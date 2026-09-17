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पा. रणजीत यांच्या पहिल्या 'पॅन-इंडिया' चित्रपट 'वेट्टुवम'ची घोषणा, 18 सप्टेंबरला होईल मोठा खुलासा

पा. रणजीत यांचा पहिल्या 'पॅन-इंडिया' चित्रपट 'वेट्टुवम'ची घोषणा करण्यात आली आहे. आता या चित्रपटाबद्दल अधिक माहिती 18 सप्टेंबर रोजी येईल.

film vettuvam
चित्रपट 'वेट्टुवम' (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2026 at 4:20 PM IST

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हैदराबाद : प्रसिद्ध तमिळ दिग्दर्शक पा. रणजीत यांनी त्यांच्या पहिल्या पॅन-इंडिया चित्रपट 'वेट्टुवम'ची घोषणा केली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर एक आकर्षक पोस्टर शेअर केलं आहे, या दिग्दर्शकाच्या चित्रपटानं प्रेक्षकांमध्ये उत्साहाची लाट निर्माण केली आहे. या चित्रपटाद्वारे पा. रणजीत सर्वात मोठ्या पॅन-इंडिया तमिळ चित्रपटांपैकी एक, चित्रपट बनवत असल्याचं म्हटलं जात आहे.

हा चित्रपट त्यांच्या अनोख्या दृष्टिकोनातून आणि उत्कृष्ट सिनेमॅटिक शैलीतून एक आकर्षक कथा सादर करण्याचे आश्वासन देतो. हा एक अद्वितीय आणि चित्तवेधक चित्रपट ठरेल असं अनेकजण आता सोशल मीडियावर म्हणताना दिसत आहेत. या चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित झाले आहे.

भारतीय खेळावर आधारित चित्रपट असेल : हा चित्रपट एका पारंपरिक भारतीय खेळावर आधारित असल्याचं दिसत आहे, चित्रपटाच्या पोस्टरमध्ये मल्लखांबाची एक झलक दाखवण्यात आली आहे, ज्यावर खेळाडू चढत आहेत. असे दिसते की, दिग्दर्शक भारतीय इतिहासातून उगम पावलेल्या मल्लखांब या खेळाची कथा, अस्तित्वात आल्यानंतर अनेक वर्षांनी मुख्य प्रवाहात आणण्यास तयार आहेत. मल्लखांब हा भारतीय उपखंडात उगम पावलेला एक पारंपरिक खेळ आहे. या खेळात, जिम्नॅस्ट एका उभ्या खांबाभोवती फिरत असताना कुस्तीतील पकडीचा वापर करून हवेत योगा आणि जिम्नॅस्टिकच्या मुद्रा सादर करतात.

होणार मोठा खुलासा : निर्माते उद्या, 18 सप्टेंबर, 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता 'वेट्टुवम' चित्रपटाच्या जगाची एक मोठी झलक सादर करण्यास सज्ज आहेत. 'वेट्टुवम'चे पोस्टर सोशल मीडियावर शेअर करताना, निर्मात्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे, 'एक असे जग जे आपण यापूर्वी कधीही पाहिले नाही. एक असे जग जे अतुलनीय आहे. सादर करत आहोत 'वेट्टुवम' उद्या दुपारी 12 वाजता.'

पा. रणजीत हे 'कबाली', 'काला', 'सरपट्टा परंबराई' आणि 'थंगलन' यांसारख्या मोठ्या चित्रपटांच्या दिग्दर्शनासाठीही ओळखले जातात. 'कबाली'नं जगभरात 320 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करून आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या तमिळ चित्रपटांपैकी एक म्हणून स्वतःला स्थापित केले. पा. रणजीत यांचे 'वेट्टुवम' सोबतचे पुनरागमन निश्चितच उत्साह निर्माण करेल. निर्माते या चित्रपटाला प्रचंड यशस्वी करण्याची योजना आखत आहेत, जेणेकरून जागतिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग मोकळा होईल. हा चित्रपट संपूर्ण भारतात तमिळ, तेलुगू, हिंदी, मल्याळम आणि कन्नड भाषांमध्ये प्रदर्शित होईल.

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