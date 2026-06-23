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'पंचायत सीझन 5'मध्ये अनेक रोमांचक वळणे असतील' - दुर्गेश कुमार, सुनीता राजवार आणि अशोक पाठक यांनी केला खुलासा...

'पंचायत'चा पाचवा सीझन 2026मध्ये येणार आहे. या आगामी सीरीजबद्दल काही विशेष गोष्टी समोर आल्या आहेत.

Panchayat Season 5
'पंचायत सीझन 5' (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 23, 2026 at 5:14 PM IST

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हैदराबाद : टीव्हीएफची 'पंचायत' ही सर्वात लोकप्रिय मालिकांपैकी एक आहे. या मालिकेतील प्रत्येक भागानं आपल्या उत्कृष्ट कथाकथनाद्वारे प्रेक्षकांना खिळवून ठेवले. अलीकडेच एका कार्यक्रमादरम्यान, दुर्गेश कुमार, सुनीता राजवार आणि अशोक पाठक यांनी या मालिकेच्या अत्यंत अपेक्षित असलेल्या पुढील भागाबद्दल मोकळेपणानं चर्चा केली. विरोधी गटाचे पुन्हा सत्तेत आगमन झाल्यानंतर फुलेरा गावातील बदलत्या समीकरणांवर प्रकाश टाकताना, या कलाकारांनी गावाच्या भविष्यातील घडामोडींबद्दल काही संकेत दिले. कथेतील मुख्य गुपिते उघड न करता, त्यांनी असं सूचित केलं की, 'पंचायत सीझन 5'मध्ये कथेला एक नवीन वळण मिळेल आणि हा सीझन मागील, सीझन्सपेक्षा वेगळा आणि अधिक मनोरंजक असेल.

'पंचायत 5'बद्दल झाला खुलासा : ब्रिज भूषण आणि मंजू देवी यांच्याकडून ग्रामपंचायतीची सत्ता यशस्वीपणे आपल्या हातात घेणाऱ्या 'बनराकस' (भूषण) या पात्राची भूमिका साकारणाऱ्या दुर्गेश कुमारनं 'पंचायत 5'च्या कथानकावर चर्चा केली. मात्र, त्यानं टिप्पणी केली, "मी ते असेच उघड करू शकत नाही, अन्यथा प्रेक्षकांसाठी त्यातील विनोदाची गंमत (कॉमिक टायमिंग) खराब होईल. पण यावेळीही खूप मजा येणार आहे." दुर्गेशच्या मताशी सहमती दर्शवत अशोक पाठक (उर्फ बिनोद) म्हणाला, "खूप मजा येणार आहे. हा सीझन वेगळा आणि अनोखा असेल. यात अधिक उत्साह आणि उत्कंठा असेल." 'पंचायत सीझन 4'चा शेवट एका उत्कंठावर्धक वळणावर झाला होता, ज्यामुळं नवनिर्वाचित नेतृत्वाखाली फुलेराची धुरा शेवटी कोण सांभाळणार, हे जाणून घेण्याची प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढली आहे. गावाच्या पुढील उप-प्रधानाची ओळख अजूनही गुलदस्त्यात आहे, येत्या सीझनमध्ये हे गुपित उलगडेल आणि फुलेराचे राजकीय समीकरणही समोर येईल, अशी अपेक्षा आहे. याबद्दल विचारले असता, फुलेराच्या नवीन प्रधान 'क्रांती देवी'ची भूमिका साकारणाऱ्या सुनीता राजवार यांनी मिश्किलपणे म्हटलं, "कौटुंबिक गोष्टी कुटुंबातच राहतात. आम्ही त्या इथे उघड करणार नाही. आमच्या लेखकांनी खूप छान काम केलं आहे. पहिल्या सीझनपासून पाचव्या सीझनपर्यंत कथानकाचा ओघ कायम राखणे आणि गावातील साधेपणा आणि मनोरंजनाचा घटक यांचा समतोल साधणे ही काही सोपी गोष्ट नाही. पडद्यावर त्यांचे लेखन आणि कलाकारांचा अभिनय यांचा संगम पाहणे ही एक पर्वणीच ठरेल. जर आम्ही आताच सर्व काही सांगितलं, तर त्यातील मजा निघून जाईल."

'पंचायत' मालिका प्रचंड लोकप्रिय : 'पंचायत'च्या कलाकारांनी या मालिकेच्या पुढील सीझनबद्दलची उत्सुकता प्रचंड वाढवली आहे. जरी 'पंचायत'च्या पाचव्या सीझनच्या प्रदर्शनाची तारीख अद्याप जाहीर झाली नसली, तरी ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओनं पुष्टी केली आहे की, या महिन्यात नवीन भाग प्रदर्शित होण्यास सुरुवात होईल. 'दादासाहेब फाळके इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल अवॉर्ड्स 2025', 'आयफा (IIFA) डिजिटल अवॉर्ड्स 2025' (पहिली आवृत्ती) आणि 'आयकॉनिक गोल्ड अवॉर्ड्स 2026' यांसारखे अनेक पुरस्कार जिंकण्यासोबतच, 'पंचायत' ही मालिका सोशल मीडियावरही प्रचंड लोकप्रिय ठरली आहे. या मालिकेनं जितेंद्र कुमार आणि फैसल मलिक यांच्यासारख्या उत्कृष्ट कलाकारांची चित्रपटसृष्टीत नाव झालं आहे. 2020मध्ये पहिल्यांदा प्रदर्शित झालेली 'पंचायत' मालिका, ग्रामीण भारताचे वास्तववादी चित्रण आणि अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतलेल्या तरुणाची ग्रामपंचायत सचिव म्हणून काम करतानाची सहज-सोपी आणि मनाला भिडणारी कथा यामुळं अल्पावधीतच प्रेक्षकांची आवडती बनली. गेल्या काही वर्षांत, साधेपणा, विनोद आणि भावनिक खोली यामुळं या मालिकेला समीक्षकांचीही मोठी पसंती मिळाली आहे.

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