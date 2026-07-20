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'पालखी निघाली वारीला’ गीताचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते अनावरण!

सध्या महाराष्ट्रामध्ये अनेकजण पंढरीच्या वारीला जात आहे. आता यामध्ये 'पालखी निघाली वारीला’ गीताचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले आहे.

Palkhi Nighali Varila song
'पालखी निघाली वारीला’ गाणं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 20, 2026 at 5:06 PM IST

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मुंबई : आषाढी एकादशी हा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक परंपरेतील अत्यंत महत्त्वाचा उत्सव मानला जातो. पंढरपूरच्या विठुरायाच्या दर्शनासाठी लाखो वारकरी टाळ-मृदंगाच्या गजरात, मुखी विठ्ठलनाम आणि हृदयात अखंड भक्तिभाव घेऊन वारीत सहभागी होतात. या काळात विठ्ठलभक्तीचं वातावरण सर्वदूर अनुभवायला मिळतं. त्यामुळं आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं अनेक नवी भक्तिगीते प्रदर्शित होत असून, त्यातून वारकरी संप्रदायाची परंपरा, श्रद्धा आणि भक्तीचा संदेश जनमानसापर्यंत पोहोचवला जात आहे. त्याच अनुषंगानं विठ्ठलभक्तीची अनुभूती अधिक गहिरी करणारे 'पालखी निघाली वारीला’ हे गीत नुकतेच प्रदर्शित करण्यात आले.

‘पालखी निघाली वारीला’ गाणं रिलीज : आषाढी वारीच्या भक्तिरसानं ओथंबलेल्या वातावरणाचा अनुभव देणारं ‘पालखी निघाली वारीला’ हे नवं भक्तिगीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले. विठ्ठलनामाचा अखंड गजर, टाळ-मृदंगाचा निनाद आणि वारकऱ्यांच्या अटळ श्रद्धेचं दर्शन घडवणाऱ्या या गीतातून वारीचा आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक वारसा प्रभावीपणे उलगडला आहे. या भक्तिगीताला पद्मश्री आणि ग्रॅमी पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ गायक शंकर महादेवन आणि युवा गायिका रीवा राठोड यांनी आपल्या सुमधुर स्वरांनी सजवलं आहे. ज्येष्ठ गायक-संगीतकार रूप कुमार राठोड आणि गायिका सुनाली राठोड यांची कन्या असलेल्या रीवानं या गीताद्वारे प्रथमच मराठी गायन केलं असून, तिच्या भावपूर्ण सादरीकरणामुळं गीताला एक वेगळीच माधुरी लाभली आहे. या गीताला ज्येष्ठ संगीतकार रूप कुमार राठोड यांनी सुरांची आकर्षक मांडणी केली असून, डॉ. दीपक वझे यांनी विठ्ठलभक्ती, वारकरी परंपरा आणि भक्तीमार्गाचं सार्थ दर्शन घडवणारे शब्द रचले आहेत. गीताची देखणी ध्वनिचित्रफीत सौ. श्वेता परुळकर यांनी साकारली असून, हे भक्तिगीत डीएफएफच्या वतीनं प्रस्तुत करण्यात आले आहे.

Palkhi Nighali Varila song
'पालखी निघाली वारीला’ गाणं (ETV Bharat)
'पालखी निघाली वारीला’ गाणं (ETV Bharat)

‘पालखी निघाली वारीला’ गाण्याबद्दल : आषाढी एकादशीच्या पावन पर्वावर प्रदर्शित झालेलं हे गीत वारकरी संप्रदायातील भक्तिभाव, समता, एकात्मता आणि अध्यात्म यांचा संदेश प्रभावीपणे पोहोचवतं. ‘विठ्ठल... विठ्ठल...’ या अखंड नामस्मरणासह पालखी सोहळ्याचं दिव्य दर्शन घडवणारं हे गीत प्रत्येक भाविकाच्या अंतःकरणात भक्तीची ज्योत चेतवणार आहे. या गीताविषयी शंकर महादेवन म्हणाले, “पालखी निघाली वारीला’ हे गाताना प्रत्यक्ष वारीत सहभागी झाल्याची अनुभूती मला मिळाली. वारकऱ्यांचा उत्साह, विठ्ठलावरील नितांत श्रद्धा आणि त्या वातावरणातील सात्त्विक ऊर्जा स्वरांमधून व्यक्त करण्याचा आम्ही मनापासून प्रयत्न केला आहे.” रीवा राठोड म्हणाली, “वारी ही केवळ यात्रा नसून ती श्रद्धा, समर्पण आणि भक्तीचा उत्सव आहे. अशा पवित्र भावनेशी जोडलेल्या या गीताचा भाग होण्याची संधी मिळाल्याचा मला मनस्वी आनंद आहे. हे गीत ऐकताना प्रत्येक श्रोता विठ्ठलनामाच्या भक्तिरसात तल्लीन होईल, असा मला विश्वास आहे.”

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PALKHI NIGHALI VARILA SONG
EKNATH SHINDE
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
PALKHI NIGHALI VARILA NEW SONG

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