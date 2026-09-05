पंकज त्रिपाठी आणि दिव्येंदू शर्मा स्टारर 'मिर्झापूर: द मुव्ही'नं प्रेक्षकांना केलं प्रभावित
पंकज त्रिपाठी आणि दिव्येंदू शर्मा अभिनीत 'मिर्झापूर: द मुव्ही'ची पहिल्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर किती झाली कमाई, याबद्दल जाणून घ्या...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2026 at 11:23 AM IST
हैदराबाद : 'मिर्झापूर - द मुव्ही' 4 सप्टेंबर रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाला. निर्मात्यांनी हा चित्रपट हिंदी तसेच तेलुगूमध्ये प्रदर्शित केल्यानं या चित्रपटाला आणखीच फायदा झाला आहे. 'टॉक्सिक' आणि 'हनुमान अंश' चित्रपटांना देखील 'मिर्झापूर - द मुव्ही' मागे टाकले आहे. 'कालीन भैय्या' आणि 'मुन्ना भैय्या' यांच्या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर रिलीज झाल्यानंतर वर्चस्व गाजवले आहे. या चित्रपटाचा भारतातील 2026 मधील सर्वाधिक ओपनिंग मिळवणाऱ्या, चित्रपटांच्या यादीत याचाही समावेश करण्यात आला आहे. या चित्रपटाला परदेशी प्रेक्षकांकडूनही चांगलं प्रेम मिळत आहे. 'मिर्झापूर - द मुव्ही'च्या पहिल्या दिवसाची देशात कमाई किती झाली आहे, याबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
'मिर्झापूर - द मुव्ही'नं देशात धमाकेदार केली कमाई : 'मिर्झापूर - द मुव्ही'नं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी जबरदस्त कमाई केली आहे. या चित्रपटानं आपली छाप जगभरात पाडली आहे. हा चित्रपट क्राईम थ्रिलर असून यानं प्रेक्षाकांना खूप प्रभावित केलं आहे. सॅकनिल्क रिपोर्टनुसार या चित्रपटानं पहिल्या दिवशी 'ग्रॉस' कमाई 31.14 कोटी रुपये केली आहे. यानंतर एकूण 'नेट' कमाई 25.96 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. मात्र, भारतातील अंतिम कमाईची आकडेवारी अद्याप जाहीर व्हायची आहे.
'मिर्झापूर - द मुव्ही'चं झालं कौतुक : गुरमीत सिंग दिग्दर्शित 'मिर्झापूर - द मुव्ही' जगभरात 11,135 शोसह रिलीज झाला. यामध्ये एकूण 42.91% प्रेक्षक उपस्थिती होते. दरम्यान सकाळच्या शोमधील उपस्थिती ही फक्त 25% टक्के होती. आता हा चित्रपट शनिवारी आणि रविवारी चांगली कमाई करेल अशी अपेक्षा केली जात आहे. तसेच 'मिर्झापूर - द मुव्ही'ला समीक्षकांकडून भरभरून प्रशंसा मिळत आहे. याशिवाय चित्रपटामधील दिव्येंदू शर्माच्या 'मुन्ना भैय्या' या भूमिकेचं कौतुक सोशल मीडियावर होत आहेत. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर लवकरच 100 कोटींची कमाई करेल हे दिव्येंदू शर्माच्या चाहत्यांच्या पोस्टवर दिसून येत आहे.