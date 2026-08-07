पाकिस्तानी गायक मुस्तफा जाहिद इमरान हाश्मी स्टारर 'आवारापन 2'साठी 'तेरा मेरा रिश्ता' पुन्हा सादर करणार ? वाचा सविस्तर
पाकिस्तानी गायक मुस्तफा जाहिद इमरान हाश्मी अभिनीत 'आवारापन 2'साठी 'तेरा मेरा रिश्ता' पुन्हा गाणं सादर करणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 7, 2026 at 5:05 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता इमरान हाश्मीच्या चित्रपट 'आवारापन'मधील प्रचंड लोकप्रिय 'तेरा मेरा रिश्ता' हे गाणं गाणारे पाकिस्तानी गायक मुस्तफा झाहिद, या गाण्याचा रिमेक रेकॉर्ड करण्यासाठी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत, असे मीडिया रिपोर्ट्समध्ये म्हटलं आहे. असं म्हटलं जात आहे की, पाकिस्तानी गायक मुस्तफा झाहिद हे गाणं गाईल. जर वाटाघाटी यशस्वी झाल्या, तर हा गायक चित्रपटातील सर्वात लोकप्रिय आणि हिट असलेल्या या गाण्यात परत येऊ शकतो, मात्र सध्या भारतात पाकिस्तानी कलाकारांवर बंदी आहे.
दोन्ही पक्षांकडून मंजुरी मिळणे बाकी : माध्यमांच्या वृत्तानुसार, झाहिद निर्माते मुकेश भट्ट आणि विशेष भट्ट यांच्याशी बोलणी करत आहेत आणि जर हा करार निश्चित झाला, तर या आठवड्यात दुबईमध्ये रेकॉर्डिंग सुरू होऊ शकते. हे गाणे सीक्वेलमध्ये समाविष्ट करण्याचा विचार नाही, कारण त्याच्या समावेशामुळं प्रमाणपत्राच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. चित्रपट निर्माते हे गाणे चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित करण्याऐवजी केवळ सोशल मीडिया प्रमोशनसाठी वापरण्याचा विचार करत आहेत. सध्या दोन्ही पक्षांकडून मंजुरी मिळणे बाकी आहे.
'आवारापन' चित्रपटाबद्दल : दरम्यान 2026च्या उरी दहशतवादी हल्ल्यापासून हिंदी चित्रपटसृष्टीत पाकिस्तानी कलाकारांवर बंदी घालण्यात आली आहे. 2025च्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी कलाकारांना भारतात काम करू द्याचे नाही याबद्दल चर्चा होत्या. 2007 साली प्रदर्शित झालेला 'आवारापन' हा चित्रपट त्याच्या उत्कट प्रेमकथेसाठी आणि चार्टवर अव्वल ठरलेल्या संगीतासाठी आजही लोकप्रिय आहे. या चित्रपटातील 'तेरा मेरा रिश्ता' हे एक सदाबहार गाणे आहे. 'आवारापन'ची निर्मिती सुरू असल्यानं, हा सीक्वेल मूळ चित्रपटाचा संगीताचा वारसा पुन्हा जिवंत करेल की नाही, याबद्दलच्या चर्चांना जोर चढला आहे. या आगामी सीक्वेलमध्ये इमरान हाश्मी शिवम पंडितच्या भूमिकेत असून, त्याच्याबरोबर दिशा पटानी, शबाना आझमी, सुविंदर विकी, विजयंत कोहली, अनिरुद्ध रावल आणि अतुल कुमार यांच्याही भूमिका आहेत. या चित्रपटाचे संगीत मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक आणि अखिल सचदेवा यांनी दिले आहे. नितीन कक्कर दिग्दर्शित हा चित्रपट 14 ऑगस्ट रोजी जगभरात प्रदर्शित होणार आहे.