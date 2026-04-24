ETV Bharat / entertainment

2027मध्ये 'वाराणसी', 'एनटीआरनील' आणि 'स्पिरिट' हे पॅन-इंडिया सिनेमाची नवी व्याख्या घडवतील?

‘धुरंधर’प्रमाणे 2027मध्ये रिलीज होणारे चित्रपट 'स्पिरिट', 'एनटीआरनील' आणि 'वाराणसी' हे पॅन-इंडिया सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर धमाका करेल अशी अपेक्षा केली जात आहे.

Varanasi And Spirit
'वाराणसी' आणि 'स्पिरिट' (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 24, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदरबाद : अभिनेता रणवीर सिंगच्या ‘धुरंधर’नं बॉक्स ऑफिसचे गणितच बदलून टाकले असून, कंटेंट आणि स्टारपॉवर यांचा प्रभावी संगम किती मोठा परिणाम करू शकतो, हे सिद्ध केलंय. या चित्रपटानं फक्त कमाईतच नव्हे, तर ओव्हरसीज मार्केटमध्येही नवे मापदंड निर्माण केले. त्यामुळं आगामी पॅन-इंडिया चित्रपटांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आता फक्त भव्यता पुरेशी नसून, दमदार कथा आणि प्रेक्षकांशी भावनिक नाते जोडणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. ‘धुरंधर’नंतर प्रेक्षकांच्या अपेक्षा उंचावल्या असून, नवीन चित्रपटांना त्या पातळीवर पोहोचण्यासाठी अधिक मेहनत घ्यावी लागणार आहे.

आता सर्वांचे लक्ष 2027 या वर्षाकडे लागले आहे, कारण मोठ्या पडद्यावर आतापर्यंतच्या सर्वात भव्य पॅन-इंडिया कथा अनुभवण्यासाठी प्रेक्षक सज्ज होत आहेत. हे चित्रपट फक्त भव्य निर्मितीमूल्यांपुरते मर्यादित नसून, कथनशैलीतही आमूलाग्र बदल घडवण्याच्या तयारीत आहेत. दृष्यवैभव, दमदार आशय आणि प्रभावी अभिनय यांच्या संगमातून हे प्रकल्प सिनेमाच्या चौकटी विस्तारतील, अशी चिन्हे दिसत आहेत. 'स्पिरिट’, ‘वाराणसी’ आणि 'एनटीआरनील’ या चित्रपटांमुळं भारतीय सिनेमा नव्या उंचीवर झेपावण्यास सज्ज झाला आहे. जागतिक स्तरावरील मांडणी आणि व्यापक अपील यांच्या बळावर हे चित्रपट सीमा ओलांडून पॅन-इंडिया सिनेमासाठी मोठं काहीतरी करेल अशी अपेक्षा आहे.

Spirit movie
'स्पिरिट' चित्रपट (पोस्टर)

'स्पिरिट' : ‘स्पिरिट’ हा एक दमदार अ‍ॅक्शन-ड्रामा चित्रपट असून तो मोठ्या पडद्यावर प्रेक्षकांना खिळवून ठेवेल, अशी अपेक्षा आहे. प्रभास एका वेगळ्याच आणि आधी न पाहिलेल्या अवतारात झळकणार असून, 'ॲनिमल' फेम संदीप रेड्डी वांगा यांच्या दिग्दर्शनाखाली ही कथा अधिक प्रभावीपणे साकारली जात आहे. तृप्ती डिमरी, विवेक ओबेरॉय आणि कंचना यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका या चित्रपटाला अधिक बळकटी देणाऱ्या ठरतील. 2027 मधील सर्वाधिक चर्चेत राहणाऱ्या चित्रपटांपैकी हा एक ठरण्याची शक्यता आहे.

NTR-Neel
'एनटीआरनील' (पोस्टर)

एनटीआरनील : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता जूनियर एनटीआर आणि ‘के.जी.एफ’ तसेच ‘सालार’सारखे यशस्वी चित्रपट देणारे दिग्दर्शक प्रशांत नील 'एनटीआरनील' या बहुप्रतीक्षित चित्रपटासाठी एकत्र आले आहेत. हा एक उच्च-ऊर्जेचा अ‍ॅक्शन थ्रिलर असून, त्यातील भव्य दृश्यरचना आणि प्रभावी अभिनय पॅन-इंडिया कथनशैलीला नवे आयाम देतील. रुक्मिणी वसंत आणि अनिल कपूर यांच्या भूमिका या चित्रपटाला अधिक आकर्षक बनवतात. हा चित्रपट 11 जून 2027 रोजी जागतिक स्तरावर प्रदर्शित होणार आहे.

Varanasi
'वाराणसी' (पोस्टर)


वाराणसी : ‘वाराणसी’ हा भव्य अ‍ॅक्शन-अ‍ॅडव्हेंचर चित्रपट असून, तो आधीपासूनच चर्चेचा विषय ठरला आहे. महेश बाबू, प्रियंका चोप्रा जोनास आणि पृथ्वीराज सुकुमारन यांसारख्या दिग्गज कलाकारांची फळी या चित्रपटात झळकणार आहे. दिग्दर्शक एस. एस. राजामौली यांच्या दूरदृष्टीतून साकारला जाणारा हा चित्रपट भारतीय सिनेमाला जागतिक पातळीवर अधिक भक्कम स्थान मिळवून देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरेल. हा भव्यदिव्य चित्रपट 7 एप्रिल 2027 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. एकंदरीत यापुढं प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांना प्रेक्षकांचे मन जिंकायचे असेल तर 'धुरंदर'च्या मापदंडांना मॅच करावे लागेल हे निश्चित.

TAGGED:

PAN INDIA FILMS
VARANASI SPIRIT AND NTR NEEL
2027 UPCOMING MOVIE
वाराणसी
VARANASI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.