुंबई - परेश रावल स्टारर आगामी चित्रपट 'द ताज स्टोरी' ३१ ऑक्टोबर रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. आता यापूर्वी हा चित्रपट कायदेशीर अडचणीत सापडला आहे. अयोध्येतील भाजप प्रवक्ते रजनीश सिंह यांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे चित्रपटावर बंदी घालण्यासाठी मागणी करत तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी असा दावा केला की, 'द ताज स्टोरी' हा चित्रपट मे २०२२ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेच्या विषयावर आधारित आहे. रजनीश यांनी त्यांच्या याचिकेत ताजमहालमधील २२ बंद खोल्या उघडण्याची मागणी केली होती. यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता हे स्मारक मूळतः एक मंदिर होते. त्यांनी १७ व्या शतकातील रचनेचा अभ्यास करण्यासाठी आणि स्पष्ट उत्तर देण्यासाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) च्या सदस्यांसह एक समिती स्थापन करण्याची विनंती केली होती. उच्च न्यायालयानं मे २०२२ मध्ये या याचिकेला फेटाळून लावले होते.
'द ताज स्टोरी' चित्रपट आला अडचणीत : दरम्यान सोमवारी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ (CBFC) यांना दिलेल्या तक्रारीत सिंह यांनी म्हटलं आहे, "मी ताजमहालमधील २२ बंद खोल्या उघडण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. माझा उद्देश फक्त पारदर्शकता आणि ऐतिहासिक तथ्यांची पडताळणी सुनिश्चित करणे हा होता. मला कळले आहे की, 'द ताज स्टोरी' हा चित्रपट माझ्या याचिकेच्या विषयावर आधारित आहे." याशिवाय त्यांनी असाही दावा केला की, चित्रपटाचे पोस्टर्स, प्रमोशनल मटेरियल आणि कथानक त्यांच्याकडून परवानगी न घेता न्यायालयीन विषय आणि याचिकेचा संदर्भ दिशाभूल करणारा आहे.
'द ताज स्टोरी' चित्रपटाबद्दल : पुढं त्यांनी सांगितलं, "हे माझ्या बौद्धिक आणि कायदेशीर अधिकारांचे उल्लंघन आहे. न्यायालयीन प्रकरणाचा व्यावसायिक वापर देखील अयोग्य आहे. अशा चित्रपटाचे प्रदर्शन फक्त न्यायालयीन प्रक्रियेवर परिणाम करू शकत नाही तर सामाजिक आणि धार्मिक भावनांमध्ये अनावश्यक तणाव निर्माण करू शकते." त्यांनी आता 'द ताज स्टोरी'च्या सार्वजनिक प्रदर्शनावर तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी आता केली आहे. तसेच त्यांनी चित्रपटाची कहाणी आणि मजकूराची चौकशी करण्याचं देखील नमूद केलं आहे. दरम्यान 'द ताज स्टोरी' हा चित्रपट तुषार अमरीश गोयल यांनी लिहिला आणि दिग्दर्शित केला आहे. या चित्रपटाची निर्मिती ही सुरेश झा यांनी केली आहे. यामध्ये परेश रावल मुख्य भूमिकेत आहे. याशिवाय चित्रपटात अमृता खानविलकर, झाकीर हुसेन, नमित दास आणि स्नेहा वाघ यांच्याही विशेष भूमिका आहेत.
हेही वाचा :