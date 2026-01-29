ETV Bharat / entertainment

तांत्रिक अडचणींमुळं 'हेरा फेरी 3' चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी विलंब, परेश रावल यांनी केला खुलासा...

परेश रावल यांनी 'हेरा फेरी 3' चित्रपटाच्या रिलीजबद्दल काही गोष्टी उघड केल्या आहेत. हा चित्रपट आता प्रेक्षकांना उशीरा पाहायला मिळेल.

Hera Pheri 3
'हेरा फेरी 3' (ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 29, 2026 at 10:51 AM IST

मुंबई - बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी आणि परेश रावल यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'हेरा फेरी' चित्रपट प्रेक्षकांना खूप पसंत आहे. या चित्रपटाचा दुसरा पार्ट देखील प्रेक्षकांना आवडला होता. आता या चित्रपटाचा तिसरा पार्टही प्रदर्शित होण्याच्या मार्गावर आहे. गेल्या वर्षी परेश रावलनं या चित्रपटामध्ये काम करण्यास नकार दिला होता, त्यामुळं या चित्रपटाच्या बनण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. त्यानंतर अक्षय कुमारनं परेश रावल यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई केली होती. यानंतर काही गोष्टी बिघडल्या होत्या, मात्र त्यानंतर ठीक झाल्या. अक्षय आणि परेश रावल यांच्यामधील वाद मिटला. आता परेश यांनी चित्रपटाबद्दल बोलताना सांगितले आहे की, "तांत्रिक अडचणींमुळं याचे प्रदर्शन लांबत आहे, मात्र चित्रपट नक्कीच येईल."

परेश रावलनं 'हेरा फेरी 3'बद्दल केलं विधान : दरम्यान परेश रावलनं कायदेशीर मुद्द्याबद्दल सांगितलं की, "अक्षय कुमारनं माझ्याविरुद्ध केलेल्या 25 कोटी रुपयांच्या खटल्याभोवती, जो काही वाद आहे तो ठीक आहे. हे सर्व कासवाच्या छापाच्या अगरबत्तीसारखे आहे." बाबूराव या त्यांच्या व्यक्तिरेखेबद्दल रावल यांनी सांगितलं की, "बाबू रावशिवाय 'हेरा फेरी' बनवण्याचा विचार केला तर ते एक डिजास्टर ठरेल. म्हणून प्रकरण अगदी सोपे आहे. जर दोघांमधील हा वाद मिटला तर मी कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करेन. चित्रपट नक्कीच बनवला जाईल, १०० टक्के." सध्या अक्षय कुमार आणि परेश रावल यांचे चाहते 'हेरा फेरी 3' चित्रपटाच्या रिलीजची वाट पाहात आहेत. या चित्रपटावर लवकरच काम केले जाणार आहे. 'हेरा फेरी 3' चित्रपटाचे दिग्दर्शन प्रियदर्शन करणार आहे.

'हेरा फेरी 3' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटामध्ये अक्षय कुमार श्यामच्या भूमिकेत, सुनील शेट्टी राजूच्या भूमिकेत आणि परेश राव बाबूरावच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती निर्माता फिरोज ए. नाडियाडवाला करत आहे. दरम्यान 'हेरा फेरी 3' चित्रपटाचा पहिला पार्ट हा 31 मार्च 2000मध्ये आला होता. यानंतर चित्रपटाचा दुसरा भाग हा 9 जून 2006मध्ये आला. हे दोन्ही भाग सुपरहिट झाले होते. आता या 'हेरा फेरी 3'कडून देखील तिच अपेक्षा आहे.

