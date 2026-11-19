57 व्या 'इफ्फी'साठी पणजी नगरी सज्ज; उद्या सायंकाळी दिमाखदार उद्घाटन सोहळा
महोत्सवात जागतिक, आंतरराष्ट्रीय, आशियाई आणि भारतीय भाषातील चित्रपटांचे प्रीमियर होणार असून, यासाठी 7,000 हून अधिक प्रतिनिधींनी आधीच नोंदणी केली आहे.
Published : November 19, 2026 at 6:38 PM IST
पणजी - 57व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (इफ्फी) तयारी पूर्ण झाली असून गोवा मनोरंजन सोसायटी (ईएसजी) ते कला अकादमीपर्यंत दयानंद बांदोडकर मार्ग विद्युत रोषणाईने उजळून निघाला आहे. ईएसजीचे रस्त्यावरील मयुर स्वरूपातील प्रवेशद्वार मनमोहक दिसत असून हा महोत्सव साजरा करण्यासाठी राज्य सरकार, केंद्र सरकारचे चित्रपट महोत्सव संचालनालय सज्ज झाले आहे. महोत्सवासाठी नोंदणी केलेल्या सर्व वर्गातील प्रतिनिधींचे आगमन सुरू झाले असून उद्या शुक्रवारी 20 रोजी उद्घाटन सोहळा होणाऱ्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमवरील तयारी अंतिम टप्यात आहे. महोत्सवातील चित्रपटांचे प्रदर्शन ईएसजी संकुलातील आयनॉक्सच्या 4 थिएटरमध्ये त होणार असून तेथेच विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत.
पणजीतील कला अकादमीच्या बाहेरील फुटपाथवर उभारण्यात आलेल्या मंडपात इफ्फीच्या प्रवेश कार्डसाठी वितरण प्रक्रिया सुरू झाली असून तेथे कार्डे घेण्यासाठी प्रतिनिधींची गर्दी दिसून येत आहे. उद्घाटन सोहळा उद्या शुक्रवार दि. 20 नोव्हेंबर रोजी सायं. 5 वा. बांबोळी जवळील डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमवर रंगणार असून त्यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, राज्यपाल अशोक गजपती पुसापती राजू, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक आदी मंडळी उपस्थित राहणार आहेत. चित्रपट क्षेत्रातील नामवंत मान्यवर मंडळीदेखील उद्घाटन सोहळ्यासाठी हजेरी लावणार आहेत. उद्घाटन सोहळा हा फक्त निमंत्रितांसाठी असून त्यावरील वेगळ्या निमंत्रण प्रत्रिका देण्यात आल्या आहेत.
या महोत्सवात जागतिक, आंतरराष्ट्रीय, आशियाई आणि भारतीय भाषातील चित्रपटांचे प्रीमियर होणार असून, यासाठी 7,000 हून अधिक प्रतिनिधींनी आधीच नोंदणी केली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत 15 चित्रपट असतील, तर इंडियन पॅनोरमामध्ये 25 फीचर फिल्म्स आणि 20 नॉन-फीचर फिल्म्स प्रदर्शित केल्या जातील. या वर्षीच्या महोत्सवासाठी रशिया हा भागीदार देश आहे आणि स्पेन हा सन्माननीय देश आहे.
यावर्षीच्या नवीन आकर्षणांमध्ये ॲनिमेशन आणि 'फिल्म्स अबाऊट फिल्म्स' यावरील विशेष विभागांचा, तसंच विशेष स्क्रीनिंग, मास्टरक्लासेस, कार्यशाळा आणि पॅनल चर्चांचा समावेश आहे. या महोत्सवात 'वेव्ह्स फिल्म बाजार'चेही आयोजन केले जाईल, ज्यामुळे चित्रपट निर्मात्यांना निर्माते आणि चित्रपट उद्योगाशी जोडले जाण्याची संधी मिळेल.
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